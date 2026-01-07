La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

La Pulga habló sobre la decisión de irse a Barcelona, además de su breve prueba en las inferiores de River. En tanto, el año pasado Sergio Almirón confesó que Ñuls "lo pagó" al tratamiento

La historia de Lionel Messi con Newell's es conocida desde hace años , cuando el niño que deslumbraba en el predio de Malvinas viajó a Barcelona para terminar su formación juvenil e iniciar su carrera como profesional, que cambió al mundo del fútbol. En las últimas horas, el 10 dio más detalles sobre su salida de la Lepra y de los problemas de ayuda económica, algo en contrario a lo que dijo Sergio Almirón en una entrevista con Ovación .

Durante una entrevista con el canal de streaming Luzu, el astro rosarino se refirió al punto que cambió su vida por completo, dejando atrás su ciudad para ir en búsqueda de su sueño máximo.

Sus primeros pasos con Newell's mostraron destellos de lo que sería después el talento del campeón del mundo . La zurda prodigiosa que conquistó Europa y el mundo, siendo incluso reconocido como el mejor de todos los tiempos.

Al respecto, Messi reveló: “ Empecé el tratamiento en Newell's, pero era muy caro . La empresa de mi viejo se hacía cargo de una parte pero así y todo no llegaba. Fui a hacer unos análisis, me mandaron a correr una cuadra ahí en la calle y cuando volví me hicieron otro análisis. Ahí me descubrieron eso”.

“Fui al médico por Newell's, con Diego Schwarzstein que había tratado a -Damián- Manso de lo mismo, me mandaron ahí y empecé el tratamiento con él. Era costoso, así que Newell's dijo que se iba a hacer cargo, la empresa de mi papá también iba a colaborar”, continuó el capitán de la selección argentina.

A su vez, el 10 agregó detalles sobre las dificultades que desgastaron la relación familiar con el club y confesó: “Nosotros vivíamos en zona sur y teníamos que ir hasta Malvinas, en la otra punta de Rosario para nosotros. La hacían ir todos los días a mi vieja a buscar plata y cuando le decían que se la iban a dar, le daban 5 o 10 pesos. La caminaban. A veces le decían ‘no está el tipo que te la tiene que dar’. Por eso siempre la ‘calentura’ de mi vieja con Newell's”.

La palabra de Sergio Almirón

Por su lado, en una entrevista con La Capital el año pasado el exjugador Sergio Almirón, que trabaja en ese momento en la entidad, sostuvo que "Newell's lo pagó (al tratamiento), obvio que el club lo hizo".

"El tiempo será testigo. Newell's le pagó al tratamiento, claro que lo hizo el club", agregó el Negro, quien también contó que tiene documentación que respalda lo expresado.

"Cuando uno se quiere ir, se va, pero hay que reconocer cuando desde la otra parte se trata de ayudar. A Leo lo quiero muchísimo, tuve la suerte de verlo en la cancha de siete. Es un pibe sensacional, espectacular. El número uno del mundo, Por eso lo único que te puedo decir es que un momento sí se lo ayudó", sentenció.

La aclaración de Messi

Con respecto a los conflictos con la Lepra para el pago del tratamiento, Messi aclaró: “Al final no era Newell's, el club no tiene nada que ver. Era cosa de la persona que estaba justo en ese momento. No voy a decir el nombre, pero lo recuerdo. No tiene nada que ver el club con la persona que estaba puesta en ese momento”.

“Por ahí había gente de Newell's que se enojaba con mi vieja, pero la calentura de ella era más que nada por eso. Después pasó todo lo que pasó”, afirmó el astro rosarino con respecto a su salida de la institución del Parque Independencia.

Este movimiento no solamente cambió su vida por completo, sino también la de toda su familia, que quedó dividida entre Rosario y Europa. “Me fui de Newell's a Barcelona y mi familia se separó. La vida empezó a ser diferente. Mi hermana era chiquita”, resaltó.

Su frustrado pase a River

Ante las dificultades que atravesó por el pago del tratamiento, la familia Messi buscó alternativas para continuar su desarrollo como futbolista, por lo que el propio Lionel admitió: “Fui por mi cuenta a River, hice una prueba ahí. Estuve entrenando y a los diez días volví. River me dijo que quería que me quede, que se hacían cargo del tratamiento y tenía que quedarme en la pensión”.

A pesar de las intenciones del conjunto millonario por sumar al joven rosarino, la oportunidad nunca llegó y debieron regresar a la ciudad. “Me dijeron que por el pase no podían hacer nada, que tenía que ir a pedirlo a Newell's. Cuando fui a pedirlo obviamente no me lo daban, era muy difícil. Ahí se cortó todo. Después salió lo de Barcelona, que no estaba en los planes de nadie”, concluyó.