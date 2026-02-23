La Capital | Ovación | Newell's

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

No es lo deseado pero las gestiones se dilatan y costará que alguno asuma antes del partido del domingo en el Coloso. El último que trascendió es Gustavo Alvarez

Rodolfo Parody

Rodolfo Parody

23 de febrero 2026 · 17:08hs
Gustavo Alvarez estuvo hasta fin de 2025 en Universidad de Chile. Newells se fijó en el DT argentino.

Gustavo Alvarez estuvo hasta fin de 2025 en Universidad de Chile. Newell's se fijó en el DT argentino.

Una vez que pase el clásico estará al mando el nuevo entrenador de Newell’s. No es lo deseado. La idea era tenerlo antes. Pero la imposibilidad de conseguirlo y de que alguno asumiera previo al enfrentamiento contra Central en el Coloso derivó en que Bernardi está al frente, al menos hasta el domingo.

El despido de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez apenas transcurrida la 6ª fecha del torneo Apertura llevó a la búsqueda de un sustituto. Los nombres que circularon son varios. El último es el de Gustavo Alvarez, entrenador argentino cuyo último club fue Universidad de Chile y que en la primera división del fútbol argentino estuvo en Patronato y Aldosivi.

Otros que andan dando vuelta son Javier Sanguinetti, Julio Vaccari, Pablo Pérez, Mauricio Larriera, Frank Kudelka y Sebastián Domínguez, entre otros.

Por lo que trascendió Alvarez tuvo un llamado de Newell’s, para hacerle conocer el interés del club y saber sobre las pretensiones del técnico.

Recientes antecedentes de Gustavo Alvarez

Alvarez fue campeón en Chile con Huachipato en la temporada 2023 y en 2024 subcampeón con Universidad de Chile, club que dirigió hasta el año pasado. Recientemente se mencionó la chance de que se haga cargo de Alianza Lima de Perú.

Con Pablo Pérez, ayudante de campo de Carlos Tevez en Talleres, existió un contacto. Su identificación con Newell’s, como futbolista y con un paso como entrenador en sus inferiores antes de irse a trabajar con el Apache, fue una de las razones para sondearlo. Pero se encontraron con una respuesta negativa.

La predisposición de Javier Sanguinetti

Sanguinetti es un entrenador que está siempre dispuesto a un regreso. Estuvo en Newell’s en la temporada 2022 y tuvo una aceptable primera mitad de ciclo, pero luego hubo un declive y renunció luego de ser apretado por la barra Por el momento no existió ninguna negociación formal con Sanguinetti.

Larriera es otro con pasado rojinegro. Lo del uruguayo fue más un ofrecimiento que un interés concreto de Newell’s. El técnico dirigió al equipo en 2024 y su campaña fue correcta, con más triunfos que derrotas.

Otros nombres para Newell's

Tanto Sanguinetti como Larriera se encuentran sin trabajo. Lo mismo Vaccari. Hincha de Newell’s, fue contactado previo a las elecciones de diciembre. No quiso avanzar en nada, hasta que los entonces postulantes no fuesen gobierno. Ahora no se insistió.

Kudelka y Sebastián Domínguez, uno como entrenador y el otro como futbolista, también tienen un pasado rojinegro. Hoy no parece que exista un interés firme para que vuelvan.

La semana futbolística es apretada, el entrenador definitivo no aparece y Bernardi tiene libre el camino para estar hasta el clásico.

