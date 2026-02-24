La Capital | Ovación | Vóley

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Los tres equipos de la AVR que participan del torneo, Sonder, Normal 3 y Citta, clasificaron a la siguiente instancia mostrando un vóley de alto vuelo.

24 de febrero 2026 · 14:58hs
El vóley rosarino está pasando por un buen momento. Al menos eso parecen decir las estadísticas. Este fin de semana, se disputó la última fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lüsqtoff y quedaron definidos los cuartos de final del certamen, instancia en la que los tres equipos de la Asociación de Vóleibol de Rosario, Sonder, Normal 3 y Citta, ya estaban clasificados por la Zona B.

Tanto Sonder, como Normal 3 y Citta ya habían clasificado a la siguiente instancia y con su posición definida. Sólo restaba saber el nombre del cuarto pasajero. En ese sentido, la victoria de Gimnasia y Esgrima en Santa Fe ante Normal por 3-1 (18/25, 25/22, 26/24 y 25/18) le dio chances al equipo de la capital provincial, mientras que Ferro Carril Oeste y Ateneo Mariano Moreno vencieron a Infernales Vóley (3-0; 25/20, 25/19 y 25/19) y Estudiantes (0-3: 22/25, 21/25 y 20/25), respectivamente, por lo que todo se definió el domingo. Finalmente, Ferro Carril Oeste construyó un gran 3-0 (25/22 25/18 25/13) sobre Ateneo Mariano Moreno y de esa manera selló su clasificación.

Sonder, impecable

Sonder, en tanto, venció en Villa Constitución a Citta 1-3 (21/25, 23/25, 25/21 y 15/25) y luego hizo lo propio con Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en la capital provincial por 0-3 (23/25, 24/26 y 18/25), culminando su campaña en lo más alto de la tabla de posiciones de la fase regular con 40 puntos.

Normal 3, se recuperó tras la caída de viernes ante el mens sana santafesino y el domingo venció a Citta 0-3 (22/25, 19/25 y 24/26), quien sumó su segunda caída consecutiva en el fin de semana.

Estudiantes, en tanto, venció a Infernales Vóley 3-2 (25/16, 25/23, 23/25, 16/25 y 15/13) pero no pudo escapar del último lugar en la tabla de posiciones.

Villa Dora, imparable

En la Zona A, La Calera y Rowing se sumaron a los clasificados a los cuartos de final que comenzarán el próximo sábado.

En este grupo Villa Dora continuó imparable. En el estadio Andrés Meynet, le ganó primero a Paraná Rowing 3-0 (25/22, 25/20 y 25/12) y luego a Echagüe por el mismo marcador (25/14, 25/13 y 25/13) para finalizar en el primer lugar de las posiciones.

En tanto, La Calera, que se había complicado luego de perder contra Unión Vecinal Trinidad 2-3 (25/21, 23/25, 25/22, 17/25 y 13/15), venció 3-0 a Obras San Juan con parciales de 25/15, 25/21 y 25/20 y no sólo clasificó a cuartos, sino que además lo hizo como escolta.

Obras San Juan quedó tercero y el cuarto lugar lo definieron entre Paraná Rowing y Unión Vecinal Trinidad. El equipo entrerriano alcanzó un 3-1 vital contra Libertad de San Juan en San Jerónimo (21/25, 23/25, 25/17 y 17/25) y por coeficiente de sets, se metió en los playoffs.

En consecuencia, en los cuartos de final (al mejor de tres partidos) se medirán Villa Dora v. Ferro Carril Oeste, Normal 3 v. Obras San Juan, La Calera v. Citta y Sonder v. Paraná Rowing.

Por la Permanencia jugarán Unión Vecinal Trinidad v. Estudiantes, Lafinur v. Gimnasia y Esgrima Santa Fe, Ateneo Mariano Moreno v. Echagüe y Libertad v. Infernales Vóley.

Sonder, invicto y arriba en la LAF

Este fin de semana se disputó la sexta fecha de la Liga Argentina Femenina (LAF), oportunidad en la que Sonder volvió a ganar y estiró su invicto.

El sábado el Tricolor recibió en La Fábrica a Instituto y celebró en sets corridos al superarlo 3-0 (25/13, 34/32 y 25/20). Al día siguiente, se enfrentó con Club Atlético y Biblioteca Bell, equipo que lo seguía muy de cerca y tras un encuentro electrizante, las rosarinas vencieron a las cordobesas 3-2 en el tie break (25/12, 22/25, 23/25, 25/17 y 15/12), manteniendo de esa manera el invicto y el liderazgo en la tabla de posiciones.

Previo a ese encuentro, las chicas de Bell Ville visitaron el sábado a Náutico Sportivo Avellaneda y debieron batallar bastante para poder llevarse el encuentro en el tie break: 2-3 con parciales de 23/25, 25/19, 13/25, 26/24 y 8/15). Por el otro lado, Instituto también festejó en el Microestadio Ricardo Velasco frente a Náutico al imponerse 3-0 (22/25, 27/29 y 17/25).

San Isidro jugó de local en el Superdomo San Francisco ante Vélez y Ferro, y logró ganar en sets corridos en ambos encuentros. Ante los del Fortín se impusieron 3-0 (25/18, 25/18 y 25/20) y ante los de Caballito por idéntico marcador (27/25, 25/19 y 25/18).

Villa Dora también se enfrentó ante los mismos equipos y también ganó los dos por 3-0 (con parciales de 25/21, 25/22 y 27/25 ante Ferro y 25/23, 25/22 y 25/23 ante Vélez) y quedó segundo en la tabla general: con 22 puntos y un partido menos que el invicto.

Finalmente, Bahiense del Norte cosechó una victoria frente a Banco Provincia 3-1 (25/22, 25/17, 21/25 y 25/20) y luego una derrota ante San Lorenzo 1-3 (25/19, 19/25, 22/25 y 22/25).

La próxima fecha se jugará del 26 de febrero al 1ro. de marzo. El próximo viernes, Sonder visitará a Villa Dora y Náutico Sportivo Avellaneda a San Isidro, mientras que el domingo los equipos rosarinos invertirán los rivales.

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

