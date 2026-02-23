La Capital | La Ciudad | miopía

Crecen los casos de miopía en niños y los especialistas advierten que "es una pandemia"

El oftalmólogo rosarino Alejo Vercesi expuso que el uso excesivo de pantallas y la poca actividad al aire libre obliga a los ojos a realizar un desgaste extra que puede llevar a problemas en la visión

23 de febrero 2026 · 21:59hs
La exposición a las pantallas es la principal causa de miopía en niños y adolescentes

Muchos niños colman los consultorios de los oftalmólogos a principios de año. El inminente comienzo del ciclo lectivo endurece los controles en la visión y pone en alerta a los especialistas. “La miopía es una pandemia”, planteó el médico oftalmólogo Alejo Vercesi.

Para entender esta problemática hay que saber qué es la miopía. Se trata de un defecto en la visión que hace que los objetos cercanos se vean claros y los lejanos borroso. La definición médica la explican como un alargamiento anteroposterior del ojo que provoca un desenfoque de las imágenes. Éstas son percibidas por delante de la retina y provocan una dificultad visual a lo lejos.

Esta “pandemia”, como la definió Vercesi, atraviesa a todo el mundo y se estima que el 80 % de los adolescentes padece esta afección en Asia, el continente más golpeado. Sólo en Singapur pasaron de 30 % de la población adolescente con miopía a 85 % en los últimos 40 años.

A diferencia del resto de las pandemias, la miopía no se contagia de persona a persona, pero por el avance que notan los oftalmólogos el crecimiento es exponencial y se debe principalmente al “abuso de las pantallas”, aseguró Vercesi en diálogo con radio La Red Rosario.

Así, celulares, televisores, tablet, computadoras y los diversos dispositivos que impliquen el trabajo cercano de la vista se convierten en un enemigo íntimo de la salud visual. “A menos de 30 centímetros de los ojos obliga a un enfoque, un esfuerzo acomodativo, en los más chicos y eso en la etapa del desarrollo puede generar a una miopía”, señaló Vercesi. En adultos mayores, con su ojo desarrollado, no suelen producirse miopías sino otros trastornos como ardor en los ojos.

A la luz del sol

Recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil incentiva a alejar a los niños y adolescentes de las pantallas ya que “la miopía no es un problema que se corrige con lentes, sino que se debe tratar como lo que es: una enfermedad ocular”, aseguró Vercesi y señaló que “es más complejo”.

El especialista remarcó que hasta los 2 años los niños “deberían evitar estar expuestos a las pantallas” y que de 2 a 5 la recomendación es de una hora por día. A partir de esa edad, se debe sumar a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fomenta la actividad en aire libre. “Las pantallas no tienen que ser un chupete electrónico porque eso hace que, si tiene una miopía incipiente, se haga progresiva”, sentenció.

Además, Vercesi expuso que “en países desarrollados en educación como Suecia se redujo la curricula en clases en aulas cerradas y se amplió en clases al aire libre” debido a que el “estímulo visual de la iluminación natural es muy importante”. Leer en la oscuridad o estar a menos de 30 centímetros de distancia de una pantalla doblegan el esfuerzo de la vista, que conlleva a inconvenientes mayores como la miopía.

Según advierte, hay estudios hechos en el país, y en otros países, que señalan que, a partir de las medidas de aislamiento obligatorio durante la pandemia de coronavirus, donde el uso de pantallas fue más intenso entre niños y adultos, se ha producido un aumento en los porcentajes de niños y adolescentes con miopía.

Controles

En la etapa del desarrollo es muy importante cuidar la vista y así evitar problemas de salud en este sentido. En este sentido, los oftalmólogos recomiendan cinco controles en los primeros años de vida.

La primera revisión se tiene que realizar al recién nacido, luego a los seis meses y la tercera al cumplirse un año. También es importante volver a consultar a los 3 años y una vez más a los 5 años, momento que se inicia la etapa escolar.

En Santa Fe existe la ley 13.537 que obliga a los especialistas a tomar el reflejo rojo pupilar en los niños, estudio que permite saber si tienen alguna enfermedad que pueda producir ceguera. Con los resultados, el oftalmólogo inicia un tratamiento para evitar una futura discapacidad. De todas formas, Vercesi reclamó que esta norma aún no fue instrumentada.

Una pandemia extendida

Ya en 2020 la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) había alertado el avance de la miopía debido a la otra pandemia: la del coronavirus.

Además de generar miopías anticipadas, la cantidad de horas que pasan mirando pantallas (por necesidades escolares en esta pandemia, por la cultura del videojuego y porque hasta los vínculos con los compañeros y amigos se sostienen en las redes) pueden aparecer con el tiempo otras consecuencias, que están en investigación. “Se pueden ver afectadas las zonas más sensibles del ojo: la mácula, la retina, los medios transparentes como el cristalino, por la luz azul que emiten las pantallas”, había señalado a La Capital la oftalmóloga infantil Emilce Talarn.

Los problemas agudos como son el parpadeo frecuente, que se froten los ojos, dolores de cabeza (en los chicos que pueden manifestarlo) son síntomas de cansancio visual. Para evitarlos, había explicado la especialista, es imprescindible que hagan pausas, que pasen al menos dos o tres horas al día al aire libre porque el ojo descansa cuando mira más allá de los seis metros y porque la dopamina que se produce por estar en contacto con el sol, a horarios adecuados, ayuda a relajar el músculo interno del ojo.

