"El arte nos hace más humanos": el mensaje de Luquitas Rodríguez frente a León XIV

El streamer, quien fue uno de los presentadores de la vigilia en Palermo, habló sobre el vínculo entre el arte, la espiritualidad y lo sagrado

La vigilia de jóvenes que se realizó este martes en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, tuvo una participación inesperada. Luquitas Rodríguez dejó por un momento su habitual rol de streamer y se convirtió en uno de los presentadores del encuentro frente al papa León XIV.

El creador de contenido, de 34 años, fue invitado por la Iglesia Católica para participar de la actividad y compartir unas palabras ante miles de jóvenes y fieles que se reunieron para acompañar al Pontífice. En su intervención, habló sobre la relación entre el arte y la espiritualidad, y planteó que la literatura, el cine y las distintas expresiones artísticas pueden acercar a las personas a lo sagrado.

"El arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos. O mejor dicho, nos lleva a lo profundo de nosotros. Nos revela nuestro sí mismo. El arte nos hace mejores. Nos hace más humanos. Nos hace más divinos", expresó Rodríguez al comienzo de su discurso.

Durante su presentación, el streamer recurrió a referencias de la literatura argentina y universal para desarrollar su reflexión. Mencionó el Martín Fierro, de José Hernández, a Jorge Luis Borges y a Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal, para explicar cómo el arte puede convertirse en una forma de explorar la dimensión espiritual de las personas.

"Cuando leemos un poema o miramos una película, algo sucede. Aparece un asombro. Ese asombro esencial que nos conecta con el misterio", sostuvo.

Luego continuó con una referencia a la relación entre lo humano y lo sagrado: "Lo sagrado de lo humano. Lo humano transfigurado, hecho verso, hecho color y línea. Hecho imagen en movimiento".

En el tramo final, retomó una imagen del poema de José Hernández sobre el fuego y la necesidad de que esté debajo para dar calor. A partir de esa metáfora, vinculó la búsqueda artística con la presencia de Dios en las personas.

"Luquitas":

Por la participación de Lucas Rodríguez en el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes pic.twitter.com/ipc4vpzRg9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 11, 2026

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"El fuego está debajo. Lo sagrado está en lo profundo de lo humano; ese es el viaje que queremos hacer. Le agradecemos al Santo Padre por acompañarnos en ese camino, en ese viaje", dijo.

Antes de cerrar, explicó que le correspondía presentar a jóvenes artistas que habían elegido dedicar su vida a transformar lo humano a través de la belleza. "Ese fuego que no es otra cosa que el Dios que habita en cada uno de nosotros y nos invita a hacer de nuestra vida una obra divina. Una obra de arte", concluyó.

Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen también cantaron ante el Papa

Después de la intervención de Luquitas Rodríguez, la vigilia continuó con presentaciones musicales de artistas vinculados a distintas generaciones.

Nahuel Pennisi abrió esa parte del encuentro con una interpretación de "Yo vengo a ofrecer mi corazón", la canción de Fito Páez. Luego fue el turno de Valentino Merlo, quien cantó "Tierra Zanta", y Maggie Cullen cerró con "Oración del remanso", de Jorge Fandermole.

Las actuaciones formaron parte de la programación artística de la vigilia, que reunió a jóvenes, músicos y referentes culturales en la previa de las actividades del papa León XIV en Buenos Aires.