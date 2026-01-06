Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Una guía de lectura para tener en cuenta ante la multiplicidad de novedades editoriales que tendrán los sellos argentinos independientes para 2026

Arranca un nuevo año y con ello se renuevan también los catálogos editoriales. Para el 2026, los sellos argentinos independientes tienen planeado el lanzamiento de libros de todo tipo y para todos los gustos, incluyendo novela, cuentos, ensayos, poesía, y todo lo que habita los intersticios entre los géneros.

Para guiarse en las librerías, una lista de recomendados a cargo de Paula Turina, comunicadora rosarina especializada en literatura y prensa editorial. Según ella misma aclara, se trata de un recorte para orientar a los lectores, y en todos los casos recomienda consultar las listas completas de novedades.

“Ante todo, me parece muy importante mencionar que este año se cumplen 50 años del golpe cívico-militar. Creo que ese es un dato para tener en cuenta, en el sentido de que no sólo va a haber libros de ensayos o crónicas, sino también ficción vinculada al tema”, abre Pau, que en seguida menciona a la editorial Corregidor y su colección histórica Narrativas al Sur del Río Bravo.

En este marco, van a lanzar en 2026 tres libros vinculados a la última dictadura: “1976. Crónica de un verano en sombras” de Ana Galán, “El mar vacío” de Pablo Torres y “Atravesando la noche” de Andrea Suárez Córica.

La Flor Azul, por su parte, va a publicar en marzo “El árbol del coyote”, de Federico Lorenz, “una novela que transcurre en la dictadura, sobre la paternidad y la lucha obrera”. También van a publicar “Okinum”, una novela de Émilie Monnet, una autora canadiense, que pertenece a un pueblo originario de aquel territorio.

“Me parece también interesante cómo cada editorial independiente tiene algún tipo de especialización y eso permite que, si a una le gusta algo de su catálogo, pueda seguir indagando. Por ejemplo, La Flor Azul lanzó un Premio de Poesía Indígena, y el ganador se va a publicar este año. Otro a tener en cuenta”, apunta Pau, que desde hace siete años lleva adelante talleres de lectura en la ciudad. Si bien los cupos para sus propuestas de verano ya están llenos, hay que prestar atención a su cuenta de Instagram (@pauturina) de cara a los talleres anuales. Además, se puede acceder a sus recomendaciones y novedades periódicas.

El Fondo de Cultura Económica vuelve con la serie del Recienvenido, una colección de “circulación reducida” que entre 2012 y 2015 fue dirigida por Ricardo Piglia, en lo que resultó su último trabajo como editor. En 2026, ese legado será continuado por Aníbal Jarkowski, quien también prologó la compilación de los prólogos de Piglia.

“Son en general novelas que hablan sobre todo sobre las memorias históricas y tensiones sociales de la Argentina del Siglo XX. Ahí fue donde en su momento Piglia recuperó ‘Río de las congojas’ de Libertad Demitrópulos. Me parece que el regreso de esta serie va a estar muy bueno y hay que prestarle atención”, afirma Turina.

Por ahora, desde FCE anunciaron tres novelas en esta colección: “Luz era su nombre” de Silvia Moyano del Barco (ganadora del Premio Literario del diario La Nación en 1961, y atribuida a la escritora Estela Canto), “Nada que perder” de Andrés Rivera, y “El cerco” del rosarino Juan Martini. “Todos escritores del siglo XX que está buenísimo recuperar”, agregar Pau.

“Hablando de clásicos”, Godot va a publicar “La condición obrera” de Simone Weil, que escribió este libro a partir de su experiencia como peón en las fábricas de Alsthom y Renault a mediados de los años 30. “Ellos están publicando toda su obra y me parece una autora increíble”, asegura Turina.

La Pollera, editorial chilena con cada vez más presencia en el país, lanza como primer libro del año “El pueblo del abismo” de Jack London, “un escritor estadounidense con mucha conciencia social, muy conocido para algunos lectores y para otros no tanto”. Según Turina, London “se adentra en los bajos fondos de la Londres de comienzos del Siglo XX, se disfraza de vagabundo y vive en carne propia vivencias terribles. Hay ahí una gran crítica a los países desarrollados, a la consolidación del Capitalismo y la Revolución Industrial. Es un libro que tiene además traducción propia de la editorial y está buenísimo”.

El 2026 también traerá clásicos argentinos: el sello Fiordo apuesta a publicar otro libro de Sara Gallardo, “El país del humo”. “Es su único libro de cuentos, que se editó en 1977 y ahora recupera Fiordo. Algo que anticipó la editorial en algunas notas es que este año van a lanzar su sello infantil, justamente con tres libros ilustrados de Sara Gallardo, que se van a publicar al mismo tiempo. Creo que eso va a estar espectacular y sigue destacando la importancia de la obra de Gallardo y de recuperarla en todas sus expresiones”, detalla Pau.

De la editorial Sigilo, la comunicadora destaca la publicación de “Una exposición”, una “crónica ensayística” sobre el mundo rural y la tradición, de la escritora brasileña Ieda Magri.

Concreto, editorial independiente que publica a escritoras latinoamericanas contemporáneas, vuelve a publicar a la escritora colombiana Lina María Parra Ochoa, esta vez con cuentos inéditos. Turina resalta también la nueva novela de Tamara Silva Bernaschina, “una escritora uruguaya re piba que la está rompiendo y que grandes escritoras como Mariana Enríquez están destacando su obra y la originalidad de su prosa”. Con 25 años, la autora tiene publicados dos libros de cuentos (“Desastres naturales” en 2024 y “Larvas” en 2025) y la novela “Temporada de ballenas” (2024). Una promesa ya cumplida de la literatura rioplatense en la que hay que indagar.

Futurock, la editorial surgida del medio independiente homónimo, va a publicar los premios del concurso Futurock Novela de 2025, “El camino de la santidad”, de Lucía Alba, y “Las inútiles” de Nubia Bado. “Es un premio que se destaca por publicar libros de autores y autoras jóvenes, que si no fuese por el premio tal vez nunca llegaríamos o tardaríamos mucho más en leerlos. Así que me da muchísima curiosidad conocer a estas escritoras”, dice Turina.

Del sello rosarino Beatriz Viterbo, Paula destaca la edición de una novela epistolar de María Martoccia. “Para Martín Kohan, es una de las mejores escritoras argentinas contemporáneas, así que esta novedad también es una gran alegría, por la potencia de la escritura de María”, subraya Paula.

Eterna Cadencia va a publicar “Amigos”, de Silvia Molloy, un libro póstumo de textos inéditos. “Un libro sostenido por un sistema de vínculos personales y cartas. Creo que va a ser un libro fuerte de la editorial para este año”, anticipa Turina. Del sello Adriana Hidalgo, la expectativa de la comunicadora rosarina está puesta en el lanzamiento de la segunda parte de la obra reunida de la poeta Juana Bignozzi, “La vida en serio”, con edición de Mercedes Halfon.

Respecto de Entropía, Paula distingue la publicación de “Estación saturno”, la nueva y esperada novela de la argentina Fernanda García Lao.

Finalmente, de Caja Negra, el sello que en 2025 cumplió 20 veinte años, Turina sugiere prestar atención (de una lista larga de novedades) a la novela “La nación de los sueños diurnos” de Juan Mattio, “uno escritor argentino que está armando una de las obras más particulares y originales” de la escena nacional. El año pasado, Caja Negra se encargó también de reeditar “Materiales para una pesadilla” (publicada originalmente en 2021 y ganadora del Premio Filba), anterior trabajo de Mattio, que combina eficazmente historia, thriller político y ciencia ficción.