En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Los jugadores con molestias serán preservados en Central, pero también otros que vienen jugando seguido. Ante Gimnasia, un once casi nuevo de Jorge Almirón.

Jorge Almirón meterá mano en serio por primera vez en Central, para el partido del miércoles ante Gimnasia.

Se viene el primer equipo de Jorge Almirón totalmente renovado. Ante Gimnasia , Central formará con un once muy distinto al habitual, pensando en que ya varios sintieron el esfuerzo y se viene el clásico. La duda es Ángel Di María y los que vienen con lesiones, pero habrá cambios seguro.

Almirón lo dijo en la conferencia de prensa pos derrota ante Talleres que veía ya a varios jugadores sintiendo el esfuerzo del trajín de los 7 partidos en menos de un mes, 28 días. Y de hecho lo sufrió en la última cita del Gigante.

Ante la T, Agustín Sández, Alejo Veliz y Enzo Copetti debieron dejar la cancha con molestias y el más afectado fue sin dudas el último, al punto que salió caminando dificultosamente con el aductor tomado cuando se jugaba el adicional y Central pugnaba por empatar.

Lo de Veliz sería un traumatismo directo en el tobillo y lo de Copetti en el muslo. Seguramente no viajen a La Plata y al domingo pueden estar a disposición, algo que se irá evaluando.

Los tres que están listos para reemplazarlos serían Alexis Soto en el lateral izquierdo, Giovanni Cantizano de extremo y Fabricio Oviedo de punta. ¿Y Marco Ruben? No viajaría a La Plata, pero en el clásico tiene chances de ir al banco.

Las otras dudas en el medio de Central

Otro que seguramente descansará en el bosque platense es Franco Ibarra. El volante central tiene cuatro amarillas y no se lo arriesgará a que suma la quinta justo antes de enfrentar a Newell's. Su lugar seguramente será ocupado por Federico Navarro.

En tanto, Vicente Pizarro también podrá dejar el equipo y Santiago Segovia ocuparía su lugar. Delante de ellos, Julián Fernández sería el único con chances de continuar en el equipo, porque Di María también podría ser preservado.

El campeón del mundo siempre quiere jugar y está en plenitud física, así que habrá que ver su decisión. La única vez que no jugó fue en la última fecha del torneo pasado ante Independiente, consensuado con Ariel Holan, aunque terció para estar antes de los octavos de final.

De él dependerá en gran medida. Y si no juega el que tiene todos los boletos para debutar en su regreso a Central es Guillermo Pol Fernández. Maximiliano Lovera quedaría relegado porque parece que su futuro inmediato estaría en el fútbol colombiano.

Y en la defensa también

Además de la segura presencia de Soto por Sández, probablemente solo Ignacio Ovando conserve el lugar entre los once y podría estar acompañado por Luca Raffin, ya que Gastón Avila viene de una buena seguidilla pero antes tuvo problemas de tobillo, por lo que sería preservado.

En el lateral derecho, en tanto, todo apunta a que juegue Emanuel Coronel. Y en el arco habrá que ver qué piensa Almirón: si mantener a Jeremías Ledesma o hacer que ataje Jorge Broun.

Mientras que habrá que ver si están para jugar jugadores importantes que vienen de lesiones, como Facundo Mallo, Gaspar Duarte o Jaminton Campaz. Probablemente tengan minutos si les dan el alta, pero no arrancarían. Sobre todo Duarte, que hasta no llegaría al clásico.

Hoy el probable con las dudas sería: Ledesma o Broun; Coronel, Ovando, Raffin y Soto; Navarro y Segovia; Julián Fernández, Pol Fernández y Cantizano; Oviedo.