La Capital | Ovación | Central

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Los jugadores con molestias serán preservados en Central, pero también otros que vienen jugando seguido. Ante Gimnasia, un once casi nuevo de Jorge Almirón.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

23 de febrero 2026 · 12:07hs
Jorge Almirón meterá mano en serio por primera vez en Central

Marcelo Bustamante

Jorge Almirón meterá mano en serio por primera vez en Central, para el partido del miércoles ante Gimnasia.

Se viene el primer equipo de Jorge Almirón totalmente renovado. Ante Gimnasia, Central formará con un once muy distinto al habitual, pensando en que ya varios sintieron el esfuerzo y se viene el clásico. La duda es Ángel Di María y los que vienen con lesiones, pero habrá cambios seguro.

Almirón lo dijo en la conferencia de prensa pos derrota ante Talleres que veía ya a varios jugadores sintiendo el esfuerzo del trajín de los 7 partidos en menos de un mes, 28 días. Y de hecho lo sufrió en la última cita del Gigante.

Ante la T, Agustín Sández, Alejo Veliz y Enzo Copetti debieron dejar la cancha con molestias y el más afectado fue sin dudas el último, al punto que salió caminando dificultosamente con el aductor tomado cuando se jugaba el adicional y Central pugnaba por empatar.

Lo de Veliz sería un traumatismo directo en el tobillo y lo de Copetti en el muslo. Seguramente no viajen a La Plata y al domingo pueden estar a disposición, algo que se irá evaluando.

Los tres que están listos para reemplazarlos serían Alexis Soto en el lateral izquierdo, Giovanni Cantizano de extremo y Fabricio Oviedo de punta. ¿Y Marco Ruben? No viajaría a La Plata, pero en el clásico tiene chances de ir al banco.

>>Leer más: Central: un panorama complejo, pero con un argumento que le tiende una mano

Las otras dudas en el medio de Central

Otro que seguramente descansará en el bosque platense es Franco Ibarra. El volante central tiene cuatro amarillas y no se lo arriesgará a que suma la quinta justo antes de enfrentar a Newell's. Su lugar seguramente será ocupado por Federico Navarro.

En tanto, Vicente Pizarro también podrá dejar el equipo y Santiago Segovia ocuparía su lugar. Delante de ellos, Julián Fernández sería el único con chances de continuar en el equipo, porque Di María también podría ser preservado.

El campeón del mundo siempre quiere jugar y está en plenitud física, así que habrá que ver su decisión. La única vez que no jugó fue en la última fecha del torneo pasado ante Independiente, consensuado con Ariel Holan, aunque terció para estar antes de los octavos de final.

De él dependerá en gran medida. Y si no juega el que tiene todos los boletos para debutar en su regreso a Central es Guillermo Pol Fernández. Maximiliano Lovera quedaría relegado porque parece que su futuro inmediato estaría en el fútbol colombiano.

Y en la defensa también

Además de la segura presencia de Soto por Sández, probablemente solo Ignacio Ovando conserve el lugar entre los once y podría estar acompañado por Luca Raffin, ya que Gastón Avila viene de una buena seguidilla pero antes tuvo problemas de tobillo, por lo que sería preservado.

En el lateral derecho, en tanto, todo apunta a que juegue Emanuel Coronel. Y en el arco habrá que ver qué piensa Almirón: si mantener a Jeremías Ledesma o hacer que ataje Jorge Broun.

Mientras que habrá que ver si están para jugar jugadores importantes que vienen de lesiones, como Facundo Mallo, Gaspar Duarte o Jaminton Campaz. Probablemente tengan minutos si les dan el alta, pero no arrancarían. Sobre todo Duarte, que hasta no llegaría al clásico.

Hoy el probable con las dudas sería: Ledesma o Broun; Coronel, Ovando, Raffin y Soto; Navarro y Segovia; Julián Fernández, Pol Fernández y Cantizano; Oviedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2025618839652782092&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Almirón habla con sus jugadores una vez consumada la derrota. A Central se le viene una semana movidita.

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

el director tecnico que cambio los numeros por el futbol adaptado

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

El ex-Central Dylan Gissi juega actualmente en Nueva Chicago. Hoy fue expulsado en el partido ante Tristán Suárez por una patada temeraria.

Un ex-Central dio una patada descalificadora y el árbitro no dudó: le mostró la tarjeta roja

Marco Ruben, otra vez con la ropa de Central, en su primer día de entrenamiento con el equipo de Almirón.

Marco Ruben, de regreso: "Acá estoy para disfrutar de este sueño hermoso"

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Lo último

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Cuando el interés económico puede atropellar a la ciencia y la salud

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe
Policiales

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Por Luis Castro
Ovación

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Ovación
En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

La pésima estadística que tiene a Newells entre los equipos de primera con más derrotas

La pésima estadística que tiene a Newell's entre los equipos de primera con más derrotas

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

La hazaña de Etcheverry: de dos partidos maratónicos a levantar su primer título ATP

Policiales
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto