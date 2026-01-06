Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe": cambiaron las acusaciones contra Maduro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue detenido sindicado como “líder” de esta agrupación, que ahora la Casa Blanca desconoce.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos negó que el Cártel de los Soles sea un grupo real, tras la captura de Nicolás Maduro , a quien le atribuyen el liderazgo de este “sistema clientelar” y una “cultura de corrupción”. Que es la organización

A finales de 2025, la administración de Donald Trump había designado al grupo como “ terrorista ” y señalado al presidente venezolano como su líder. Pero una vez capturado, autoridades y fuentes especializadas de EE.UU. se retractaron de la afirmación, según publicó este martes The New York Times.

La denominación el Cártel de los Soles se remonta a 2020, cuando el Departamento de Justicia redactó una acusación formal contra Maduro. Durante años apuntaron al presidente venezolano como su líder y en julio de 2025, el Departamento del Tesoro definió a la supuesta organización como terrorista. Cuatro meses más tarde, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Marco Rubio, ordenó al Departamento de Estado que hiciera lo mismo.

The New York Times aclaró que estas definiciones contradicen a lo analizado por “expertos en delincuencia y narcóticos en Latinoamérica afirmaron que, en realidad, se trata de un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico”.

Nicolás Maduro: narco sí, Cártel de los Soles no

De todas formas, el Departamento de Justicia publicó la acusación y aunque parecía admitir al Cártel de los Soles, en concreto no se dio. “La fiscalía siguió acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero abandonó la afirmación de que el Cártel de los Soles fuera una organización real”, explicó el periódico neoyorquino.

La acusación de la fiscalía está centrada en “un sistema clientelar” y una “cultura de corrupción” que se alimenta “del dinero del narcotráfico”, reveló The New York Times, que comparó los dos textos oficiales.

En el primero se nombra al Cártel de los Soles unas 32 veces e indica a Maduro como su líder, tras la detención y la nueva acusación se menciona “dos veces a la organización y dice que él, al igual que su predecesor, el presidente Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió ese sistema clientelar".

Una acusación más sincera

La fiscalía aseguró que las ganancias del narcotráfico y la protección de sus socios “fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos" bajo un clientelismo dirigido "por aquellos en la cima", detalló el diario estadounidense.

Así citó a la subdirectora para América Latina del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, que planteó que la descripción actual del Cártel de los Soles es “exactamente fiel a la realidad”, a diferencia de la primera acusación.

“Creo que la nueva acusación es correcta, pero las designaciones aún distan mucho de la realidad. Las designaciones no tienen que demostrarse en un tribunal, y esa es la diferencia. Claramente, sabían que no podían demostrarlo en un tribunal”, sostuvo la mujer en The New York Time.

En este contexto, aclaró el periódico, la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, que elabora anualmente la Administración para el Control de Drogas (DEA), y el Informe Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas nunca mencionaron al Cártel de los Soles.

Qué es el Cártel de los Soles

Donald Trump tomó la decisión de avanzar militarmente contra Nicolás Maduro y bombardeó Venezuela. El objetivo de las fuerzas estadounidense era la detención del presidente venezolano, buscado por la Justicia de Nueva York como líder del Cártel de los Soles, una supuesta banda narcocriminal que tiene origen en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Mike LaSusa, subdirector de contenidos de Insight Crime, una fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe, define que el cártel “no es un grupo per se”. Para el especialista, se trata de “un sistema de corrupción generalizada” que comanda Maduro como presidente de Venezuela.

Otro ministro de jerarquía como Diosdado Cabello, titular de la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, también está vinculado y sobre él pesa un pedido de captura por 50 millones de dólares. El mismo monto se ofreció por el presidente del país sudamericano. Finalmente, las fuerzas armadas estadounidenses pudieron capturar al mandatario acusado por la Casa Blanca de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

Cómo surge el Cártel de los Soles

Aunque nunca se pudo comprobar la existencia del cártel, las menciones iniciales del Cártel de los Soles se remontan a 1993. Según aquellos reportes, surgió mientras se desarmaba el poderoso cártel de Medellín en Colombia.

