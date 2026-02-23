Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

El gobierno apunta a captar hasta u$s2.000 millones para afrontar pagos en julio. Caen acciones y bonos argentinos. El BCRA volvió a comprar divisas

El gobierno nacional anunció que en la próxima licitación de deuda incorporará un nuevo título en dólares, con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con acreedores privados.

La medida fue informada por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación Argentina. Según detalló el organismo, “a partir de las próximas licitaciones quincenales” se ofrecerá a los inversores un bono en dólares por hasta u$s150 millones por subasta. Además, al día siguiente de cada licitación se habilitará una segunda ronda de colocación que permitirá ampliar la emisión por hasta u$s100 millones adicionales.

De esta manera, el gobierno apunta a captar alrededor de u$s500 millones mensuales hasta completar el monto máximo previsto para este programa de financiamiento, fijado en u$s2.000 millones.

El nuevo instrumento tendrá vencimiento el 29 de octubre de 2027, pagará una tasa nominal anual del 6% y su precio inicial será definido mediante licitación.

De acuerdo con un informe de la consultora Equilibra, y descontando los vencimientos que el ministro Luis Caputo logró postergar mediante el canje realizado la semana pasada, este 27 de febrero vencen aproximadamente $7,4 billones.

Hacia adelante, el calendario financiero se mantiene exigente: entre marzo y abril el Ministerio de Economía deberá afrontar compromisos por cerca de $35 billones.

Reservas en alza

En paralelo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) al inicio de la semana. Ayer la autoridad monetaria cerró la jornada con un saldo positivo de u$s95 millones, lo que elevó las compras acumuladas en lo que va del año a u$s2.507 millones.

La dinámica contribuyó a impulsar las reservas brutas internacionales, que alcanzaron los u$s46.634 millones, el nivel más alto desde el 21 de octubre de 2019, en la previa de las elecciones presidenciales que consagraron a Alberto Fernández.

Sin embargo, el crecimiento reciente de las reservas no responde únicamente a la intervención cambiaria. Entre los factores que explican la mejora se destaca el aumento en el precio de activos financieros que integran las reservas, en particular el oro, que volvió a fortalecerse como activo de refugio ante la debilidad del dólar a nivel global.

A este contexto se suma el ingreso de divisas por emisiones de deuda de las provincias. El viernes pasado, por ejemplo, Santa Fe habría ingresado u$s800 millones tras su colocación en los mercados internacionales.

En este escenario, el dólar oficial mayorista profundizó su tendencia bajista al retroceder $5,5, hasta $1.370,5 para la venta. La brecha frente al techo de la banda cambiaria —ubicado actualmente en $1.600,66— se amplió hasta 16,8%, el nivel más alto desde el 1 de julio de 2025.

El ingreso de divisas por parte de provincias y empresas, junto con tasas de interés positivas, favoreció una relativa calma cambiaria y reactivó el carry trade. No obstante, algunos economistas advierten que el tipo de cambio comienza a lucir atrasado en términos reales.

La bolsa

Mientras tanto, los activos argentinos iniciaron la semana con fuertes caídas tanto en la plaza local como en Wall Street, en un contexto de mayor aversión global al riesgo.

El cambio de humor en los mercados se produjo luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó los aranceles impulsados por el ex presidente Donald Trump. El efecto fue inmediato: salida de capitales de activos de riesgo y presión sobre los mercados emergentes.

En ese contexto, el índice S&P Merval retrocedió 3,8% hasta 2.763.058,70 puntos. Medido en dólares, el panel líder cayó 3,9% y cerró en 1.917,25 unidades.

Entre las mayores bajas de la rueda se destacaron las acciones de Aluar (-6,7%), Ternium (-6,5%) y Grupo Supervielle (-5,9%).

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares registraron descensos generalizados. Entre los principales retrocesos se ubicaron el Bonar 2041 (-1,4%), el Bonar 2035 (-0,9%), el Global 2029 (-0,8%) y el Global 2046 (-0,8%).

En este contexto, el Riesgo País avanzó 3,5%, lo que representó la mayor suba diaria en tres meses, y se ubicó en 537 puntos básicos.