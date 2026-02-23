La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico "La vida me dio una nueva oportunidad”, aseguró la ex-Gran Hermano, que no sufrió secuelas y ahora deberá guardar reposo 23 de febrero 2026 · 19:02hs

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico y se encuentra internada bajo estricto control médico. Ella misma contó que no tuvo "ninguna secuela" y aseveró: "La vida me dio una nueva oportunidad”.

Según explicó el periodista Pablo Montagna, el episodio habría ocurrido el pasado viernes por la tarde, y desde entonces la ex-Gran Hermano se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos a la espera de recibir el alta médica.

“Tuve un ACV hemorrágico sin ninguna secuela”, contó Ballester a la revista Gente, y destacó que se encuentra "igual que el día previo al ACV"

La conductora de C5N destacó que "podría haber sido más grave. La vida me dio una nueva oportunidad”.

“Estoy sana y feliz, con ganas de volver a trabajar", concluyó Ballester, quien ahora deberá guardar reposo. Los ACV más frecuentes son los isquémicos, que se producen cuando una arteria se tapa por un coágulo y no llega sangre a una parte del cerebro. Ballester sufrió un ACV hemorrágico, que es una rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro con sangrado dentro del cráneo.