Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Un grave incidente de daños contra vehículos se registró anoche en inmediaciones de avenida Circunvalación y Avellaneda, en la zona sur de la ciudad. Tres automóviles recibieron piedrazos que fueron arrojados por un grupo de jóvenes .

La situación no pasó a mayores porque ninguno de los ocupantes sufrió heridas, pero esa acción pudo desencadenar un siniestro vial con serias consecuencias en esa autopista urbana que tiene un intenso tránsito vehicular.

El hecho trascendió cuando agentes del Comando Radioeléctrico que realizaban un patrullaje por el carril de Circunvalación que va de sur a norte, se encontraron con un hombre que les hacía señas con las manos para que se detuvieran. Esa persona denunció que un grupo de muchachos le habían arrojado piedras o cascotes mientras circulaba en su auto por Circunvalación en sentido sur-norte.

Esa acción causó daños en carrocería y ruedas. La víctima agregó que los agresores huyeron por la calle colectora de Circunvalación hacia la zona sur y aportó la descripción. En forma paralela, y también a través de la Central de Emergencias 911, la Policía recibió el reporte de otros dos automóviles que habían sido atacados de la misma forma.

Los rodados afectados fueron un Ford Eco Sport, que sufrió daños en la rueda trasera; un Honda HRV, con daños en ruedas delantera y trasera derecha y en radiador, y un Citroën C4 con daños en rueda delantera derecha. La Policía desplegó un operativo en la zona y a los pocos minutos aprehendió a cinco sospechosos en la zona de Avellaneda y colectora de Circunvalación.

Según fuentes policiales, la vestimenta y detalles físicos aportados en la descripción que hizo una de las víctimas coincidían con los sospechosos. Además, según el parte policial, uno de ellos portaba un canasto con un trozo de hormigón.

Fueron identificados como Ever E., de 16 años; Elian P., de 16; Nahuel T., de 19; Sergio R., de 27, y Ángel V. , de 19 años. Los cinco fueron derivados acusados de daño y tentativa de robo. En el caso de los menores quedaron a cargo de la fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil.

Circunvalación abandonada y peligrosa

El episodio de anoche se suma a la larga lista de problemas que presenta Circunvalación (que es una ruta nacional), a partir de la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar todo tipo de ayuda económica para obras públicas en caminos y autopistas nacionales. Yuyos, malezas, presencia de roedores, pastizales altos se conjugan con actos de vandalismo a conductores y gran parte de la traza en penumbras.

Así se presenta avenida Circunvalación para los miles de usuarios que a diario utilizan esta ruta nacional que sigue sin precisiones sobre su futuro. En efecto, este anillo vial de 30 kilómetros que rodea Rosario está dentro de la Red Federal de Concesiones, pero no tiene plazos concretos de su pase a manos privadas. En esta transición, la seguridad vial sigue en jaque. A punto tal que se pidió nuevamente la habilitación de la feria judicial para que la Justicia ordene su inmediato acondicionamiento.

Con las lluvias de verano, las intervenciones que operan sobre la traza parecen no ser suficientes. Desde las banquinas y hasta en los canteros centrales florecen yuyos, plantas, pastizales y pululan roedores. El panorama nocturno es aún peor. Hay zonas que son una verdadera boca de lobo a la hora de circular, y representan un peligro para los automovilistas que no estén avezados.