El CCPE abrió la convocatoria para el ciclo de artes escénicas "Un pasaje hasta aquí"

Hasta el 16 de marzo, se podrán inscribir grupos de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe

24 de febrero 2026 · 11:36hs
La premiada obra santafesina Flota se pudo ver en 2025 durante la primera edición del ciclo Un pasaje hasta aquí

La premiada obra santafesina "Flota" se pudo ver en 2025 durante la primera edición del ciclo "Un pasaje hasta aquí"

El Centro Cultural Parque de España abre la convocatoria para participar de la edición 2026 del ciclo de artes escénicas "Un pasaje hasta aquí". En esta ocasión podrán participar grupos provenientes de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe (excepto la ciudad de Rosario). El ciclo contará además con una obra española en calidad de invitada.

La inscripción estará abierta hasta el 16 de marzo de 2026 completando un formulario online, que deberá incluir un dossier, un rider o ficha técnica, material en video de la obra, un breve CV del grupo y de sus integrantes. Podrán participar proyectos individuales o colectivos. Las bases y condiciones completas se pueden consultar en la web del CCPE.

La convocatoria busca promover el desarrollo de una programación democrática y participativa desde una perspectiva que dé visibilidad a la producción escénica regional. La propuesta surge con el objetivo de estimular la circulación de obras de teatro entre diferentes ciudades y acercar la producción teatral de otros circuitos al público rosarino.

Se elegirán hasta cuatro obras que serán parte de la programación mediante acuerdos de coproducción con el teatro. Las fechas de las funciones serán acordadas entre el elenco y el CCPE entre los meses de abril y agosto de 2026. Se contempla, además, la selección de dos obras suplentes.

La selección priorizará las propuestas escénicas que aborden problemáticas vinculadas a las líneas estratégicas del CCPE, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, tales como: perspectiva de género, diversidad, desarrollo sustentable, accesibilidad y derechos culturales, entre otras.

El ciclo en 2025

En 2025, la primera edición de “Un pasaje hasta aquí” programó las siguientes obras: “Flota”, una creación colectiva de la Compañía Hasta las manos, de la ciudad de Santa Fe (ganadora de la Fiesta provincial de Teatro de 2024), “Manuelita”, escrita y dirigida por Alejo Sulleiro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ganadora de la Fiesta de Teatro CABA 2023), “Bufón”, dirigida por Luciano Delprato, de la ciudad de Córdoba, y “Las aves”, adaptación de la obra de Aristófanes de la compañía española La Calòrica.

