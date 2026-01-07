Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

El funeral de la actriz, fallecida a los 91 años, tuvo lugar en la lujosa localidad de Saint-Tropez, con asistencia multitudinaria

Cientos de personas asistieron a la ceremonia de despedida de Brigitte Bardot, y armaron un pequeño altar en homenaje

El 2025 terminó con la noticia del fallecimiento de Brigitte Bardot . La icónica actriz francesa murió el 28 de diciembre a los 91 años. Este miércoles, en la lujosa localidad de Saint-Tropez, tuvo lugar la ceremonia de despedida, de la que participaron cientos de personas.

El funeral comenzó a las 11 en la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption, en un acto privado destinado a familiares y amigos. Sin embargo, una multitud acompañó el evento en las inmediaciones del lugar.

Entre las personalidades presentes se destacó Marine Le Pen, referente de la ultraderecha francesa, diputada y excandidata a presidenta. Vale recordar que Bardot compartía esas visiones conservadoras, sobre todo vinculadas al nacionalismo francés, la anti-inmigración y el odio al Islam. De hecho, en 1992 se casó con Bernard d'Ormale, asesor de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine e histórico referente de la derecha en ese país.

También estuvieron en el funeral algunos representantes del activismo por el derecho de los animales, otra fuerte convicción de Bardot.

Por parte del gobierno francés, asistió la ministra para la Igualdad y la Defensa de los Derechos de los Animales, Aurore Bergé. La ceremonia se realizó tras la polémica que surgió cuando la familia de la actriz rechazó la oferta del presidente Emmanuel Macron de hacer un homenaje a nivel nacional.

A pesar de que inicialmente Bardot había expresado su deseo de ser enterrada en su casa de La Madrague (donde pasó sus últimos días y falleció), finalmente sus restos descansarán en el cementerio de Saint-Tropez, donde también están enterrados sus padres, abuelos y su primer marido, el director Roger Vadim.

Las causas de la muerte

En declaraciones a la revista francesa Paris Match, el marido de Bardot, Bernard d’Ormale, reveló que la actriz falleció a causa de un cáncer. Según explicó, la actriz había atravesado dos operaciones en los meses previos a su muerte.

En la entrevista, D’Ormale señaló que su pareja deseaba “un entierro sencillo”, en consonancia con la vida tranquila que eligió tras retirarse del cine en 1973, a los 39 años. También relató que la acompañó hasta el final, cuando murió “rodeada de los animales que amaba por encima de todo”.

Además, relató que se despertó al escucharla pronunciar “pioupiou”, el apodo que compartían en la intimidad, y poco después falleció. Según describió, en ese momento “una plenitud, una serenidad se dibujaron en su rostro”, y se la vio “extraordinariamente bella, como en su juventud”.