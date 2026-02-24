¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | autos

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

El fabricante de origen chino desplazó a la firma del óvalo en las ventas globales, pero la respuesta no tardó en llegar para competir en costos y tecnología

24 de febrero 2026
Tras ser superado por BYD

Tras ser superado por BYD, el CEO de Ford, Jim Farley, develó el nuevo plan de la marca del óvalo.

El equilibrio de poder en el negocio automotor internacional atraviesa una transformación profunda y estructural. Por primera vez en la historia reciente, la marca de origen chino BYD logró vender más autos a nivel mundial que el grupo estadounidense Ford, un hecho que confirma el creciente protagonismo de los fabricantes asiáticos en la industria contemporánea.

Este resultado no representa únicamente un logro comercial aislado, sino que refleja un cambio en las bases competitivas del sector, donde la electrificación y la eficiencia productiva se convirtieron en los factores decisivos para el liderazgo.

De acuerdo con los balances anuales más recientes de ambas compañías, el volumen de ventas de BYD fue impulsado principalmente por su fuerte posicionamiento en el segmento de autos eléctricos e híbridos. Hace menos de una década, la marca era percibida fundamentalmente como una automotriz orientada al mercado interno de China.

Su expansión internacional fue constante, ganando participación en mercados de Europa, el sudeste asiático y Latinoamérica mediante una estrategia que combina tecnología avanzada con precios competitivos.

Uno de los pilares de este avance es el modelo de integración vertical que aplica la empresa china, el cual le permite controlar procesos clave como la producción de sus propias baterías. Esta metodología reduce la dependencia de proveedores externos y facilita el ofrecimiento de vehículos a valores más accesibles en comparación con los fabricantes tradicionales.

Buque BYD autos marca china
En enero, el buque de BYD llegó a la Argentina con casi 6 mil autos de la marca china.

En enero, el buque de BYD llegó a la Argentina con casi 6 mil autos de la marca china.

La polémica del inicio del Turismo Carretera en El Calafate se agrandó con una denuncia de sabotaje

Ford enciende la rivalidad

Ante este escenario, Ford Motor Company inició un proceso de reconversión de su estructura histórica hacia una lógica productiva centrada en la movilidad eléctrica. El director ejecutivo de la compañía, Jim Farley, anunció oficialmente el lanzamiento de la nueva plataforma denominada UEV (Universal Electric Vehicle), diseñada específicamente para fortalecer la posición de la marca frente a la avanzada de la industria china.

Este ambicioso programa conlleva un costo adicional para la empresa de aproximadamente 19 mil millones de dólares, derivados tanto de la cancelación de proyectos anteriores como del desarrollo de esta nueva propuesta industrial. Farley, nacido y criado en Argentina en 1962, destacó la relevancia de este movimiento para el futuro de la firma. “Es uno de los proyectos más audaces e importantes en la historia de Ford”, aseguró el CEO global a través de sus canales oficiales de comunicación.

El ejecutivo argentino-estadounidense también detalló el enfoque que la empresa aplicará para recuperar terreno en el mercado global y señaló: “Lo que me entusiasma no es solo lo que estamos creando, sino cómo lo hacemos, centrándonos en la física, no en la competencia. Así es como competiremos y ganaremos contra China y el resto del mundo”.

Innovación técnica y reducción de costos

El objetivo central de la nueva plataforma UEV es fabricar vehículos eléctricos que puedan competir en precio no solo con otros modelos de similar tecnología, sino también con los vehículos impulsados por gasolina. Para lograrlo, Ford planea reformular el uso de las baterías, que actualmente representan cerca del 40% del costo total de un automóvil.

La estrategia consiste en utilizar química de LFP (fosfato de hierro y litio), que es la más económica del mercado, e integrarla directamente como parte de la estructura del vehículo en lugar de empaquetarla por separado.

2025-07-10 ford.jpg
Ford buscará competir en tecnología y precios con los fabricantes chinos.

Ford buscará competir en tecnología y precios con los fabricantes chinos.

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos y Rosario en el centro del debate

Los ingenieros de la marca estadounidense también pusieron el foco en la eficiencia aerodinámica, un área que había dejado de ser prioritaria para muchos fabricantes debido al predominio de los SUV en el mercado global.

En este punto, para el desarrollo de sus próximos modelos, Ford trabajó en colaboración con ex especialistas en aerodinámica de la Fórmula 1, a la par de que comenzó a trabajar en la fabricación de Motores junto a la escudería Red Bull. El primer vehículo bajo este nuevo concepto será una pick-up compacta, equivalente a la actual Ford Maverick, que se espera llegue al mercado en el año 2027.

Un mercado en transformación

El hecho de que BYD haya superado a Ford simboliza la consolidación de los fabricantes chinos como protagonistas de alcance mundial. Este fenómeno está vinculado a las estrictas regulaciones ambientales y a las políticas públicas que promueven la transición energética en todo el planeta.

Mientras que el centro de la industria automotriz parece desplazarse hacia Asia, los fabricantes tradicionales de Occidente se ven obligados a acelerar sus inversiones y desarrollos tecnológicos para sostener su relevancia.

La capacidad de innovar y dominar la tecnología de baterías será el factor que defina el éxito en esta nueva etapa del sector automotor. Para BYD, el desafío actual es mantener su ritmo de expansión, mientras que para Ford, el reto principal consiste en ejecutar con éxito su plataforma UEV para demostrar que puede competir en eficiencia y precio contra los nuevos líderes del mercado eléctrico.

Las motos eléctricas son una opción económica y sencilla para trasladarse.

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

seguridad vial: como denunciar picadas ilegales y maniobras peligrosas

Seguridad vial: cómo denunciar picadas ilegales y maniobras peligrosas

