Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

No hace falta haber viajado al exterior para percibir estos impuestos, porque se aplica a los pagos de los servicios de streaming. Cómo solicitar la devolución en la web de Arca

7 de enero 2026 · 08:44hs
Cómo pedir la devolución del 30% en los consumos en dólares en la web de Arca

Como todos los años, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) habilitó la devolución de percepciones del 30 % por gastos en dólares con tarjetas de crédito o débito, coloquialmente conocido como "dólar tarjeta".

La devolución es a cuenta de los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales que se le aplican a las compras en el exterior. El recargo funciona como un anticipo de estos gravámenes.

Un punto importante es que no hace falta haber viajado afuera de Argentina para percibir estos impuestos, ya que también se aplican a la compra de bienes o servicios vía tarjeta de crédito o débito en el exterior. Entonces, esto incluye a los servicios de streaming, como Netflix, Spotify y Amazon Prime sin oficinas en el país -por ejemplo, Disney + tiene sede local- y compras en plataformas como Amazon.

Paso a paso: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

El trámite para solicitar la devolución del 30% del dólar tarjeta es simple y se realiza 100 % online. Hay que seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web de Arca con CUIT y clave fiscal.
  • Acceder al servicio “Devolución de percepciones”.
  • Seleccionar el período fiscal 2025.
  • Elegir la opción “Pago a Cuenta” y luego “Percepción por compras en el exterior – RG 4815”.
  • Informar las percepciones correspondientes a consumos con tarjeta de crédito o débito, pasajes aéreos, servicios turísticos o plataformas digitales.
  • Confirmar y finalizar la solicitud.
  • Una vez presentado el pedido, el organismo analizará la situación fiscal del contribuyente y verificará si corresponde la devolución. En caso afirmativo, informará cuándo se acreditará el reintegro del 30 %.

>> Leer más: Vacaciones en el exterior: cómo evitar los impuestos al dólar tarjeta de crédito

Por qué consumos se puede pedir la devolución

Las percepciones del 30 % del dólar tarjeta alcanzan a los siguientes consumos:

  • Compras realizadas en el exterior.
  • Pagos de servicios y suscripciones en dólares, como Netflix, Spotify, Disney+ o YouTube Premium.
  • Pasajes aéreos para viajar fuera de la Argentina.
  • Servicios turísticos contratados mediante agencias de viajes, como paquetes o excursiones.

Por qué consumos no se puede solicitar la devolución

Por su parte, hay ciertos consumos que no permiten solicitar la devolución del 30% de las percepciones. Estos son:

  • Medicamentos.
  • Libros físicos y digitales.
  • Plataformas educativas y software con fines educativos.
  • Transporte terrestre hacia países limítrofes.
  • Gastos vinculados a proyectos de investigación de organismos estatales y universidades.
  • Materiales y equipamiento adquiridos en el exterior para la lucha contra incendios y la protección civil, por entidades reconocidas por la Ley N.º 25.054.

Quiénes pueden reclamar la devolución del dólar tarjeta

Pueden acceder al reintegro de las percepciones aquellos contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

  • No estén inscriptos en el Impuesto a las Ganancias ni deban hacerlo.
  • Estén inscriptos en Ganancias pero no en Bienes Personales, únicamente por percepciones bajo el código 219.
  • No estén inscriptos en Bienes Personales ni les corresponda esa inscripción.
  • Estén inscriptos en Bienes Personales pero no en Ganancias, solo por percepciones bajo el código 217.
  • Trabajen en relación de dependencia y no sufran retenciones de Ganancias por parte del empleador.
  • Trabajen en relación de dependencia, tengan retenciones de Ganancias y hayan sufrido la percepción bajo el código 219.
