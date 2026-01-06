"Tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada", aseveró el presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide, en pleno centro de la capital venezolana, aunque no ofreció mayores detalles de cómo será el procedimiento.

“Tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, se limitó a señalar Trump en un encuentro con legisladores republicanos en el Kennedy Center de Washington. Aunque no mencionó el nombre de El Helicoide, quedó en claro que se refería al monumental edificio utilizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como complejo penitenciario y centro de torturas.

También dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro —preso junto a su esposa en Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico y terrorismo— intentó imitar sus bailes "pero es un tipo violento. Ha torturado personas".

“Ha matado a millones de personas”, sentenció.

El presidente de EEUU no ofreció mayores precisiones sobre el presunto cierre de El Helicoide, ni cómo se haría ni quién ejecutaría sus órdenes, aunque se especula que sería a través de la flamante presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

“Ha estado cooperando”, deslizó sobre la dirigente chavista, para añadir: “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”.

De centro comercial a centro de torturas

El Helicoide se diseñó en la década de 1950 y lleva ese nombre por su estructura, que permite acceder a los distintos niveles desde rampas exteriores que recorren la estructura en espiral. Estaba destinado a funcionar como centro comercial con 320 tiendas y su diseño (realizado por los arquitectos Pedro Neuberger, Dirk Bornhorst y Jorge Romero Gutiérrez) representó una visión arquitectónica vanguardista, pero con el derrocamiento del gobierno de Marco Pérez Jiménez en 1958, el proyecto quedó abandonado.

Lo que iba a ser un centro comercial de 320 tiendas, salas de exposición, gimnasio, piscina, bowling, guarderías y un multicine, progresivamente fue ocupado por organismos estatales aunque sin concluir la obra. Incluso hubo un tiempo en que El Helicoide albergó de manera provisional a 10.000 familias. La cúpula de aluminio recién se montó en 1982.

En 2010 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) se instaló en el edificio, que en su mayoría fue utilizado desde 2015 como penitenciaría, para convertirse en uno de los centros de torturas más grandes de América.

"Hay una celda en El Helicoide que llamaban El Infiernito, un espacio de 5 por 3 metros, donde estábamos 22 personas. Allí comíamos, hacíamos nuestras necesidades y dormíamos. Aparte, nos sometían a una tortura de luz blanca que era enceguecedora”, contó Rosmit Mantilla, un político opositor que estuvo dos años y medio preso en ese lugar. "Yo lo único que sentía era el deseo de morir para poder calmar ese desespero que había en mí", recordó Antony Vegas, detenido en 2014.

El Foro Penal Venezolano redactó un informe en que señala que hay registrados y documentados 145 casos de torturas solamente entre enero de 2014 y junio de 2016. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce a El Helicoide como centro de torturas del chavismo.