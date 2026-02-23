La Capital | La Ciudad | Niñez

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El gobernador y el intendente recorrieron las obras de lo que será la nueva sede, en Santa Fe y Sarmiento, donde ya se concretó el 80% de los trabajos

23 de febrero 2026 · 13:01hs
El nuevo Polo de Niñez en Rosario estará en Santa Fe y Sarmiento.

Leonardo Vincenti / La Capital

El nuevo Polo de la Niñez, que diagramó la provincia para ocupar la antigua sede del Banco de Córdoba va tomando forma. Este lunes, funcionarios provinciales y municipales recorrieron las obras, que ya se encuentran concretadas en un 80 por ciento, y se anticipó que este nuevo enclave estará abierto las 24 horas, los 365 días del año.

Enfocado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el gobierno provincial inaugurará entre marzo y abril la sede en Rosario del Polo de la Niñez. Contará con la intervención de más de 200 agentes para abordar las 24 horas y romperá el esquema fragmentado de intervención desde el Estado: cada caso tendrá un tratamiento integral para la población que abarca la franja comprendida entre los recién nacidos y quienes tienen 18 años.

Este lunes, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y a la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Daniela León, recorrieron lo que será "el primer dispositivo en el país donde se abordarán de manera integral los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración. Va a ser el único lugar que va a estar abierto 24-7, los 365 días del año”, anticipó la propia León.

Los trabajos previos a la inaguración ya se encuentran concretados en un 80%, adelantaron desde el gobierno provincial.

“Para nosotros es el deber ser del sistema de promoción y protección. Aquí van a poder venir todos los niños, niñas y adolescentes de Rosario que se encuentren en situación de vulneración o que quieran entrar y aprender cuáles son sus derechos. Y también para que los adultos, que a veces desconocemos cuáles son esos derechos, podamos considerarlos sujetos de derechos”, explicó León.

Daniela León junto a Maximiliano Pullaro recorriendo las obras del nuevo Polo de Niñez en Rosario.

Daniela León junto a Maximiliano Pullaro recorriendo las obras del nuevo Polo de Niñez en Rosario.

La funcionaria agregó que las actividades se desarrollarán en un espacio lúdico que “por primera vez en Argentina y en Latinoamérica, rompe con la revictimización de los niños cuando ingresan al sistema de protección. Vamos a tener guardias presenciales 24 horas de equipos territoriales interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales y abogados que van a estar aquí abordando a cada niño y a cada niña que ingrese”.

Además, habrá un médico de manera permanente para la atención de la salud y la elaboración de los informes correspondientes, con un auditorio donde se desarrollará el Consejo de los Niños, del que podrán participar todas las escuelas de la provincia para que los niños asistan y, en clave de juego, aprendan cuáles son sus derechos.

“Va a ser el único lugar en toda la provincia que va a estar abierto 24-7, los 365 días del año, para aquel niño, niña o adolescente que quiera decir algo, que esté angustiado, que quiera hablar de su situación, que quiera hacer una denuncia. Acá vamos a estar, este lugar es de ellos”, finalizó León.

