El BCRA acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Tras el debut del nuevo régimen cambiario, el Banco Central adquirió divisas en los últimos dos días. El gobierno interviene en el mercado. Cuánto le falta a Caputo para pagar el vencimiento de deuda del viernes

6 de enero 2026 · 21:46hs
El Ministerio de Economía junta dólar por dólar para pagar el vencimiento de deuda del viernes

El Ministerio de Economía junta dólar por dólar para pagar el vencimiento de deuda del viernes, por u$s 4.300 millones.

Por primera vez en diez meses, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) apiló dos días seguidos de compra de dólares. Con los u$s83 millones que compró el martes, sumó u$s104 millones en la semana. Las operaciones se dieron en el marco del inicio del programa de acumulación de reservas que la entidad había anunciado desde el 1º de enero de este año.

Esta acumulación se dio mientras el Tesoro vende divisas para evitar que la cotización supere el techo de la banda cambiaria. Producto de esa oferta, el tipo de cambio oficial y los financieros cayeron por segunda jornada consecutiva.

La divisa minorista descendió a $1.490 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubicó a $1.467,50, es decir $2,50 por debajo respecto del cierre previo. El volumen operado creció fuerte, a u$s573,4 millones, contra los u$s383,8 millones de la jornada anterior.

El techo de la banda

De esta manera, el tipo de cambio se ubicó a 4,5 % del techo de la banda, que a partir de enero empezó a ajustar por inflación. Los contratos de futuros operaron dispares, con bajas en los plazos más cortos y subas entre abril y junio. De acuerdo con los precios pactados, el mercado espera que cotice a $1.671 para mitad de año, lo que representaría un alza semestral de casi 15 %. “A estas tasas, los bancos tienen incentivos para vender spot y recomprar futuros, fondeándose al 23 % contra tasas a un día que operan en torno al 50 %”, señaló una fuente del mercado.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta en las cuevas porteñas. Trepó $5 (+0,3 %) tras cuatro jornadas sin subas y logró achicar la brecha con el dólar Contado con Liquidación (CCL). En tanto, la brecha con el dólar mayorista es del 3,6 %.

Mientras la atención global se concentra en la situación de Venezuela, el mercado local comienza a poner el foco en las primeras señales de tensión del nuevo esquema cambiario, que prevé una actualización de las bandas en línea con la inflación. La principal preocupación radica en que, pese al bajo volumen operado en las últimas ruedas, el dólar continúa operando en el techo de la banda y el oficial ya roza los $1.500.

El vencimiento

Además, la city saca cuentas sobre la disponibilidad de divisas del gobierno para afrontar el vencimiento de deuda del próximo viernes, por u$s4.381 millones. El Tesoro tiene u$s1.963 millones, por lo que al ministro Luis Caputo aún necesita reunir una buena parte.

Felipe Núñez, uno de los asesores del Ministerio de Economía, afirmó a través de su cuenta de X que el Tesoro no utilizará dólares del Banco Central para afrontar el compromiso. A esto se suma la expectativa de que los u$s700 millones correspondientes a la operación de las represas se encuentren disponibles antes del fin de semana.

Dólar por dólar

El Ministerio de Economía necesita en torno a u$s1.300 millones o u$s1.500 millones adicionales para completar el pago previsto para este viernes. Si bien la alternativa que concentra mayor consenso en el mercado es que el gobierno concrete la operación de un Repo con bancos internacionales, el hermetismo dentro del equipo económico se mantiene y la city está a la espera de definiciones.

Según Aurum Valores, el escenario base es que el gobierno avance con un Repo por unos u$s2.000 millones. No obstante, la consultora advirtió que no solo será relevante la tasa a la que se concrete la operación, sino también el origen de los fondos. “Podría no ser una señal positiva que los dólares provengan de fondeo doméstico”, señalaron.

Los precios se entonaron en los últimos meses del año y arrancaron el 2026 con nuevas listas.

Los precios recibieron el año nuevo con una tendencia alcista

Las grandes empresas de minas y canteras son las que presentan mayor porcentaje de inversión sobre el valor agregado bruto

El 61 % de las grandes firmas del país tienen capital extranjero

reyes magos: el ticket promedio se desplomo 41,9 % en terminos reales

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales

Los gobernadores serán clave en la negociación por la reforma laboral que impulsa Javier Milei.

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín

La Prefectura comenzó la intensa búsqueda aprovechando las últimas horas de luz natural. El joven de 16 años estaba con un grupo de amigos
A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico
Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton
Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador

Dakar 2026: el argentino Benavides fue cuarto en la etapa 3 de motos
Dakar 2026: el argentino Benavides fue cuarto en la etapa 3 de motos

Un ex-Newells se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín
A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso

Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton
Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan los cambios a Rosario

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan los cambios a Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación
Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos
Ataque en Villa Gobernador Gálvez: un joven internado por un disparo en la cabeza
Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side
El polémico mensaje de Estados Unidos: Este hemisferio es nuestro
Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Por Morena Pardo
Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Retiran productos de Nestlé del mercado por la posible presencia de una toxina
Cayó una avioneta en Las Grutas con un empresario de Arroyo Seco y su esposa
En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
