La Capital | Economía | gobierno

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

El gobierno apunta a captar hasta u$s2.000 millones para afrontar pagos en julio. Caen acciones y bonos argentinos. El BCRA volvió a comprar divisas

23 de febrero 2026 · 21:55hs
El viernes el ministro deberá afrontar vencimientos por unos $7

El viernes el ministro deberá afrontar vencimientos por unos $7,4 billones.

El gobierno nacional anunció que en la próxima licitación de deuda incorporará un nuevo título en dólares, con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con acreedores privados.

La medida fue informada por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Según detalló el organismo, “a partir de las próximas licitaciones quincenales” se ofrecerá a los inversores un bono en dólares por hasta u$s150 millones por subasta. Además, al día siguiente de cada licitación se habilitará una segunda ronda de colocación que permitirá ampliar la emisión por hasta u$s100 millones adicionales.

De esta manera, el gobierno apunta a captar alrededor de u$s500 millones mensuales hasta completar el monto máximo previsto para este programa de financiamiento, fijado en u$s2.000 millones.

El nuevo instrumento tendrá vencimiento el 29 de octubre de 2027, pagará una tasa nominal anual del 6% y su precio inicial será definido mediante licitación.

De acuerdo con un informe de la consultora Equilibra, y descontando los vencimientos que el ministro Luis Caputo logró postergar mediante el canje realizado la semana pasada, este 27 de febrero vencen aproximadamente $7,4 billones.

Hacia adelante, el calendario financiero se mantiene exigente: entre marzo y abril el Ministerio de Economía deberá afrontar compromisos por cerca de $35 billones.

Reservas en alza

En paralelo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) al inicio de la semana. Ayer la autoridad monetaria cerró la jornada con un saldo positivo de u$s95 millones, lo que elevó las compras acumuladas en lo que va del año a u$s2.507 millones.

La dinámica contribuyó a impulsar las reservas brutas internacionales, que alcanzaron los u$s46.634 millones, el nivel más alto desde el 21 de octubre de 2019, en la previa de las elecciones presidenciales que consagraron a Alberto Fernández.

Sin embargo, el crecimiento reciente de las reservas no responde únicamente a la intervención cambiaria. Entre los factores que explican la mejora se destaca el aumento en el precio de activos financieros que integran las reservas, en particular el oro, que volvió a fortalecerse como activo de refugio ante la debilidad del dólar a nivel global.

A este contexto se suma el ingreso de divisas por emisiones de deuda de las provincias. El viernes pasado, por ejemplo, Santa Fe habría ingresado u$s800 millones tras su colocación en los mercados internacionales.

En este escenario, el dólar oficial mayorista profundizó su tendencia bajista al retroceder $5,5, hasta $1.370,5 para la venta. La brecha frente al techo de la banda cambiaria —ubicado actualmente en $1.600,66— se amplió hasta 16,8%, el nivel más alto desde el 1 de julio de 2025.

El ingreso de divisas por parte de provincias y empresas, junto con tasas de interés positivas, favoreció una relativa calma cambiaria y reactivó el carry trade. No obstante, algunos economistas advierten que el tipo de cambio comienza a lucir atrasado en términos reales.

La bolsa

Mientras tanto, los activos argentinos iniciaron la semana con fuertes caídas tanto en la plaza local como en Wall Street, en un contexto de mayor aversión global al riesgo.

El cambio de humor en los mercados se produjo luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó los aranceles impulsados por el ex presidente Donald Trump. El efecto fue inmediato: salida de capitales de activos de riesgo y presión sobre los mercados emergentes.

En ese contexto, el índice S&P Merval retrocedió 3,8% hasta 2.763.058,70 puntos. Medido en dólares, el panel líder cayó 3,9% y cerró en 1.917,25 unidades.

Entre las mayores bajas de la rueda se destacaron las acciones de Aluar (-6,7%), Ternium (-6,5%) y Grupo Supervielle (-5,9%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares registraron descensos generalizados. Entre los principales retrocesos se ubicaron el Bonar 2041 (-1,4%), el Bonar 2035 (-0,9%), el Global 2029 (-0,8%) y el Global 2046 (-0,8%).

En este contexto, el Riesgo País avanzó 3,5%, lo que representó la mayor suba diaria en tres meses, y se ubicó en 537 puntos básicos.

Noticias relacionadas
Pami ofrece su servicio de vacunación contra la gripe a domicilio

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal

el gobierno intimo a la uta a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Federico Sturzenegger y su esposa, María Josefina Rouillet

Polémica: Cancillería adjudicó un contrato millonario a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

El sueldo de los trabajadores de Lácteos Verónica correspondiente a febrero aún no fue abonado en su totalidad. 

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Lo último

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Mientras el gobierno afirma que Santa Fe "tendrá uno de los mejores sueldos del país", los docentes privados van en contra de la propuesta
Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Ovación
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto pero con buenas señales de Córdoba y Argentino

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Policiales
República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

La Ciudad
Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal
Salud

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos
La Ciudad

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

La estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas
Ovación

La estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

Mauricio Macri: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años
Política

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Almirón deberá mostrar muñeca

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana: hay un detenido

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor