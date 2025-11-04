Quién es Jonathan Bailey: de "Bridgerton" al hombre más sexy del mundo en 2025

El actor fue elegido por la revista People, que lo catalogó como "una de las estrellas más irresistibles de Hollywood”.

Jonathan Bailey participará de la cuarta temporada de "Bridgerton" que se estrena el 29 de enero de 2026

El actor británico Jonathan Bailey fue distinguido como el "hombre más sexy del mundo" en 2025 por la revista People. De esta forma, el protagonista de series como " Bridgerton " y de las películas "Wicked" y "Jurassic Park" se convierte en la primera persona abiertamente homosexual en recibir este galardón.

La estrella de 37 años se suma a una lista de nombres importantes que han obtenido este reconocimiento. Entre ellos se destacan el estadounidense Patrick Dempsey (2023), el actor del "Capitán América" Chris Evans (2022), la leyenda de WWE Dwayne "The Rock" Johnson (2016) y el copropietario del Inter Miami David Beckham (2015).

Bailey expresó su alegría por este premio en el programa "The Tonight Show": “Es un enorme honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado . Y es completamente absurdo”, dijo sorprendido por la noticia.

La revista sostiene que el actor se consolidó como una de las figuras “más irresistibles de Hollywood”, destacando su “carisma, sentido del humor y una belleza casi injustamente atractiva”.

Quién es Jonathan Bailey, el protagonista de "Bridgerton"

Nacido en Oxfordshire, Reino Unido, el actor de 37 años cuenta con una extensa trayectoria en el cine, teatro y televisión. Su primer gran papel que impulsó su salto a la fama fue cuando actuó como uno de los principales protagonistas de la serie "Bridgerton" en el papel de Lord Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia británica.

En 2024, Bailey fundó su propia organización benéfica llamada "The Shameless Fund", con el objetivo de apoyar a la comunidad LGTBQ+. El artista, quien expresó públicamente que es homosexual, enfatizó sobre su importancia en la entrevista durante el programa de Jimmy Fallon: “Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. Sé que el sector LGTB está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que yo solo podía soñar”.

Dentro de sus próximas apariciones aparecen el estreno en los cines estadounidenses de la segunda parte del musical "Wicked: For Good" a fines de noviembre y la cuarta temporada de "Bridgerton", que el 29 enero de 2026 llega a Netflix.