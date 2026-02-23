Newell's: tras el ataque con una molotov, la Policía custodia el predio de Bella Vista Efectivos de la fuerza de seguridad hacen guardia en el lugar donde suele entrenara el plantel de primera división. 23 de febrero 2026 · 10:01hs

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera. Vigilancia policial en el predio José Griffa de Newell's. La custodia se renovó esta mañana Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El predio que tiene Newell’s Old Boys en Bella Vista cuenta desde anoche con custodia policial. La medida de seguridad se tomó tras el violento ataque del domingo a madrugada en el que personas no identificadas arrojaron una bomba molotov que generó destrozos en el auto de un jugador. Además, dejaron una bandera con un mensaje intimidatorio.

Tras la derrota ante Banfield y la salida de Orsi-Gómez, el clima de tensión en Newell’s se profundizó pasada la una de la madrugada cuando el Centro Jorge Griffa fue blanco de un ataque.

Según trascendió, ingresaron personas ajenas al club y arrojaron una bomba molotov. Un vehículo, perteneciente al futbolista Facundo Guch, tuvo daños tras la detonación. Además, el ala sur del edificio Jorge Griffa sufrió destrozos.

cusstodia en NOB Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera. >> Leer más: Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada: tiraron una molotov en el auto de un jugador

Luego del hecho, se hizo la denuncia policial y efectivos de la Policía de Investigaciones se presentaron en el predio y secuestraron la bandera que había sido colgada por los atacantes. Sobre el contenido del escrito, algunos medios de comunicación aseguraron que decía: "Ganen o balas para todos". Todo esto sucede en la semana previa al clásico rosarino, que se jugará el domingo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. >> Leer más: Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newell's