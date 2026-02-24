La Capital | Zoom | Gran Hermano

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, quiénes son los participantes que ingresaron

Santiago Del Moro presentó a los primeros 18 concursantes de esta edición especial del reality, que incluye la presencia de varias figuras reconocidas

24 de febrero 2026 · 10:10hs
Entre los nuevos participantes se destacan influencers

Entre los nuevos participantes se destacan influencers, artistas, deportistas y figuras con pasado en GH

Este lunes por la noche arrancó una edición especial de "Gran Hermano", en conmemoración de los 25 años del formato en el país. Con una impactante presentación que reflejó la historia del reality en Argentina, Santiago Del Moro comenzó a presentar a los participantes que competirán en la casa más famosa del país.

Con una casa completamente renovada y una dinámica diferente, "Gran Hermano" Generación Dorada tendrá nuevas reglas y la implementación de novedosas modalidades de nominación.

Entre las incorporaciones más destacadas, se agregará la "placa planta", una instancia donde el público podrá votar para eliminar a los participantes que considere que no están jugando o están pasando desapercibidos en la casa. Además, volverá el sistema clásico de nominación 3, 2 y 1, que permite repartir los votos entre tres jugadores.

>> Leer más: El día que Manuel Adorni quiso entrar a Gran Hermano: por qué no quedó

Quiénes son los nuevos participantes de "Gran Hermano"

El conductor del reality le dio la bienvenida a los primeros 18 participantes. La presentación del resto de los concursantes se hará este martes por la noche, sin cantidad confirmada de ingresantes hasta el momento.

Andrea Del Boca

La actriz de 60 años fue la primera en abrir las puertas de la casa. La cantante, una de las figuras más destacadas de esta edición, expresó su emoción por este nuevo paso en su carrera: "Esta experiencia para mí es como volver a enamorarme, estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios".

Embed

Emanuel Di Gioia

El bonaerense vuelve a la competencia luego de estar en la edición del 2011, donde protagonizó un recordado cruce con el conductor de ese entonces Jorge Rial. "Estuve ahí de ganarlo pero esta vez no se me va a escapar la tortuga", indicó Di Gioia en su presentación.

Embed

Lolo Poggio

Es influencer y la hermana menor de Julieta Poggio, finalista de Gran Hermano 2022/23. La joven actriz de 19 años definió sus atributos personales antes de ingresar: "Yo soy racional, de pensar las cosas. No soy problemática ni muy combativa, pero soy histérica".

Embed

Carmiña Masi

La periodista de 39 años se convirtió en la primera jugadora paraguaya en participar del reality. Sin pelos en la lengua, rápidamente demostró su personalidad combativa: "No me importa caerle bien o mal a la gente porque ellos no me pagan el sueldo".

Embed

Tomy Riguera

El joven de 19 años es futbolista de las divisiones inferiores en Defensores de Belgrano. Además, es conocido por ser influencer y hacer contenido con su madre.

Embed

Danelik Galazan

La tucumana es creadora de contenido y cuenta con más de seis millones de seguidores entre todas sus redes sociales.

Embed

Pincoya

La chilena participó anteriormente en el formato de su país en el 2023, donde quedó en tercer lugar. Su verdadero nombre es Jennifer Galvarini Torres.

Embed

Brian Sarmiento

El exfutbolista con pasado en Newell's, Estudiantes y Banfield vuelve a participar de un reality, luego de su paso por Showmatch años atrás.

Embed

Catalina "Titi" Tcherkaski

La influencer de 23 años cuenta con aproximadamente un millón de seguidores en sus redes sociales y se caracteriza por hablar sobre su vida personal, relaciones y experiencias amorosas. "Amo discutir. Hay dos lados en la vida, el incorrecto y el mío. Para mí, yo siempre tengo razón", expresó en su presentación.

Embed

Manuel Iberó

El oriundo de Zárate, Buenos Aires, es la expareja de Zoe Bogach, exjugadora de Gran Hermano. En sus primera palabras como concursnate, se definió como una persona segura e inteligente.

Embed

>> Leer más: Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Yisela "Yipio" Pintos

Es uruguaya y comediante, donde haces chistes sobre la sexualidad y de la edad. "Me gustaría ser la primera gorda uruguaya que gane Gran Hermano", afirmó.

Embed

Juani Caruso

Conocido también como "Juanicar", el joven de 26 años es actor e influencer. Entre sus actuaciones, se destaca su papel en la exitosa película "La Sociedad de la Nieve".

Embed

Daniela De Lucía

La expanelista del programa "A la tarde" en América TV, es actriz y escritora de tres libros. Con un look llamativo, la "coach" ingresó a la casa fiel a su estilo característico: "Voy a tener luz y sombras. Creo que, como la vida, es un equilibrio, y creo que poder jugar con ese contraste es lo que a mí me lleva para adelante".

Embed

Nicolás Sicaro

"Nick" es artista desde pequeño y se dedica al mundo de la música. Es muy amigo del influencer Ian Lucas, participante de "MasterChef "Celebrity, y y cuenta con un gran público en YouTube, donde tiene más de un millón de seguidores.

Embed

Divina Gloria

La artista de 64 años, que compartió escena en varios ocasiones con Alberto Olmedo, celebró su llegada al reality: "Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer, una porno y un Gran Hermano".

Embed

Gabriel Lucero

El dibujante de 51 años es conocido por sus creaciones virales en su canal de Youtube "Gente Rota", donde hace parodias de humor negro.

Embed

Jenny Mavinga

Es peluquera, actriz y empresario que llegó a Argentina hace 23 años, proveniente de la República Democrática del Congo. Además, tiene dos hijas y está próxima a casarse.

Embed

Eduardo Carrera

El último participante en ingresar a la casa más famosa del país y había concursado anteriormente el reality, en la edición del 2003. Además, el actor de 57 años también estuvo en "Gran Hermano" España en 2023.

Embed

