La Capital | Zoom | Yanina Latorre

El intercambio de Yanina Latorre y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me da lástima la gente poco inteligente"

Como reemplazo de Maxi López, Yanina Latorre participó en MasterChef Celebrity. Wanda Nara respondió todas las preguntas de la mediática

7 de enero 2026 · 12:35hs
Wanda Nara respondió las preguntas de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Wanda Nara respondió las preguntas de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

La competencia culinaria de famosos "MasterChef Celebrity" continúa siendo lo más visto de la televisión argentina. Noche tras noche, las celebridades demuestran su talento en la cocina y protagonizan divertidos momentos e intercambios. En la última emisión del programa estuvo presente Yanina Latorre y, como era de esperarse, su participación generó momentos que dieron de qué hablar.

La conductora de SQP participará en algunas emisiones del programa como reemplazo de Maxi López, que tuvo que regresar a Suecia por el nacimiento de su hijo. Ahora bien, en su debut en el reality, las habilidades culinarias no fueron el centro de atención.

Si bien quien suele hacer las preguntas incómodas y generar los momentos más picantes es la conductora Wanda Nara, en esta ocasión los roles se invirtieron. Yanina Latorre aprovechó la situación para hacerle algunas preguntas sobre Mauro Icardi.

>> Leer más: Wanda Nara increpó a Ian Lucas y Evangelina Anderson: "¿Hay romance confirmado?"

El intercambio de Wanda Nara y Yanina Latorre

Como de costumbre, la conductora pasó por las mesas de las celebridades para conversar sobre las preparaciones. “La gente acá habla bien de vos, producción te quiere, me dijeron que sos copada, que sos buena compañera”, comenzó diciendo Yanina Latorre.

Fue en ese momento cuando Wanda Nara propuso un juego: “Te doy la posibilidad de hacerme una pregunta, pero tengo la opción de decir ‘paso’”. La mediática aceptó y lanzó: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. “Te juro que no, no quedó nada”, respondió Wanda.

Fue en ese momento cuando la conductora de SQP aprovechó la oportunidad para hacer otra picante pregunta: “Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?”. “Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”, contestó Nara.

Latorre preguntó si lo veía feliz y la mediática respondió “no”. Sin quedarse atrás, Wanda repreguntó: “¿Vos lo ves feliz?". " ”No, yo también lo conozco un poco. Fui tu cómplice de ese vínculo. ¿Te acordás cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia“, respondió Latorre.

>> Leer más: La indirecta de Maxi López a la China Suárez en "MasterChef": "Tatiana hay una sola"

Embed

Noticias relacionadas
Como deshacerse de una estrella de fútbol es la nueva serie vertical que causa furor en redes sociales

"Cómo deshacerse de una estrella de fútbol": furor por la serie vertical de Sofía Jujuy Jiménez y Barbie Vélez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la actriz Catherine Fulop son exparejas de Fernando Carrillo

El ex de Catherine Fulop reveló que Delcy Rodríguez fue el "gran amor" de su vida: "La más leal"

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, subió un video que desató especulaciones sobre un posible fallecimiento del actor.

Bruce Willis no se murió: el posteo amoroso que generó rumores en redes

Flavio Mendoza protagoniza Abre tus alas, el nuevo espectáculo del Circo Ánima con el que hará temporada de verano en Rosario

Flavio Mendoza arranca su temporada en Rosario con "Abre tus alas"

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Lo último

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

La iniciativa desarrollada por el municipio busca instalar la importancia de completar los esquemas de inmunización, sobre todo el infancias y adolescencias

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Por Carina Bazzoni

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

Ovación
Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos
Ovación

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newells: los gustos de Lionel Messi a los 13 años que se viralizaron

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newell's: los gustos de Lionel Messi a los 13 años que se viralizaron

Jornada de anuncios en Newells: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Jornada de anuncios en Newell's: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Policiales
Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

La Ciudad
Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas
Información General

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende
Economía

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca
La Ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales
Economía

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo
Economía

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
Información general

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias