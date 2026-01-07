Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Con el objetivo de instalar la importancia de completar los esquemas de vacunación, los equipos de la Secretaría de Salud del municipio empezaron esta semana a recorrer piletas y polideportivos municipales para promover que niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores accedan a las vacunas previstas en el calendario oficial.
Este miércoles por la mañana, los profesionales del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud Pública llegaron al Polideportivo el Saladillo, donde niños y adultos mayores participaban de las propuestas de verano. Ya eran caras conocidas: el martes habían estado en el mismo espacio y habían colocado unas 600 dosis de vacunas, esta mañana el objetivo era superar ese número.
Los números de las vacunas
La vacunación es una de las formas más eficaces de control de enfermedades transmisibles. Es un método seguro de protección para todas las personas en diferentes etapas de su vida. Sin embargo, en los últimos años los porcentajes de vacunación cayeron en todo el país.
Según advirtió, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) durante 2024 ninguna de las vacunas alcanzó la meta de alcanzar al 95 % de la población, de forma de asegurar la inmunidad no sólo de las personas vacunadas sino de toda la comunidad.
La consecuencia de la caída de las tasas de vacunación se hace visible en los consultorios médicos donde se empiezan a tratar enfermedades que se consideraban eliminadas como tos convulsa, sarampión o poliomielitis.
Por eso, desde la Secretaría de Salud del municipio se desplegaron estrategias para completar esquemas y colocar dosis en las colonias de vacaciones y las piletas públicas. La actividad forma parte de una serie de iniciativas para acercar el servicio y garantizar derechos a aquellas poblaciones que no asisten habitualmente a centros de salud y hospitales.
Esta semana, el lugar elegido para llevar las vacunas fue el Polideportivo Municipal Balneario del Saladillo. Al predio de avenida del Rosario al 400 bis, el natatorio más grande de la ciudad, se llevaron vacunas para todas las edades. Las correspondientes al ingreso escolar (Triple Bacteriana Celular _contra difteria, tos convulsa y tétanos_, el refuerzo de la triple viral _contra sarampión, rubéola y paperas_ y las vacunas contra la parálisis infantil y la varicela). Pero también las que protegen de la hepatitis B, la doble, la antigripal o la antineumocócica, incluidas en el calendario de vacunación de adolescentes, adultos y adultos mayores.
La campaña de vacunación en natatorios y polideportivos completa un trabajo que se viene realizando desde comienzos del año, en el cual ya se aplicaron más de 17 mil dosis en los centros municipales de distritos, en los operativos de entregas de cajas de alimentos de Desarrollo Humano, en las intervenciones barriales focalizadas, en la Calle Recreativa y en instituciones educativas.
También en eventos culturales de concurrencia masiva como la Calle Recreativa, La Noche de las Peatonales o el Encuentro Nacional de Colectividades
Además de estas propuestas, en la página web de la Municipalidad se seguirán entregando turnos durante todo el año para asistir a los vacunatorios que funcionan en hospitales y centros de salud. Y también se pueden hacer consultas sobre vacunas en la línea de WhatsApp 341-5-117477 que funciona de lunes a viernes, de 8 a 18.
La necesidad de mejorar las tasas de cobertura de vacunas en la población es un tema sobre el que, hace un mes, se posicionó públicamente hace un mes la Sociedad Argentina de Pediatría. Según señalaron, ninguna de las vacunas incluidas en el calendario nacional alcanzó la meta programática del 95% establecida para asegurar la inmunidad colectiva.
De acuerdo a la entidad profesional, varias dosis estratégicas están por debajo del 50%. La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46% en 2024, cuando en el período 2015-2019 rondaba el 90 %. "Esto representa una caída de más de 44 puntos porcentuales en menos de una década, lo que representa un serio riesgo de reemergencia de sarampión y rubéola", apuntaron.
En el mismo grupo etario, la cobertura de la vacuna contra la poliomielitis (refuerzo de los 5 años) cayó del 88% al 47% en el mismo periodo. La triple bacteriana celular, también administrada a esa edad, pasó del 88% a apenas 46%.
Los datos son igual de preocupantes en otras franjas: la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes, clave para prevenir cánceres genitales, cayó al 55% en mujeres y al 51% en varones. Mientras que la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a los 11 años, fundamental para prevenir el contagio de coqueluche o tos convulsa, en lactantes menores, registró un retroceso del 82% al 54% en 2024.
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa
Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur
Diferencias en el gobierno por la posibilidad de introducir cambios en la reforma laboral
Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque
Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa
La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona
Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria
Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento
Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa
Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur
Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona
Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria
Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"
Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales
En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena
Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico
Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"
El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"
Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"
En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles