El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La máxima llegaría a 32º pero se espera que el miércoles haya un marcado descenso

23 de febrero 2026 · 23:08hs
El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes cielo parcialmente nublado y bajas chances de tormentas aisladas por la tarde, con una máxima de 32º en vísperas de un descenso de la temperatura.

La madrugada del martes llega con vientos leves del norte a moderados del noroeste, un registro de 20º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 23º. Para la tarde hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, con una máxima de 32º bajando a 27º en la noche, que tendría cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El miércoles se anuncia con cielo parcialmente nublado, una marcada baja de la temperatura máxima (no superaría los 27º) y también un retroceso de la mínima (que rondaría los 17º).

Para el jueves anticipan que los registros seguirían en descenso: la máxima sería de 26º y la mínima de apenas 15º. El cielo estaría entre parcialmente y mayormente nublado.

El viernes comenzaría una mejora paulatina, con cielo parcialmente nublado, 28º de máxima y 16º de mínima.

El sábado otra vez estaría parcialmente nublado y pronostican 30º de máxima y 18º de mínima.

Para el domingo el SMN adelanta cielo mayormente nublado, una máxima de 31º y una mínima de 18º.

