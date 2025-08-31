Qué dijo la reina Máxima sobre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

La reina argentina estuvo en el Gran Premio junto al rey Guillermo y sus hijas. Habló de la Fórmula 1 y sorprendió con su respuesta sobre Franco Colapinto

Máxima Zorreguieta presenció la carrera de Fórmula 1 en Zandvoort y fue consultada sobre si alienta al piloto argentino Franco Colapinto.

La reina Máxima Zorreguieta volvió a dar la nota en su tierra adoptiva. Este domingo, en el marco del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 , asistió al Circuito de Zandvoort junto al rey Guillermo de Orange y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. En diálogo con la prensa, sorprendió con una declaración sobre el piloto argentino Franco Colapinto .

“Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores. En el fondo es un deporte fantástico”, señaló primero la reina.

Cuando el cronista le preguntó si en su “corazoncito” también alentaba a Colapinto, Máxima respondió con una sonrisa: “Sí, bueno, pero todavía no lo conocí” . Su comentario rápidamente se viralizó en redes sociales entre los fanáticos argentinos que siguen de cerca la carrera del piloto de la escudería Alpine.

La familia de la reina en Zandvoort

La familia real neerlandesa llegó al circuito con un estilo descontracturado. El rey Guillermo usó un traje gris clásico, mientras que Máxima combinó una pollera en tonos marfil y anaranjado con un bolso naranja, en guiño al público local y al ídolo Max Verstappen.

Sus hijas también dieron de qué hablar: Alexia, la “princesa rebelde”, optó por un short estampado con botas altas; Amalia, la heredera, se inclinó por un look total black; y Ariane eligió un conjunto relajado con jean y camisa.

Un momento curioso con Guillermo y las redes

Durante la entrevista, el cronista también intentó hablar con el rey, pero Máxima interrumpió: “Nos tenemos que ir”. Él agregó enseguida: “Es que empieza el himno nacional”. La escena generó memes y comentarios ingeniosos en redes sociales por la reacción del periodista sorprendido.

Reacciones y recuerdos

Las imágenes de la familia real fueron replicadas en medios neerlandeses y las redes se llenaron de mensajes de admiración: “Muy bonitos todos”, “Hermosa familia” y “¡Muy bueno!”. No es la primera vez que Máxima y Guillermo acuden al GP: ya lo habían hecho en 2023, cuando su hija Alexia deslumbró con un atuendo que fue furor.