En primera instancia, los delincuentes estaban apuntados por contrabando de oro, coltán, piedras preciosas y otros minerales. Con el correr de los años, empezaron a aparecer directamente vinculados con la cocaína producida en países vecinos.

La primera vez que se utilizó el término Cártel de los Soles fue para investigar al jefe de la unidad antinarcóticos de brigada de Venezuela, Ramón Guillén Dávila, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas. Al ser parte de una fuerza de seguridad, su uniforme comprendía un sol como insignia y este prendedor originó el nombre. La Justicia de Venezuela anuló la investigación sobre Guillén y otros funcionarios de seguridad en 1998. Sin embargo, dos años antes, Guillén fue condenado en Miami por traficar cerca de 22 toneladas de cocaína entre 1987 y 1991, cuando cumplía un alto rol en la unidad antinarcóticos.

La investigación sobre ese caso también determinó la participación de generales de la Guardia Nacional, que llevan dos soles como emblemas, reforzando el nombre. Las tareas por las que se lo acusaron fueron por recibir sobornos para permitir el tráfico. No eran proveedores, tampoco productores, no formaban parte del engranaje de acopio.

A partir de 1999, con Hugo Chávez consolidado en el poder, el Cártel de los Soles se fortaleció, según sus principales investigadores. El expresidente venezolano retiró a los efectivos de la DEA y los narcotraficantes de países vecinos lo vieron como una oportunidad.

"Después de que comenzaron a inundar a Estados Unidos con cientos de toneladas de cocaína, muchos funcionarios del gobierno, desde la policía en las calles hasta la aviación militar, comenzaron a beneficiarse financieramente", señaló Raúl Benítez-Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Unam, en diálogo con la BBC. Además, enlazó al Cártel de los Soles con el Tren de Aragua, una megabanda narcocriminal venezolana originaria del estado homónimo.

Una expresión periodística

Según investigadores, Venezuela llegó a ser el “puente” para el tráfico del 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa. Insight Crime, en uno de sus últimos reportes, indicó que las autoridades de la Fuerza Armada Bolivariana “asumieron roles más activos en el tráfico de droga” en los últimos años.

“No se trata de un grupo jerárquico o ideológico”, indicó Jeremy McDermott, codirector ejecutivo y cofundador de Insight Crime en CNN.

McDermott explicó que “el Cártel de los Soles no es una organización tradicional de drogas verticalmente organizada, sino una serie de células normalmente desconectadas, incorporada dentro de las fuerzas militares de Venezuela”.

Para el investigador de International Crisis Group con sede en Caracas, Phil Gunson, “el Cártel de los Soles, como tal, no existe. Es una expresión periodística creada para referirse a la implicación de las autoridades venezolanas en el narcotráfico”.

Gunson no descartó la participación de militares o funcionarios en el narcotráfico ya que “hay envíos de droga a través del río Orinoco y por vía aérea, mediante pistas de aterrizaje clandestinas, y vuelos desde Apure a Centroamérica. Todo esto no sería posible sin la implicación directa de las altas esferas”.

"En Colombia o en México, los grupos de narcotraficantes transportan las drogas ellos mismos, con sus propias cadenas de suministro y de transporte. En Venezuela existen grupos así, pero el régimen de Maduro no controla directamente el tráfico de drogas", contó LaSusa en la BBC.

Benítez-Manaut analizó el comportamiento del Cártel de los Soles y su existencia: "Creo que no se puede decir que exista un general que sea el jefe de todos. Es un cártel de oficiales medios e intermedios que van variando, se van jubilando y van siendo sustituidos por otros militares que controlan rutas de acceso, puestos de entrada a Venezuela en la selva y puestos de salida en las costas. También manejan el acceso a aeropuertos pequeños, aeropuertos privados y se dice que hasta a aeropuertos militares".