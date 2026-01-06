El BCRA acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Tras el debut del nuevo régimen cambiario, el Banco Central adquirió divisas en los últimos dos días. El gobierno interviene en el mercado. Cuánto le falta a Caputo para pagar el vencimiento de deuda del viernes

Por primera vez en diez meses, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) apiló dos días seguidos de compra de dólares. Con los u$s83 millones que compró el martes, sumó u$s104 millones en la semana. Las operaciones se dieron en el marco del inicio del programa de acumulación de reservas que la entidad había anunciado desde el 1º de enero de este año.

Esta acumulación se dio mientras el Tesoro vende divisas para evitar que la cotización supere el techo de la banda cambiaria. Producto de esa oferta, el tipo de cambio oficial y los financieros cayeron por segunda jornada consecutiva.

La divisa minorista descendió a $1.490 para la venta en el Banco Nación, mientras que en el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubicó a $1.467,50, es decir $2,50 por debajo respecto del cierre previo. El volumen operado creció fuerte, a u$s573,4 millones, contra los u$s383,8 millones de la jornada anterior.

De esta manera, el tipo de cambio se ubicó a 4,5 % del techo de la banda, que a partir de enero empezó a ajustar por inflación. Los contratos de futuros operaron dispares, con bajas en los plazos más cortos y subas entre abril y junio. De acuerdo con los precios pactados, el mercado espera que cotice a $1.671 para mitad de año, lo que representaría un alza semestral de casi 15 %. “A estas tasas, los bancos tienen incentivos para vender spot y recomprar futuros, fondeándose al 23 % contra tasas a un día que operan en torno al 50 %”, señaló una fuente del mercado.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta en las cuevas porteñas. Trepó $5 (+0,3 %) tras cuatro jornadas sin subas y logró achicar la brecha con el dólar Contado con Liquidación (CCL). En tanto, la brecha con el dólar mayorista es del 3,6 %.

Mientras la atención global se concentra en la situación de Venezuela, el mercado local comienza a poner el foco en las primeras señales de tensión del nuevo esquema cambiario, que prevé una actualización de las bandas en línea con la inflación. La principal preocupación radica en que, pese al bajo volumen operado en las últimas ruedas, el dólar continúa operando en el techo de la banda y el oficial ya roza los $1.500.

El vencimiento

Además, la city saca cuentas sobre la disponibilidad de divisas del gobierno para afrontar el vencimiento de deuda del próximo viernes, por u$s4.381 millones. El Tesoro tiene u$s1.963 millones, por lo que al ministro Luis Caputo aún necesita reunir una buena parte.

Felipe Núñez, uno de los asesores del Ministerio de Economía, afirmó a través de su cuenta de X que el Tesoro no utilizará dólares del Banco Central para afrontar el compromiso. A esto se suma la expectativa de que los u$s700 millones correspondientes a la operación de las represas se encuentren disponibles antes del fin de semana.

Dólar por dólar

El Ministerio de Economía necesita en torno a u$s1.300 millones o u$s1.500 millones adicionales para completar el pago previsto para este viernes. Si bien la alternativa que concentra mayor consenso en el mercado es que el gobierno concrete la operación de un Repo con bancos internacionales, el hermetismo dentro del equipo económico se mantiene y la city está a la espera de definiciones.

Según Aurum Valores, el escenario base es que el gobierno avance con un Repo por unos u$s2.000 millones. No obstante, la consultora advirtió que no solo será relevante la tasa a la que se concrete la operación, sino también el origen de los fondos. “Podría no ser una señal positiva que los dólares provengan de fondeo doméstico”, señalaron.