El intercambio de Yanina Latorre y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me da lástima la gente poco inteligente"

La competencia culinaria de famosos "MasterChef Celebrity" continúa siendo lo más visto de la televisión argentina. Noche tras noche, las celebridades demuestran su talento en la cocina y protagonizan divertidos momentos e intercambios. En la última emisión del programa estuvo presente Yanina Latorre y, como era de esperarse, su participación generó momentos que dieron de qué hablar.

La conductora de SQP participará en algunas emisiones del programa como reemplazo de Maxi López, que tuvo que regresar a Suecia por el nacimiento de su hijo. Ahora bien, en su debut en el reality, las habilidades culinarias no fueron el centro de atención.

Si bien quien suele hacer las preguntas incómodas y generar los momentos más picantes es la conductora Wanda Nara, en esta ocasión los roles se invirtieron . Yanina Latorre aprovechó la situación para hacerle algunas preguntas sobre Mauro Icardi.

El intercambio de Wanda Nara y Yanina Latorre

Como de costumbre, la conductora pasó por las mesas de las celebridades para conversar sobre las preparaciones. “La gente acá habla bien de vos, producción te quiere, me dijeron que sos copada, que sos buena compañera”, comenzó diciendo Yanina Latorre.

Fue en ese momento cuando Wanda Nara propuso un juego: “Te doy la posibilidad de hacerme una pregunta, pero tengo la opción de decir ‘paso’”. La mediática aceptó y lanzó: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. “Te juro que no, no quedó nada”, respondió Wanda.

Fue en ese momento cuando la conductora de SQP aprovechó la oportunidad para hacer otra picante pregunta: “Del 1 al 10, ¿cuánto odiás a Mauro?”. “Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”, contestó Nara.

Latorre preguntó si lo veía feliz y la mediática respondió “no”. Sin quedarse atrás, Wanda repreguntó: “¿Vos lo ves feliz?". " ”No, yo también lo conozco un poco. Fui tu cómplice de ese vínculo. ¿Te acordás cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia“, respondió Latorre.

