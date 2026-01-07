La Capital | Ovación | Newell's

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Con la mirada puesta en el inicio del torneo Apertura, la Lepra suma nuevas caras para engrosar el plantel que comandará la dupla Orsi-Gómez

7 de enero 2026 · 13:51hs
La dupla Orsi-Gómez contará con nuevas caras en Newells a partir de este miércoles.

La dupla Orsi-Gómez contará con nuevas caras en Newell's a partir de este miércoles.

A falta de poco más de dos semanas para el comienzo del torneo Apertura 2026, Newell's se arma para afrontar una nueva temporada, esta vez bajo la dirección de la dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez. Por eso, la dirigencia cerró varios refuerzos para engrosar el plantel y los anuncios fueron cayendo a lo largo del día.

La Lepra, bajo las gestiones de Roberto Sensini, buscó dos nuevas alternativas para el ataque y otra opción para la defensa, ya con la seguridad de contar con su nuevo arquero: Gabriel Arias. El flamante protector del arco rojinegro llegó libre tras su salida de Racing y aportará experiencia a un equipo plagado de juveniles.

Los anuncios de este miércoles fueron una novedad, debido a que los tres casos significan un salto en la carrera profesional de los jugadores y arribarán a Newell's con la exigencia que demanda, en un momento delicado de su historia.

Necesitado de buenos resultados con urgencia, el conjunto del Parque Independencia espera poder renovarse con estas apuestas. A su vez, la comisión directiva confirmó la continuidad de Luciano Herrera, una de las figuras del 2025 leproso que logró sostener al equipo en momentos de alta tensión.

El primer anuncio de Newell's este miércoles

En las primeras horas de esta mañana, el club anunció la contratación de Franco García, jugador de 28 años nacido en Córdoba que llegó con el pase en su poder tras su última temporada a préstamo en San Martín de Tucumán.

Si bien el Ciruja quiso conservar al extremo por sus buenos rendimientos en la Primera Nacional, el futbolista decidió llegar a la Lepra para dar un salto. La negociación se concretó luego de que García obtuviera la libertad de acción tras su salida de Cobresal, conjunto chileno al que había demandado ante la Fifa por una deuda en el pago de su opción de compra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2008901550190600431?s=20&partner=&hide_thread=false

>> Leer más: El plantel de Newell's permanecerá concentrado a partir del jueves y hasta el sábado

Fue uno de los jugadores más regulares de San Martín de Tucumán la temporada pasada. Es veloz por la banda y le gusta mucho el uno contra uno. Aportó algunas asistencias, pero le cuesta un poco en la zona de definición. Tiene altos y bajos. Así como en un partido puede marcar la diferencia, en otros pasa desapercibido”, afirmó el periodista Gonzalo Cabrera Terrazas, del diario La Gaceta de Tucumán.

García jugó en Racing de Córdoba (64 partidos del Federal A y Copa Argentina, y convirtió 7 goles), entre 2018 y 2022, Cobresal (75 encuentros, entre ellos de Copa Libertadores y Sudamericana, y 10 goles), entre 2023 y 2024, y San Martín de Tucumán (30 de Primera Nacional y Copa Argentina, y 5 goles) en 2025.

Alternativa para la defensa leprosa

El segundo anuncio de Newell’s este miércoles trajo una nueva alternativa para la defensa, un puesto que necesita renovación urgente. El zaguero Nicolás Goitea, de 28 años, llega a préstamo con opción de compra (se rumorea que por 350 mil dólares) desde Mitre de Santiago del Estero.

Durante 2025, Goitea estuvo en Huracán, donde no logró afianzarse y pasó la mayor parte del año en el banco de suplentes. La poca participación con el Globo hizo que cerrara su etapa con el club de Parque Patricios con apenas 11 partidos (cinco titularidades y seis ingresos desde el banco).

Previamente, tuvo un paso destacado por Delfín de Ecuador entre 2023 y 2024, donde completó un total de 67 partidos disputados, entre torneos locales y copas internacionales, con 4 goles anotados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2008932314407968958?s=20&partner=&hide_thread=false

Una apuesta desde Uruguay

Pasado el mediodía, Newell's confirmó su tercer refuerzo del día (cuarto de este mercado de pases) con la llegada de Walter Núñez, quien se sumó a préstamo desde Montevideo City Torque de Uruguay, donde disputó 66 partidos y señaló 9 goles.

El delantero oriundo de la comuna santafesina de Tacuarendí (“cañaveral dulce” en guaraní), tiene 22 años y surgió de Ferro, equipo al que el conjunto uruguayo le compró su pase en 2024 a cambio de 500 mil dólares.

A partir de la oportunidad que la Lepra le ofreció a Núñez, el futbolista insistió por cerrar su traspaso al fútbol argentino, donde disputó 44 partidos en la Primera Nacional y Copa Argentina con la del Expreso del Oeste. “Montevideo City Torque tuvo un mal comienzo de año y eso no ayudó a Núñez. Núñez es joven, buen jugador, interesante. Es rápido y encarador”, comentó el periodista Gonzalo Gabriel, de Radio Universal de Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2008942227213390048?s=20&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Messi brindó detalles sobre su salida de Newells y su tratamiento de hormonas.

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Newells suma a Franco García y Walter Núñez, que llegan de jugar en San Martín (T) y Montevideo City Torque.

Newell's hará oficial este miércoles la llegada de Franco García y Walter Nuñez

Sergio Gómez da indicaciones durante la práctica de Newells, junto a Jerónimo Gómez Mattar.

El plantel de Newell's permanecerá concentrado a partir del jueves y hasta el sábado

Cristian Lema y Marcos Rojo, en la época en que la pasaba bien en Boca. El ex-Newells ya no jugará en el xeneize.

Un ex-Newell's se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Lo último

Diferencias en el gobierno por la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral

Diferencias en el gobierno por la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.
Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque
La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento
Información General

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Ovación
Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia
Ovación

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Policiales
Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

La Ciudad
La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas
Información General

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende
Economía

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende