Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

El 27 de febrero es la fecha límite para acceder al beneficio por pago anual anticipado. Se puede financiar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas adheridas

API incorporó beneficios a quienes tengan sus ocntribuciones pagadas al día

El pago anticipado de impuestos , como el caso del impuesto inmobiliario y la Patente Automotor , cuenta con descuentos significativos y la posibilidad de financiarlo en seis cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Bica y Banco Santa Fe.

La Administración Provincial de Impuestos (API) recordó que el 27 de febrero es la fecha límite para acceder a estos beneficios. Según los datos oficiales, ya se registraron más de 530.000 pagos totales anuales.

En el caso del Impuesto Patente Automotor, la Municipalidad de Rosario mantiene la propuesta de 2025: quienes realicen el pago total anual tendrán un 35 % de descuento , mientras que quienes opten por el débito automático tendrán un 15 % de descuento en cada cuota.

Además, la Administración Provincial de Impuestos (API) ofrece rebajas de hasta el 56% para aquellos contribuyentes que estén al día con el abono de este gravamen.

>> Leer más: API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

Descuento por pago anual de la patente automotor

En cuanto al Impuesto Patente Automotor, quienes realicen el pago total anual tendrán un 35 % de descuento, mientras que quienes opten por el débito automático tendrán un 15% de descuento en cada cuota.

Para la liquidación de deudas Patente, se puede ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite desde el box; o ingresar directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para la descarga de las boletas o de la liquidación de deudas.

Cabe destacar que a partir del 2025, se puede abonar utilizando cualquier billetera digital gracias al Qr interoperable que figura en la parte baja de la boleta.

También se puede pagar de forma presencial, concurriendo a un puesto de Santa fe Servicios con el DNI del titular del impuesto y solicitando el pago total anual.

Descuentos en API por "Buen contribuyente"

La Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) anunció que los contribuyentes que se encuentren al día con sus impuestos podrán conservar los beneficios vigentes de “Buen contribuyente” para el año entrante.

>> Leer más: Contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56 % en impuestos provinciales

Aquellos contribuyentes que no registren deudas hasta el 31 de diciembre, contarán con un 20% de descuento en el Impuesto Inmobiliario, además de estar eximidos del pago de la sexta cuota.

Estos beneficios se suman a los establecidos en la ley tributaria 2026, que contemplan para aquellos que realicen el pago total anual, un 35 % de descuento y alcanzando por combinación ("Buen Contribuyente" + pago anual + eximición sexta cuota) un 56 % de descuento.

También, los buenos contribuyentes podrán combinar el beneficio del 15% de descuento en cada cuota, otorgado a quienes adhieran al débito automático. En este caso ("Buen Contribuyente" + débito automático) el descuento alcanza un 46% de descuento.