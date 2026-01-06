Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa".

Adriana Abaca, la madre de Agustín Rojas, cree que detrás del crimen está la familia de su expareja a la que vinculó al narcotráfico

La madre de Agustín Rojas, el joven de 28 años asesinado a tiros el domingo en la zona oeste, cree saber quién pudo instigar el crimen . Aseguró que su hijo tenía una relación muy complicada con su ex pareja, a quien vinculo con personas ligadas al narcotráfico. Este martes hará una convocatoria en el Centro de Justicia Penal para reclamar avances en el hecho.

La madre de Agustín es Adriana Abaca, expolicía al igual que su marido y padre del joven. Se trata de una persona conocida en la historia policial reciente de Rosario. Hace más de una década denunció puntos de venta de drogas en barrio Godoy y desde entonces sufrió amenazas e incluso balaceras contra su casa. También sus hijos por aquel entonces padecieron represalias.

"No descarto nada, menos que esto pueda ser una represalia para mí" , le contó a La Capital este martes respecto del asesinato de su hijo. Pero está prácticamente convencida de que detrás del crimen puede haber un trasfondo relacionado a los conflictos que el joven tenía con su ex pareja. Un marco en el que aparece el cuñado de esa mujer, con domicilio a metros de donde ocurrió el asesinato.

Un crimen con saña

Agustín Rojas tenía 28 años y trabajaba en una barbería de la zona oeste. Antes había tenido una breve pero exitosa carrera deportiva en el rubro artes marciales: en 2018 fue campeón argentino de Kickboxing. Con su ex pareja tenía dos hijas y con su novia actual estaban planificando un viaje a Pinamar para el que tenían fecha el 15 de enero.

Este domingo Agustín llegó en su auto a Campbell al 2800 y pocos minutos después fue asesinado con seis balazos en la cabeza. Una versión preliminar que difundió la Fiscalía indicó que los autores del hecho fueron dos hombres que se movieron en moto. Pero en el barrio hay otra versión que indica que los gatilleros escaparon a las corridas.

>> Leer más: Otro crimen en Rosario: ejecutaron a un hombre desde una moto en zona oeste

Lo que Adriana Abaca dio a conocer es que, poco antes del crimen, su hijo había coordinado con su ex encontrarse en Campbell al 2800 para que ella le devolviera ropa que era de él. Con ese trasfondo es que considera que los problemas que habían tenido como expareja pueden estar vinculados al asesinato. El dato que le llama la atención es que un cuñado de de la joven vive a metros del lugar del crimen y según la madre de Agustín estarían ligados al narcotráfico.

Una firma mafiosa

La expareja de Agustín estuvo demorada pero fue liberada porque no había elementos para ubicarla como sospechosa del crimen. Sin embargo Adriana insiste y recupera un episodio ocurrido la noche anterior al asesinato. Tiene que ver con el robo de una gorra y "una firma mafiosa".

"La noche anterior Agustín estaba en el auto y se le suben cuatro personas para robarle. Solo se llevan la gorra, una negra que era parte de su colección", contó Adriana a La Capital. "Al otro día esta chica (su expareja) le manda por medio de otra persona un mensaje para que vaya a buscar la ropa y la gorra", agregó la mujer.

>> Leer más: Otro brutal ataque contra una mujer que denuncia a los narcos

Lo que considera una "firma mafiosa" es que, en la escena del crimen, según dijo fue hallada la gorra negra que le habían robado la noche anterior. "Lo matan a mi hijo con seis tiros en la cabeza y le dejan al lado la gorra y se llevan la que tenía puesta. Es una firma mafiosa", indicó Adriana.