La AFA y sus clubes se le plantaron al gobierno, van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Huelga inédita de la AFA contra un gobierno nacional tras la judicialización de la denuncia de la Arca. Los clubes van al paro del 5 al 8 de marzo

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Los clubes se mostraron unidos para ir a la huelga en contra del gobierno nacional por la denuncia de ARCA.

El fútbol argentino se le plantó al gobierno nacional y la AFA decretó la huelga de todos sus campeonatos. Del jueves 5 al domingo 8 inclusive no habrá partidos en todos los campeonatos del país, en respuesta a la denuncia que hizo Arca por supuestas irregularidades en las declaraciones tributarias.

El presidente de la Nación, Javier Milei, está desde el vamos en contra de la conducción de la AFA y su defensa de los clubes como sociedades sin fines de lucro. En su ideario está la conversión de los mismos en sociedades anónimas de capitales privados que escapen al control de los socios.

En más de una ocasión el gobierno nacional arremetió contra la AFA y su presidente, Claudio Tapia , y luego del escándalo desatado tras el otorgamiento del título de la Liga Profesional 2025 a Central volvió a la primera plana.

Lo último que pasó fue la denuncia por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) por supuesta evasión fiscal y facturas apócrifas, tras lo cual el juez en lo penal económico Diego Amarante dictó la prohibición de salida del país al Chiqui Tapia y su mano derecha, Gustavo Toviggino.

Si bien esa decisión se flexibilizó durante la jornada de este lunes y Tapia podrá viajar a un encuentro como presidente de la AFA en Colombia y Brasil, lo cierto es que la conducción del fútbol argentino no pasó por alto el embate que sobreviene desde el gobierno y decidió tomar una medida de fuerza, que por supuesto impacta.

Con las dos fechas de primera división ya lanzadas en la semana y hasta el domingo 1º de marzo, que incluye la disputa del clásico rosarino en el Coloso entre Newell’s y Central, los clubes decidieron lanzar la medida de fuerza del jueves 5 al domingo 8 para todas las categorías.

La razón de la fecha elegida

Esta medida excepcional del fútbol argentino evita así juntarse con la posible nueva huelga nacional de la CGT o de sus gremios más combativos junto a las dos CTA por la reforma laboral que podría aprobarse este viernes en el Senado, pero sacude por cierto el panorama en el país, teniendo en cuenta la importancia que se le da al fútbol.

También tiene razón de ser la fecha elegida para realizar el paro, ya que es el jueves 5 de marzo cuando Tapia fue citado a declarar, mientras que un día después lo hará el tesorero Toviggino.

A ambos se los investiga por presunta apropiación de cerca de 19 mil millones de pesos que debieron aportar al fisco entre marzo de 2024 y setiembre de 2025.

Sin dudas que la acusación, la denuncia y la decisión de la Justicia de llamarlos a indagatoria, además de prohibirles inicialmente salir del país, fue tomado por Tapia y la AFA como suficientemente graves como para lanzar ahora esta medida de fuerza que paralizará al fútbol argentino.

En el comunicado que la misma Asociación del Fútbol Argentino lanzó en la tarde ayer, explica la postura, se defiende de las acusaciones pero lejos de quedarse de brazos cruzados, se redobla la apuesta con un paro de actividades totales en las canchas del país.

El comunicado de la AFA

“Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:

“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.

“El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.

“Arca pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.

“En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por Arca contra la Asociación del Futbol Argentino”.

Un paro de carácter inédito

Huelgas en el fútbol argentino hubo varias y por diferentes razones, pero no se recuerda alguna impulsada por la misma AFA contra las decisiones de un gobierno nacional, en este caso la denuncia impulsada a través de su organismo recaudador.

Paro de futbolistas hubo varios en la historia y el más largo que se recuerda es el de 1948, por mejoras salariales y condiciones de trabajo. También en 1971, 1985, 1988, 1997 y 2001, todas por algún conflicto de jugadores, menos la del 88 que fue decidida por el recordado juez Perrotta por los sucesivos hechos de violencia en las canchas.

Pero la AFA nunca estuvo al frente de una huelga. En todo caso, era la que ejercía el poder de patrón y Agremiados se la declaraba en defensa de sus representados.

Ahora la AFA en realidad vuelve a aunar a los clubes en defensa de sus estatutos, en contra de las SAD pero ahora en el ataque más directo de un gobierno nacional que se recuerde.

Qué partidos se postergan de los rosarinos

La 9ª fecha de la primera división iba a comenzar ese jueves 5 de marzo en Mendoza, con el partido entre Gimnasia y Defensa y Justicia por la Zona A, el primero entonces en ser postergado.

En cuanto a los equipos rosarinos, después de los partidos seguidos en el Coloso, el miércoles ante Estudiantes y el domingo 1º de marzo frente a Central en el clásico, Newell’s debía medirse el viernes 6, a las 19.45, frente a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani.

Ese mismo día, pero a las 22, Central volvía al Gigante de Arroyito luego de visitar este miércoles a Gimnasia y a Newell’s el domingo, para recibir a Tigre. El regreso de Marco Ruben quedará para más adelante.

En tanto, en relación a los equipos rosarinos del ascenso, no jugarán tampoco en el José Olaeta Argentino frente a Leandro N. Alem ni Leones FC en Arroyo Seco ante Claypole, mientras que tampoco Central Córdoba en la nueva visita a la cancha de Atlas, pero esta vez para enfrentar al dueño de casa, ya que el domingo último lo hizo ante Muñiz,

Curioso caso el del club de los Messi, ya que Leones FC no pudo debutar de local el sábado último porque falleció la hija del presidente del club rival, El Porvenir, y ahora tampoco podrá hacerlo por la huelga. Para colmo después le esperan dos partidos de visitante, ante Centro Español y Central Córdoba. Recién la 6ª fecha podría darse el gusto ante Deportivo Español. Toda una rareza.

La huelga inédita de la AFA ya fue lanzada y seguramente traerá coletazos. La guerra con el gobierno nacional está a la vista y ahora con la Justicia en el medio. A poco menos de cuatro meses del inicio del Mundial, con EEUU, el país que sostuvo a Milei en las últimas elecciones, como principal anfitrión, es imposible no pensar que hasta ahí llegarán sus ramificaciones.