Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

El acuerdo se enmarca en el proyecto “Innovación Humanística Italia – Argentina” y consolida al sindicato como actor clave en la articulación entre el mundo del trabajo, el conocimiento y la producción

24 de febrero 2026 · 15:02hs
Luz y Fuerza fue anfitrión de la firma del Memorando de Entendimiento para la cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue anfitrión de la firma del Memorando de Entendimiento para la cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

El Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario fue anfitrión este martes de la firma del Memorando de Entendimiento para la Cooperación Tecnológica e Industrial, en el marco del proyecto “Innovación Humanística Italia – Argentina”.

El acto reunió a representantes del mundo del trabajo, del ámbito académico y del sector productivo de Italia y Argentina, en una iniciativa que busca fortalecer la articulación internacional, promover el desarrollo tecnológico con enfoque humanista y generar nuevas oportunidades de cooperación industrial.

La actividad contó con la presencia del diputado italiano Fabio Porta, el ingeniero Giuseppe Pittari, el doctor Igor Guida, representantes de Stripes Cooperativa Sociale y de SMARTme.io SRL y autoridades de la Fundación Con La Gente del sindicato.

Desde el gremio lucifuercista se destacó la importancia de que el movimiento obrero organizado forme parte activa de los procesos de innovación y desarrollo, entendiendo que el progreso tecnológico debe estar al servicio de las personas, del trabajo digno y del fortalecimiento del entramado productivo.

"Este intercambio eleva la jerarquía del gremio"

“Este intercambio tecnológico y de conocimiento eleva la jerarquía del gremio”, afirmó Alberto Botto, secretario general del sindicato. Además, detalló que el acuerdo prevé proyectos con inteligencia artificial vinculados a la energía y la telemedicina, cuya implementación será analizada en etapas sucesivas.

En ese marco, se subrayó especialmente que la iniciativa no implica una “colonización” tecnológica ni la simple venta de productos ya desarrollados en el exterior, sino la transferencia de tecnología para que el desarrollo se realice en Argentina, con mano de obra nacional y participación activa del sindicato. El objetivo es construir capacidades propias y generar espacios de producción y desarrollo en el campo de la energía fotovoltaica, consolidando un modelo cooperativo e industrial con base local.

>>Leer más: El Sindicato de Luz y Fuerza Rosario fue reconocido por su compromiso con la inclusión

Botto recordó que el proyecto es fruto de años de trabajo y vinculación con Fabio Porta, con la intención de acceder al conocimiento de las nuevas tecnologías y su impacto en el mundo laboral. En sintonía con el pensamiento del Papa Francisco, remarcó que la iniciativa busca “humanizar la tecnología” y poner a la persona en el centro del desarrollo, para mejorar la calidad de vida.

"Este proyecto piloto podría proyectarse a todo el país y al Mercosur"

Fabio Porta fue resaltado como el articulador clave de esta posibilidad, al conseguir el respaldo institucional del Parlamento italiano para empresas y cooperativas de su país, lo que abre la puerta a financiamiento de la comunidad europea. “La energía, la innovación tecnológica y la inteligencia artificial son ejes estratégicos a nivel global, y este proyecto piloto podría proyectarse a todo el país y al Mercosur”, destacó. Y agregó: “Esto va a desarrollar nuevos empleos y fortalecer el intercambio tanto a nivel local como en Italia”. También remarcó el rol social de la Fundación Con La Gente dentro del acuerdo, especialmente en lo vinculado a la telemedicina, que permitirá ampliar el acceso a consultas mediante nuevas tecnologías.

Por último, el ingeniero Giuseppe Pittari se refirió a la relación de la tecnología y su impacto en el mundo del trabajo. “Este es un modelo que coloca al hombre en el centro de la tecnología. La idea es que este abierto y ampliado a la necesidad de toda la gente. Hoy poder traer esto a la Argentina da mucho orgullo a este grupo”, cerró.

Este Memorando consolida el compromiso del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario con una visión estratégica del desarrollo, donde la cooperación internacional, la innovación tecnológica y la defensa del trabajo se integran como pilares fundamentales para el crecimiento con justicia social.

Con esta firma, el gremio reafirma su decisión de abrir sus puertas al mundo, generar alianzas institucionales y posicionarse como un actor protagónico en los debates sobre el futuro del trabajo, la industria y el conocimiento.

