Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

El intendente justificó la exoneración de los empleados municipales condenados penalmente por una red de robos dentro del hospital de emergencias

“Vamos a limpiar el Heca (Hospital de Emergencias Clemente Alvarez) y lo vamos a hacer en beneficio de los trabajadores honestos que son mayoría y de la salud pública. A mi no me van a presionar”, afirmó el intendente Pablo Javkin al respaldar la exoneración de los cuatro empleados municipales condenados penalmente por una red de robos dentro del hospital.

Además, el mandatario fue categórico al referirse al “abrazo solidario” realizado frente al efector y a las manifestaciones impulsadas por sectores gremiales tras la decisión municipal. Señaló que se trató de un intento de presión directa luego de que el municipio avanzara contra una estructura delictiva que operaba dentro del hospital.

“Lo que apareció fue un intento de presión, con delegados de otros hospitales, cortes de calle y consignas que buscan encubrir lo central: acá hubo una banda que robaba dentro de un hospital público, con vínculos gremiales, y hoy está condenada penalmente y exonerada del municipio”, sostuvo.

Javkin consideró inadmisible que se haya cortado el acceso a un hospital de emergencias y adelantó que el municipio realizará la denuncia correspondiente. “No vamos a aceptar que se corte la calle de un hospital. Eso es una barbaridad”, remarcó, y fue tajante: “A mí no me van a presionar ni con abrazos ni con nada”.

>> Leer más: Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos hospitalarios

En ese marco, el intendente explicó la decisión de exonerar a cuatro trabajadores municipales del Heca que aceptaron condenas penales por robos cometidos dentro del establecimiento. “La Municipalidad no actuó por dichos ni por versiones: actuó por hechos, por pruebas y por condenas judiciales”, afirmó. Y agregó: “Una persona que reconoce una condena por robo, con filmaciones y una sentencia penal, no tiene nada que hacer como empleada municipal”.

Robos sistemáticos

Según detalló, la investigación interna permitió detectar una acción sistemática de robo de frazadas, material de ropería y medicamentos, con registros fílmicos que involucraban a trabajadores del hospital.

A partir de esa información, el municipio realizó la denuncia judicial, que avanzó hasta derivar en condenas penales aceptadas en juicios abreviados, lo que motivó el dictado del decreto de exoneración.

La respuesta de Javkin a los videos virales

El intendente también se refirió a la difusión de videos sobre el estado de una sala del hospital y aclaró que las imágenes corresponden a una obra de renovación de la climatización, una intervención estructural pendiente desde hace más de 15 años. “Es una obra que estamos resolviendo ahora, por etapas, porque no se puede cerrar un hospital de emergencias. Casualmente, el video aparece cuando se conocen las condenas y las exoneraciones”, explicó.

>>Leer más: Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos y medicamentos

Javkin destacó además que la medida fue ampliamente respaldada por la mayoría de los trabajadores del Heca. “Esto es muy festejado por quienes durante años tuvieron que soportar estas conductas”, afirmó, y agregó: “Los que deberían pedir disculpas son los que durante mucho tiempo apañaron los robos dentro del hospital”.

Finalmente, advirtió que el proceso judicial continúa abierto. “Hay causas en curso y líneas de investigación que incluso involucran una posible venta de medicamentos. No doy detalles porque están bajo investigación judicial”, concluyó.