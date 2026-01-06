La Capital | Economía | Reyes Magos

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

Las ventas crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil, con resultados inferiores a la Navidad", según las cámaras empresarias. Qué rubros perdieron y cuál fue el que sobresalió

6 de enero 2026 · 14:48hs
Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) indicó que las ventas para la fecha comercial de Reyes Magos crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad”.

La entidad que nuclea a pymes y comercios publicó el relevamiento de ventas para la fecha comercial de Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, y señaló que las ventas fueron “de moderadas a mínima”. Aunque rescató promociones agresivas con descuentos de hasta el 40%, opciones de dos productos por el precio de uno y el financiamiento en cuotas, “no se logró revertir la baja demanda”, sentenció el informe.

El análisis de Came también advierte la fuerte presencia de las tarjetas de créditos a la hora de abonar, descartando casi por completo el uso de efectivo. También señaló que el gasto por compra fue de menor valor al del año pasado.

Irrelevante y cambio de consumo

Todos los rubros analizados por Came manifestaron que Reyes pasó sin gloria y con algunas penas: “En muchos sectores resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online”. En concreto, El 82,2% de los comercios consultados plantearon que el resultado fue peor o apenas se llegó a cubrir las expectativas. Apenas el 17,8% dijo que fue mejor.

>> Leer más: Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos de Rosario

En números, el ticket promedio de 2026 fue de $36.656, más de 10 mil pesos de diferencia con la compra promedio de 2025, que se ubicó en $48.081. “Al ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%”, expresó Came.

Came Reyes 6.1

Los datos reflejados por la entidad empresarial evidencian “un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra”, describieron. En otras palabras, los compradores fueron por regalos más económicos.

Cómo se comportaron los clientes

Los comercios vieron como las compras fueron dominadas por las tarjetas de créditos. “Refleja un consumo condicionado por la falta de liquidez”, expresó Came. Las tarjetas de débito quedaron relegadas y el efectivo ni siquiera fue una opción para las compras de Reyes Magos.

Los clientes recorrían locales, preguntaban precios y buscaban opciones económicas. “Un consumo cauteloso”, comparado con las ventas de Navidad, según observó Came y agregó: “Si bien en algunos comercios se vendieron más unidades que el año anterior, el valor real de los regalos fue menor, con una clara búsqueda de precios bajos y productos económicos”.

Ticket promedio 6.1

Came relevó sector por sector

De los cinco rubros analizados, tres mostraron incrementos y dos pérdidas. Aunque de los sectores “ganadores dos apenas llegaron al 1%. En tanto, los que mostraron números negativos superaron se vieron fuertemente influenciados por la indumentaria, que cayó un 2,5%.

>> Indumentaria: el ticket promedio se ubicó en $37.595, apenas por encima del promedio general. Para este rubro Reyes no se presenta como una fecha relevante y las ventas se focalizaron en liquidaciones y precios mínimos. Su resultado fue una caída del 2,5% interanual.

>> Calzado y marroquinería: la compra promedio en este sector fue de $45.727, muy por encima del promedio en general, aunque la contracción estuvo en la cantidad de unidades vendidas. “El desempeño fue similar a un día normal”, indicaron los referentes del rubro. Su resultado fue una caída del 1,1% interanual

>> Juguetería: si bien Navidad concentra todas las expectativas, la festividad por Reyes magos también llama la atención de los jugueteros. Su ticket promedio fue de $44.851, también por encima del promedio en general. Aunque hubo ofertas, “predominó la compra de juguetes de menor valor, con una clara búsqueda de precios”. Su resultado fue un incremento del 0,9% interanual.

>> Tecnología y accesorios: el primer rubro que creció más de 1%. Con un ticket promedio de 38.940, estuvo cerca del resultado general, pero “lejos de los valores históricos del rubro”, adelantó Came. Las ventas se concentraron en accesorios de bajo y mediano precio, como auriculares, cargadores y periféricos. Los productos de mayor valor, como celulares o equipos más sofisticados, tuvieron muy poca salida. Su resultado fue de un incremento de 1,1%.

>> Librería: este sector se disparó en las ventas, pero su ticket promedio de $30.374 cerró a la baja este ítem en el balance general de los cinco rubros. Pese al crecimiento, “hubo más consultas que compras efectivas y una fuerte sensibilidad al precio. El encarecimiento relativo del libro frente a otros productos restó atractivo al rubro”, afirmó Came y sostuvo que las ventas fueron sostenidas por “un público fiel, más que por un aumento generalizado del consumo”. Su resultado fue de un incremento de 5%.

Noticias relacionadas
En esta fecha especial, millones de familias celebran el Día de Reyes con una costumbre histórica que combina fe, simbolismo religioso y rituales heredados

Tradición de Reyes Magos: por qué se dejan zapatos para recibir regalos el 6 de enero

El Día de Reyes Magos marca el final de las celebraciones de Navidad

Tradición de Reyes Magos: por qué se dejan zapatos para recibir regalos el 6 de enero

Por los chicos. Los Reyes Magos llevarán juguetes y buen clima al Hospital Vilela, entre otros nosocomios.

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

El Día de Reyes Magos marca el final de las celebraciones de Navidad

Cuándo y por qué se celebra el Día de Reyes Magos

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

Las ventas crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil, con resultados inferiores a la Navidad", según las cámaras empresarias. Qué rubros perdieron y cuál fue el que sobresalió

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales
Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca
La Ciudad

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Ovación
Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

La confesión de Messi sobre su salida de Newells: El club no tiene nada que ver

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa
La Ciudad

Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca

Javkin echó a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Por Morena Pardo
Zoom

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
El Mundo

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero