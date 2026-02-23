Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental del gobierno de Santa Fe La cifra fue revelada tras presentar las mejores laborales para las fuerzas de seguridad de Santa Fe en el área de salud, transporte y vivienda 23 de febrero 2026 · 13:12hs

El gobierno de Santa Fe presentó las nuevas medidas en cobertura de salud y traslados para policías y penitenciarios. Y aunque reconocieron que no aumentó el pedido de carpeta médica por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, reconocieron que 641 trabajadores están dentro del Programa de Salud Mental estatal. Además, anunciaron gratuidad de psicotrópicos y que sumarán a la familia de los efectivos.

La presentación llega a 10 días de la resolución del conflicto policial y poco más de dos semanas de los anuncios. Entre otros anuncios, funcionarios del gobierno aseguraron que el Programa de Salud, a través de Iapos, no tiene costo ni coseguros para los efectivos que lo soliciten. Además de la atención profesional, cada efectivo tendrá la provisión de medicamentos y se sumará el acompañamiento al grupo familiar debido al impacto que tiene la labor policial en el hogar de cada agente. "Hay 641 policías y penitenciarios dentro del programa de salud mental. Eso se debe a que el gobierno estuvo atendiendo el problema", reveló Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de Santa Fe

Por otro lado, el gobierno de Santa Fe destacó el transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y mayores frecuencias. El objetivo de este avance es reducir tiempos de traslado y gasto de bolsillo.

En tanto, la Casa Gris se comprometió a garantizar el alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para los efectivos con residencia en otras localidades, como ya lo están aplicando con los efectivos de las fuerzas federales que recorren la provincia.

La provincia de Santa Fe lleva adelante estos beneficios para efectivos de la Policía y el Servicio Penitenciario a través de un trabajo interministerial entre Economía, Salud y Justicia y Seguridad, con la participación del organismo autárquico Iapos.