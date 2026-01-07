Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

El episodio ocurrió tras un penal en un torneo amateur, se viralizó en redes sociales y el juez involucrado brindó la versión de los hechos

El árbitro (de rojo) golpea con un derechazo a un hincha que ingresó al campo de juego.

Un partido del fútbol amateur terminó envuelto en una fuerte polémica luego de que un árbitro agrediera físicamente a una persona en plena cancha. El hecho quedó registrado en videos tomados por los presentes y rápidamente se difundió en redes sociales, generando indignación y reavivando el debate sobre la violencia en el deporte barrial.

El incidente se produjo en Neuquén durante el último fin de semana, en un encuentro entre los equipos La Cuadra y La Jarrita en el marco de un torneo barrial que suele convocar a numerosos vecinos de la zona.

Según se observa en las imágenes que circularon, todo se desató tras la ejecución de un penal. Luego de que el remate terminara en gol, se produjo una discusión cerca del árbitro y, en medio del intercambio verbal, el juez lanzó una trompada contra una de las personas que se encontraban en el lugar. El golpe fue el detonante de una pelea generalizada que incluyó empujones, corridas y agresiones entre jugadores, suplentes y allegados que ingresaron al campo de juego desde distintos sectores.

La situación escaló rápidamente y el partido quedó completamente desvirtuado por los incidentes. Los videos muestran escenas de tensión y caos, con intentos de separar a los involucrados mientras otros continuaban discutiendo. El material audiovisual fue clave para que el caso tomara repercusión pública y llegara a distintos medios locales y nacionales.

arbitro golpea a jugador

Qué dijo el árbitro

Tras la viralización de las imágenes, el propio árbitro decidió romper el silencio y dio su versión de lo sucedido a través de las redes sociales de su pareja.

En su descargo, negó haber agredido a un jugador y sostuvo que la persona golpeada era un hincha que lo había hostigado durante todo el encuentro. “Era un hincha que me estuvo insultando todo el partido y me decía que me iba a pegar cuando terminara. Me iba a golpear si yo no reaccionaba. Averigüen bien antes de hablar, no era jugador y no estaba vestido como tal”, expresó textualmente.