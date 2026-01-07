La Capital | Zoom | serie

Una serie argentina fue nominada a un premio internacional por su representación LGBTIQ+

“El fin del amor”, protagonizada por Lali Espósito, es candidata a “Mejor serie” en una categoría especial para contenido en español.

7 de enero 2026 · 13:36hs
Lali Espósito protagoniza El fin del amor

Lali Espósito protagoniza "El fin del amor", la serie original de Prime Video que fue nominada a un premio internacional por su representación LGBTIQ+

Los premios Glaad celebran la representación LGBTIQ+ en los medios desde 1990. A lo largo de 37 ediciones, se encargan de reconocer el contenido que se destaca por mostrar la diversidad sexual de manera “justa, apropiada e inclusiva”. Son los galardones más prestigiosos de su tipo y este año tiene entre sus nominados a una serie argentina.

“El fin del amor”, la ficción de Amazon Prime Studios, protagonizada por Lali Espósito y basada en el libro homónimo de Tamara Tenenbaum, es candidata a “Mejor serie” en una categoría especial para contenido en español.

La ficción, que estrenó su segunda temporada en 2025, competirá con las españolas "Mariliendre" (Prime Video, producida por los Javis) y "Olympo" (Netflix), y las mexicanas "Mujeres con hombreras" (HBO Max), y "Serpientes y escaleras" (Netflix). La 37ª edición de los premios tendrá lugar el próximo 5 de marzo en la ciudad de Los Angeles.

>> Leer más: Con Lali como figura principal, Paraná confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Mate

Este miércoles, se anunciaron 291 nominados en 31 categorías. Entre las candidatas, hay series de alto perfil como “Boots”, “Chad Powers”, “Clean Slate”, “The Four Seasons”, “Heated Rivalry”, “The Hunting Wives”, “I Love LA”, “Long Story Short”, “Mid-Century Modern”, “Overcompensating” y “Pluribus” (la nueva del creador de “Breaking Bad”, una de las más destacadas del 2025).

Otros nominados en televisión y cine incluyen: “Amy Bradley is Missing”, “Abbott Elementary”, “Hacks”, “Hedda”, “Sé lo que hicieron el verano pasado”, “El beso de la mujer araña”, “On Swift Horses”, “Palm Royale”, “Severance”, “Stranger Things”, “The Gilded Age”, y “The Last of Us”.

Estrellas de la música como Elton John, Brandi Carlile, Lady Gaga, KATSEYE, Wet Leg, y la puertorriqueña Young Miko (a quien se vinculó afectivamente con Tini), están nominados en las categorías de Artista Musical Sobresaliente y Artista Musical Revelación Sobresaliente.

Embed - El Fin Del Amor - Nueva Temporada I Tráiler Oficial I Prime Video

