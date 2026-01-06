Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

Las ventas crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil, con resultados inferiores a la Navidad", según las cámaras empresarias. Qué rubros perdieron y cuál fue el que sobresalió

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) indicó que las ventas para la fecha comercial de Reyes Magos crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad”.

La entidad que nuclea a pymes y comercios publicó el relevamiento de ventas para la fecha comercial de Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, y señaló que las ventas fueron “ de moderadas a mínima” . Aunque rescató promociones agresivas con descuentos de hasta el 40%, opciones de dos productos por el precio de uno y el financiamiento en cuotas, “no se logró revertir la baja demanda”, sentenció el informe.

El análisis de Came también advierte la fuerte presencia de las tarjetas de créditos a la hora de abonar, descartando casi por completo el uso de efectivo. También señaló que el gasto por compra fue de menor valor al del año pasado.

Todos los rubros analizados por Came manifestaron que Reyes pasó sin gloria y con algunas penas: “En muchos sectores resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online”. En concreto, El 82,2% de los comercios consultados plantearon que el resultado fue peor o apenas se llegó a cubrir las expectativas . Apenas el 17,8% dijo que fue mejor.

En números, el ticket promedio de 2026 fue de $36.656, más de 10 mil pesos de diferencia con la compra promedio de 2025, que se ubicó en $48.081. “Al ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%”, expresó Came.

Came Reyes 6.1

Los datos reflejados por la entidad empresarial evidencian “un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra”, describieron. En otras palabras, los compradores fueron por regalos más económicos.

Cómo se comportaron los clientes

Los comercios vieron como las compras fueron dominadas por las tarjetas de créditos. “Refleja un consumo condicionado por la falta de liquidez”, expresó Came. Las tarjetas de débito quedaron relegadas y el efectivo ni siquiera fue una opción para las compras de Reyes Magos.

Los clientes recorrían locales, preguntaban precios y buscaban opciones económicas. “Un consumo cauteloso”, comparado con las ventas de Navidad, según observó Came y agregó: “Si bien en algunos comercios se vendieron más unidades que el año anterior, el valor real de los regalos fue menor, con una clara búsqueda de precios bajos y productos económicos”.

Ticket promedio 6.1

Came relevó sector por sector

De los cinco rubros analizados, tres mostraron incrementos y dos pérdidas. Aunque de los sectores “ganadores” dos apenas llegaron al 1%. En tanto, los que mostraron números negativos superaron se vieron fuertemente influenciados por la indumentaria, que cayó un 2,5%.

>> Indumentaria: el ticket promedio se ubicó en $37.595, apenas por encima del promedio general. Para este rubro Reyes no se presenta como una fecha relevante y las ventas se focalizaron en liquidaciones y precios mínimos. Su resultado fue una caída del 2,5% interanual.

>> Calzado y marroquinería: la compra promedio en este sector fue de $45.727, muy por encima del promedio en general, aunque la contracción estuvo en la cantidad de unidades vendidas. “El desempeño fue similar a un día normal”, indicaron los referentes del rubro. Su resultado fue una caída del 1,1% interanual

>> Juguetería: si bien Navidad concentra todas las expectativas, la festividad por Reyes magos también llama la atención de los jugueteros. Su ticket promedio fue de $44.851, también por encima del promedio en general. Aunque hubo ofertas, “predominó la compra de juguetes de menor valor, con una clara búsqueda de precios”. Su resultado fue un incremento del 0,9% interanual.

>> Tecnología y accesorios: el primer rubro que creció más de 1%. Con un ticket promedio de 38.940, estuvo cerca del resultado general, pero “lejos de los valores históricos del rubro”, adelantó Came. Las ventas se concentraron en accesorios de bajo y mediano precio, como auriculares, cargadores y periféricos. Los productos de mayor valor, como celulares o equipos más sofisticados, tuvieron muy poca salida. Su resultado fue de un incremento de 1,1%.

>> Librería: este sector se disparó en las ventas, pero su ticket promedio de $30.374 cerró a la baja este ítem en el balance general de los cinco rubros. Pese al crecimiento, “hubo más consultas que compras efectivas y una fuerte sensibilidad al precio. El encarecimiento relativo del libro frente a otros productos restó atractivo al rubro”, afirmó Came y sostuvo que las ventas fueron sostenidas por “un público fiel, más que por un aumento generalizado del consumo”. Su resultado fue de un incremento de 5%.