Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Según la investigación judicial, el inmueble era centro de operaciones de la banda de Dylan Cantero, donde se acopiaba droga y otros elementos vinculados al delito

Una casa ubicada en barrio Las Flores , que funcionaba con búnker o puesto de venta de drogas regenteado por la banda de Dylan Cantero , fue derribada este miércoles a la mañana en el marco de los operativos previstos en la ley provincial que combate el microtráfico de estupefacientes. La vivienda ubicada en pasaje 528 al 6400, en la zona sur de Rosario, se incorporó a la lista de inmuebles inactivados, que ahora son 102 en toda la provincia de Santa Fe , desde que entró en vigencia la ley que desfederaliza la investigación y el combate del microtráfico .

El fiscal César Pierantoni, quien junto a Omar Pereyra (secretario de Seguridad de la provincia) supervisó las tareas de demolición del inmueble, señaló que esa vivienda “está vinculada al grupo criminal de Dylan y Mariana Cantero. Es un lugar que se utilizaba para guardar drogas, vehículos que pertenecían a la banda y cartuchos de arma de fuego”.

“En el primer allanamiento que se hizo en este lugar secuestramos dos kilos de cocaína, más de 700 gramos de marihuana, elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga, cartuchos de varios calibres de arma de fuego. En el garaje había una camioneta Toyota Hilux que también fue incautada y pertenecía a la banda. También había motos y documentación de interés judicial”, subrayó Pierantoni en declaraciones a LT8.

El fiscal de la Unidad Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación destacó que la investigación sobre ese lugar “se inició en marzo pasado y fue posible por la intervención de las distintas fuerzas de seguridad provincial en coordinación con la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General de Santa Fe”.

Pierantoni, en un breve repaso, señaló que en marzo del año pasado “primero intervino el Comando Radioeléctrico con procedimientos en flagrancia. Hubo una segunda etapa con la Policía de Investigaciones de Santa Fe y en la última etapa intervino Policía Federal Argentina. Hubo fuerzas provinciales y federales trabajando junto al Ministerio de Justicia y Seguridad. Eso hizo posible que esta investigación tenga éxito”.

El fiscal precisó que la casa derribada hoy “tenía un garaje y un patio trasero. El inmueble tiene buenas dimensiones. De acuerdo al relevamiento que hicimos, hace mucho tiempo era utilizada para actividades delictivas. No estaba habitada. Estaba destinada a la guarda de elementos vinculados al delito. Lo importante es que parte de la gente investigada, integrantes de la familia Cantero, viven a unos 500 metros de este lugar.”

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Pereira, indicó que “este es el segundo derribo de búnker en el año. Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”, explicó.

En ese sentido, el funcionario remarcó “la importancia de la inactivación de estos puntos de venta que tienen que ver con los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”.

Pierantoni aclaró también que, a partir de la intervención judicial, “nadie reclamó la casa. No hay movimientos registrales desde la década de 1980. Se hizo un seguimiento bastante minucioso por parte de Fiscalía para tratar de localizar a los verdaderos propietarios o poseedores del inmueble de buena fe, y no existen"