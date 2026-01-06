Del Facebook a la cárcel: la historia del joven que a los 12 años promocionaba la marihuana y hoy fue condenado por narcotráfico

Agustín fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por comercialización de estupefacientes. Su historia expone un recorrido que comenzó en la infancia y terminó detrás de las rejas.

El 3 de marzo de 2025 efectivos de la Policía de Investigaciones allanaron un domicilio en Trento al 4100, barrio "La Guardia", y detuvieron a Agustín Mariuzza, de 26 años y a Matías .G. de 43. La policía encontró en la casa 34 gramos de marihuana, plantines, unos 63 mil pesos y un par de armas. Finalmente el 5 de enero la Justicia condenó a Mariuzza, p or medio de un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa a 4 años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en grado consumado y en calidad de autor.

Si se investiga un poco más allá, e investigando por medio de redes sociales públicas, se puede reconstruir la vida del condenado. En 2013 un Agustín muy pequeño aparece en Facebook abrazado a un amigo de la misma edad y en su página hay continuas referencias al consumo de marihuana, tenía 12 años. Varios de sus amigos virtuales de entonces interrumpieron sus contactos en esa red entre 2014 y 20017 y varios restringieron sus perfiles, nada se supo de ellos desde entonces. El ejercicio no es estadística ni indica que las redes significan algo en la vida de un niño, es un recorte de una actitud en facebook que terminó con su protagonista, y por el momento, en un penal.

El día de la captura la División de Microtráfico Región II secuestró en la casa de zona sur; un revólver cal.32, municiones del mismo calibre, un rifle de aire comprimido, marihuana con un pesaje de 34 gramos , nueve plantines de marihuana, un indoor, dos balanzas de precisión, elementos de corte y la suma de 62.820 pesos argentinos y el fiscal Diego Giró investigó la causa.

Esta semana el juez Rodrigo Santana resolvió homologar el abreviado y el mismo fiscal le atribuyó a Mariuzza haber tenido con fines de comercialización material estupefaciente que se encontraban distribuidos de la siguiente manera y en los siguientes lugares: "un cogollo sobre la mesa del comedor junto a un cigarrillo combustionado y otra cantidad dentro de una bolsa de nylon color verde sobre una mesa dentro de la habitación".

En la misma mesa en la que se hallaban el cigarrillo apagado y el cogollo, según el fiscal, también se secuestraron recortes de nilón de color negro, mientras que arriba de una heladera se secuestró una balanza de precisión en funcionamiento de color negro con pilas sin tapa, a su vez en la habitación donde se hallaba la bolsa de nilón verde con marihuana, se secuestró también otra balanza de precisión de color gris con tapa transparente y dos municiones calibre 38.

Cuando la policía requisó la vivienda también se hallaron dos indoors, distintos elementos destinados a la germinación de plantas de marihuana como: luces, coolers, una turbina de color blanco con filtro de aire, cuatro relojes programadores, un medidor de temperatura y un medidor de PH; en uno de los indoors, de 2mts de alto por 3mts de ancho, había siete plantines de marihuana en crecimiento y en el otro, de 1mt de alto por 2mts metros de ancho, había otros dos plantines, conformando estos un pesaje total de 9grs en cuanto a marihuana, por último, se hallaron en la finca también, hojas de plantas de marihuana, cuatro bidones con germinadores para plantas de marihuana.

Mariuzza, a través del abreviado estará un tiempo preso, tal vez ya ni recuerde aquel Facebook de sus doce años con las referencias a plantas de marihuana o si lo recuerda lo tomará en broma, un recuerdo de la infancia.