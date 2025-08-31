La Capital | Zoom | Franco Colapinto

Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

La reina argentina estuvo en el Gran Premio junto al rey Guillermo y sus hijas. Habló de la Fórmula 1 y sorprendió con su respuesta sobre Franco Colapinto

31 de agosto 2025 · 11:16hs
Máxima Zorreguieta presenció la carrera de Fórmula 1 en Zandvoort y fue consultada sobre si alienta al piloto argentino Franco Colapinto.

Máxima Zorreguieta presenció la carrera de Fórmula 1 en Zandvoort y fue consultada sobre si alienta al piloto argentino Franco Colapinto.

La reina Máxima Zorreguieta volvió a dar la nota en su tierra adoptiva. Este domingo, en el marco del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, asistió al Circuito de Zandvoort junto al rey Guillermo de Orange y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. En diálogo con la prensa, sorprendió con una declaración sobre el piloto argentino Franco Colapinto.

“Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico”, señaló primero la reina.

Cuando el cronista le preguntó si en su “corazoncito” también alentaba a Colapinto, Máxima respondió con una sonrisa: “Sí, bueno, pero todavía no lo conocí”. Su comentario rápidamente se viralizó en redes sociales entre los fanáticos argentinos que siguen de cerca la carrera del piloto de la escudería Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1962135532412015084&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: Máxima Zorreguieta, la historia de la argentina que llegó al trono de Holanda

La familia de la reina en Zandvoort

La familia real neerlandesa llegó al circuito con un estilo descontracturado. El rey Guillermo usó un traje gris clásico, mientras que Máxima combinó una pollera en tonos marfil y anaranjado con un bolso naranja, en guiño al público local y al ídolo Max Verstappen.

Sus hijas también dieron de qué hablar: Alexia, la “princesa rebelde”, optó por un short estampado con botas altas; Amalia, la heredera, se inclinó por un look total black; y Ariane eligió un conjunto relajado con jean y camisa.

>> Leer más: Máxima Zorreguieta, de economista a reina de Holanda

Un momento curioso con Guillermo y las redes

Durante la entrevista, el cronista también intentó hablar con el rey, pero Máxima interrumpió: “Nos tenemos que ir”. Él agregó enseguida: “Es que empieza el himno nacional”. La escena generó memes y comentarios ingeniosos en redes sociales por la reacción del periodista sorprendido.

Reacciones y recuerdos

Las imágenes de la familia real fueron replicadas en medios neerlandeses y las redes se llenaron de mensajes de admiración: “Muy bonitos todos”, “Hermosa familia” y “¡Muy bueno!”. No es la primera vez que Máxima y Guillermo acuden al GP: ya lo habían hecho en 2023, cuando su hija Alexia deslumbró con un atuendo que fue furor.

Noticias relacionadas
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en acción durante la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort, Países Bajos, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Patrick Post)

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El Alpine de Franco Colapinto transita por el circuito de Zandvoort. Se viene l GP de Países Bajos.

Franco Colapinto arañó la Q2 y largará 16° el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto en el box de Alpine. Cumplió los FP3 y ahora la clasificación en Países Bajos.

Un último ensayo para Franco Colapinto y Alpine que los bajó a tierra en Países Bajos

Franco Colapinto disipó nubarrones en Zandvoort con una gran actuación, luego de las declaraciones de Flavio Briatore.

Flavio Briatore metió presión y Franco Colapinto respondió en Zandvoort con el mejor viernes en Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Lo último

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine: qué dijo el piloto argentino

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

La China Suárez alentó a Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Más de 270 milímetros en pocas horas: asisten a las localidades más golpeadas por la tormenta

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

La tormenta de Santa Rosa impacta con fuerza en la ciudad. Ya cayeron más de 60 milímetros y hay alerta amarilla hasta la mañana de lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei, Pullaro y el arte de barajar y dar de nuevo en un año bisagra

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

La foto premiada de un casamiento icónico en Rosario

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Ovación
Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Franco Colapinto hizo una gran carrera y no sumó por culpa de su compañero Pierre Gas

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Newells: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Newell's: el Ogro no afloja y se aferra al sueño de la Copa Argentina, pero debe salir del laberinto

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance
La Ciudad

Sigue a toda marcha la obra de avenida Jorge Newbery: ya tiene un 60% de avance

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Rosario, pasada por agua: mantienen alerta amarillo para la noche y hasta la madrugada del lunes

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Ovidio Lagos, a 200 años de su nacimiento: por qué quería que Rosario fuera la capital argentina

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa
Policiales

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte
Policiales

Cómo será el imponente edificio de la nueva Estación Policial Norte

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: Mi rollo
Zoom

El Amargo Obrero enamoró a un reconocido director de cine internacional: "Mi rollo"

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua
Policiales

El juicio por el crimen de Popito Zalazar concluyó con condenas a prisión perpetua

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada
Zoom

Para cosas buenas: Erreway anunció un show en Rosario y Lali brilló como su invitada

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad