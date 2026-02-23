Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Mientras el gobierno subraya que Santa Fe "tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país", el gremio que nuclea a la docencia privada se manifestó en contra de la propuesta

El gobierno enfrentará el paro determinado por Amsafé y Sadop con firmeza. "Las escuelas estarán abiertas", indicaron desde la Casa Gris.

La paritaria docente en Santa Fe suma un nuevo capítulo. Al rechazo de Amsafé a la oferta salarial del gobierno de Maximiliano Pullaro, se le suma el de los docentes privados de Sadop. El gremio comunicó este lunes que la mayoría de sus afiliados votó en contra de la propuesta oficial y anunció un paro a realizarse el 2 de marzo.

Los dos gremios ya habían confirmado días atrás que se plegaban al paro nacional de Ctera. De esta manera tanto Amsafé como Sadop pararán el día previsto para el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, desde la cartera de Educación insisten con que las escuelas estarán abiertas. Teniendo en cuenta situaciones similares ocurridas el año pasado, se les descontaría el día a los maestros que se sumen a la medida de fuerza y también perderían el premio a la asistencia perfecta .

En ese sentido, defienden el número que pusieron sobre la mesa y aseguran que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país". Según d estacaron, la prioridad del gobierno es garantizar la continuidad pedagógica y el derecho de los estudiantes a aprender.

Mientras el secretario general de Sadop seccional Santa Fe, Pedro Bayúgar, aseguró que "los delegados se expresaron en un rechazo del 99 %", en Sadop Rosario hubo un 72,7 por ciento de votos en contra de la oferta provincial y un 28,2 por ciento por la aceptación.

“El 72 por ciento de las escuelas representadas —cerca de 230 establecimientos del sur provincial— votaron por el rechazo, dejando en claro el amplio descontento del sector docente frente a la oferta oficial”, afirmó el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero.

El sindicalista destacó que “entre los principales reclamos se encuentra una deuda salarial que no es reconocida por el gobierno, la falta de traslado de los aumentos a los jubilados y la continuidad del presentismo, que sigue afectando el salario de quienes se ven obligados a ausentarse por enfermedad”, y amplió: “Hoy seguimos viendo cómo compañeras y compañeros pierden parte de su salario por estar enfermos, como si aquí nada hubiera pasado”.

El pasado jueves 19, el congreso nacional de Sadop había anunciado su adhesión al paro del 2 de marzo en rechazo al proyecto de reforma laboral, bajo el argumento de que "debilita principios fundamentales del derecho del trabajo construidos históricamente para proteger a las trabajadoras y los trabajadores frente a la desigualdad estructural de la relación laboral".

>> Leer más: El gobierno defiende su oferta y asegura que Santa Fe tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

El plan de lucha de Amsafé

Amsafé anticipó plan de lucha que combina medidas de fuerza, movilización territorial y articulación con el gremio nacional. Las acciones previstas son las siguientes:

El 2 de marzo, primer día de clases, habrá paro total con concentración provincial en la ciudad de Santa Fe. Durante la semana del 23 al 27 de febrero, el gremio desplegará acciones y movilizaciones en todo el territorio provincial. En paralelo, una carpa blanca recorrerá toda la provincia como herramienta de visibilización del conflicto.

El plan se desarrollará además en unidad con CTERA, la confederación nacional de docentes.

>>Leer más: A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Qué rechazaron los docentes

La propuesta del Ejecutivo provincial contempla un incremento del 12,5% hasta junio distribuido mes a mes: 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril, 2 % en mayo y 1,6 % en junio. A eso se suma una recomposición del 3% por el segundo semestre de 2025 y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio.

Para proteger los salarios más bajos, el Ejecutivo provincial fijó además un mínimo garantizado de $75.000 de aumento para enero, a abonarse por planilla complementaria, y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

Para los docentes, la oferta no cierra. La inflación acumulada y el deterioro salarial de los últimos meses son el argumento central del rechazo.

asamblea amsafe

Qué exigen los docentes

Frente al 12,5 % oficial, Amsafé plantea un pliego de demandas que va bastante más allá de la discusión salarial inmediata. El gremio exige un 33 % de recomposición salarial, muy por encima de lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer por ahora. A eso le suma una cláusula gatillo para que los salarios no queden rezagados frente a la inflación, una herramienta que el Ejecutivo provincial ha resistido sistemáticamente.

>> Leer más: Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

El resto del pliego incluye aumentos simultáneos para jubilados y fin del aporte solidario, convocatoria inmediata a concursos y traslados, derogación del presentismo y mejoras en la salud laboral.

Los estatales sí aceptaron

El contraste con los gremios estatales es marcado. UPCN aceptó la propuesta con un 56 % de votos a favor. ATE hizo lo propio con el 62,6% de aceptación, aunque con matices internos: un 21 % votó a favor en disconformidad y el 37,4 % restante optó directamente por el rechazo.

La paritaria queda así partida en dos. La propuesta ya está cerrada para los estatales, y permanece abierta y en tensión para los docentes.

Los médicos también

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), seccional Santa Fe, comunicó la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en el marco de la paritaria del sector salud, correspondiente al período enero-junio de 2026. La decisión se formalizó tras el proceso de consulta interna.

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre, distribuido en tramos mensuales entre enero y junio, junto con una compensación del 3 % destinada a corregir el desfasaje producido durante el segundo semestre de 2025. Asimismo, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

>> Leer más: Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

El esquema incorpora un mínimo garantizado de $ 75.000 para enero -a liquidarse por planilla complementaria- y eleva ese piso a $ 170.000 mensuales desde febrero, medida orientada a proteger los ingresos frente al contexto inflacionario. En términos de impacto concreto, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad percibirá en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000.

Uno de los puntos centrales valorados por el sector médico es el incremento del 50 % en el cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los profesionales comprendidos en la ley Nº 9282. Este componente salarial reconoce la tarea directa en la atención sanitaria y representa un refuerzo significativo para quienes se desempeñan en hospitales y centros de salud públicos.