La Capital | Policiales | Facebook

Del Facebook a la cárcel: la historia del joven que a los 12 años promocionaba la marihuana y hoy fue condenado por narcotráfico

Agustín fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes. Su historia expone un recorrido que comenzó en la infancia y terminó detrás de las rejas.

6 de enero 2026 · 17:52hs
El 3 de marzo allanaron al casa donde encontraron la marihuana

El 3 de marzo allanaron al casa donde encontraron la marihuana

El 3 de marzo de 2025 efectivos de la Policía de Investigaciones allanaron un domicilio en Trento al 4100, barrio "La Guardia", y detuvieron a Agustín Mariuzza, de 26 años y a Matías .G. de 43. La policía encontró en la casa 34 gramos de marihuana, plantines, unos 63 mil pesos y un par de armas. Finalmente el 5 de enero la Justicia condenó a Mariuzza, por medio de un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa a 4 años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en grado consumado y en calidad de autor.

La página de Facebook

Si se investiga un poco más allá, e investigando por medio de redes sociales públicas, se puede reconstruir la vida del condenado. En 2013 un Agustín muy pequeño aparece en Facebook abrazado a un amigo de la misma edad y en su página hay continuas referencias al consumo de marihuana, tenía 12 años. Varios de sus amigos virtuales de entonces interrumpieron sus contactos en esa red entre 2014 y 20017 y varios restringieron sus perfiles, nada se supo de ellos desde entonces. El ejercicio no es estadística ni indica que las redes significan algo en la vida de un niño, es un recorte de una actitud en facebook que terminó con su protagonista, y por el momento, en un penal.

El día de la captura la División de Microtráfico Región II secuestró en la casa de zona sur; un revólver cal.32, municiones del mismo calibre, un rifle de aire comprimido, marihuana con un pesaje de 34 gramos, nueve plantines de marihuana, un indoor, dos balanzas de precisión, elementos de corte y la suma de 62.820 pesos argentinos y el fiscal Diego Giró investigó la causa.

El juicio abreviado

Esta semana el juez Rodrigo Santana resolvió homologar el abreviado y el mismo fiscal le atribuyó a Mariuzza haber tenido con fines de comercialización material estupefaciente que se encontraban distribuidos de la siguiente manera y en los siguientes lugares: "un cogollo sobre la mesa del comedor junto a un cigarrillo combustionado y otra cantidad dentro de una bolsa de nylon color verde sobre una mesa dentro de la habitación".

En la misma mesa en la que se hallaban el cigarrillo apagado y el cogollo, según el fiscal, también se secuestraron recortes de nilón de color negro, mientras que arriba de una heladera se secuestró una balanza de precisión en funcionamiento de color negro con pilas sin tapa, a su vez en la habitación donde se hallaba la bolsa de nilón verde con marihuana, se secuestró también otra balanza de precisión de color gris con tapa transparente y dos municiones calibre 38.

Cuando la policía requisó la vivienda también se hallaron dos indoors, distintos elementos destinados a la germinación de plantas de marihuana como: luces, coolers, una turbina de color blanco con filtro de aire, cuatro relojes programadores, un medidor de temperatura y un medidor de PH; en uno de los indoors, de 2mts de alto por 3mts de ancho, había siete plantines de marihuana en crecimiento y en el otro, de 1mt de alto por 2mts metros de ancho, había otros dos plantines, conformando estos un pesaje total de 9grs en cuanto a marihuana, por último, se hallaron en la finca también, hojas de plantas de marihuana, cuatro bidones con germinadores para plantas de marihuana.

Mariuzza, a través del abreviado estará un tiempo preso, tal vez ya ni recuerde aquel Facebook de sus doce años con las referencias a plantas de marihuana o si lo recuerda lo tomará en broma, un recuerdo de la infancia.

Noticias relacionadas
El robo ocurrió el 30 de diciembre en Mendoza al 3300.

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

La organización dedicada al narcomenudeo controlaba parte de Villa Banana.

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

El sospechoso de 32 años fue identificado por el MPA tras el robo.

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Wiñazki fue soprendido mientras esperaba a unos obreros en su casa de Hurlingham

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Lo último

Un ex-Newells se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

Un ex-Newell's se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Amparo de dirigentes ligados a la UCR contra el DNU que rediseñó la Side

Amparo de dirigentes ligados a la UCR contra el DNU que rediseñó la Side

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín

La Prefectura comenzó la intensa búsqueda aprovechando las últimas horas de luz natural. El joven de 16 años estaba con un grupo de amigos
Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín
Del Facebook a la cárcel: la historia del joven que a los 12 años promocionaba la marihuana y hoy fue condenado por narcotráfico
Policiales

Del Facebook a la cárcel: la historia del joven que a los 12 años promocionaba la marihuana y hoy fue condenado por narcotráfico

Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton

Estaba entrenado para subir al Lanín: Christian Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Christian Petersen habló tras ser dado de alta

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

Ovación
Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera
Ovación

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Verano en Rosario: arranca la Playa Olímpica en La Florida con la Copa Tricentenario de fútbol playa

Verano en Rosario: arranca la Playa Olímpica en La Florida con la Copa Tricentenario de fútbol playa

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Policiales
Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín
Policiales

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció en Puerto General San Martín

Del Facebook a la cárcel: la historia del joven que a los 12 años promocionaba la marihuana y hoy fue condenado por narcotráfico

Del Facebook a la cárcel: la historia del joven que a los 12 años promocionaba la marihuana y hoy fue condenado por narcotráfico

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

La Ciudad
Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: vecinos denuncian una mancha cloacal en pleno Fisherton

Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación
La Ciudad

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
Información general

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos
LA CIUDAD

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: un joven internado por un disparo en la cabeza
Policiales

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: un joven internado por un disparo en la cabeza

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side
POLITICA

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

El polémico mensaje del Departamento de Estado de EEUU: Este hemisferio es nuestro
El Mundo

El polémico mensaje del Departamento de Estado de EEUU: "Este hemisferio es nuestro"

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Por Morena Pardo
Zoom

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
El Mundo

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones