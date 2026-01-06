Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

La Florida, uno de los destinos elegidos por los rosarinos para pasar el calor en la temporada de verano.

La Municipalidad de Rosario concretó la llegada de 50 barcos con arena destinados al refulado del balneario La Florida . La intervención incorpora 50.000 metros cúbicos de material con el objetivo de mejorar las condiciones de las playas en plena temporada de verano.

El operativo ya se encuentra en ejecución con el arribo efectivo de las embarcaciones, lo que permitió iniciar los trabajos de recomposición de sectores afectados por la erosión y las variaciones del río. Cada uno de los 50 barcos transporta aproximadamente 1.000 metros cúbicos de arena, conformando uno de los aportes de material más importantes realizados en los últimos años sobre la costa norte de la ciudad.

El refulado se desarrolla sin interrumpir el funcionamiento habitual del balneario y tiene como objetivo ampliar la superficie útil de playa, mejorar la calidad del espacio recreativo y garantizar mejores condiciones de uso para vecinos y turistas que eligen La Florida durante el verano.

Al respecto, el presidente de Costanera Rosario, Patricio Alday, destacó la magnitud de la intervención y su impacto inmediato: “Estamos hablando de 50.000 metros cúbicos de arena que ya llegaron y que empiezan a verse reflejados en la playa. Es una acción muy importante porque se realiza en plena temporada, acompañando el uso intensivo del balneario y mejorando la experiencia de quienes vienen todos los días”.

Alday remarcó además que el refulado forma parte de un esquema de trabajo sostenido sobre la costanera norte: “La Florida no se prepara solo antes del verano. Hay un mantenimiento permanente y decisiones de fondo que apuntan a sostener este espacio como uno de los principales lugares de encuentro y recreación de la ciudad”.

La llegada de los barcos de arena se suma a una serie de trabajos realizados previamente al inicio de la temporada estival. Entre las principales intervenciones se encuentra la puesta en valor del muelle público, con reparación y extensión de pasamanos en las escaleras de embarque, pintura integral de barandas, columnas y escaleras, reparación de estructuras y renovación completa de la señalética del muelle y su entorno.

También se avanzó en mejoras en el vallado de ingreso, restringiendo el acceso de motos y bicicletas para reforzar la seguridad, el acondicionamiento integral de la iluminación del sector, y la extensión de la bajada náutica pública, adaptándola a las actuales condiciones del río para garantizar su operatividad.

En paralelo, se realizaron tareas de mantenimiento general en el predio del balneario, que incluyeron mejoras en accesos, reacondicionamiento de baños y vestuarios, renovación de mobiliario de playa y ordenamiento de los espacios de circulación, consolidando un entorno más seguro, accesible y confortable.

Con la llegada de los 50 barcos y el inicio efectivo del refulado, la Municipalidad refuerza una política de inversión y mejora continua en La Florida, apuntando a sostener y fortalecer la temporada de verano con obras concretas que impactan directamente en el uso y disfrute del espacio público.