Plan Bandera: el gobierno redistribuye agentes federales tras la caída de los homicidios en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario para "optimizar" el uso de recursos humanos y técnicos de cada fuerza

7 de enero 2026 · 10:13hs
El Plan Bandera se anunció en diciembre de 2023.

Foto: La Capital/Alfredo Celoria.

El Plan Bandera se anunció en diciembre de 2023.

Tal como anticiparon fuentes oficiales un mes atrás, el Plan Bandera seguirá desarrollándose en la región con algunos cambios. El gobierno argentino anunció este miércoles una reorganización del trabajo de las fuerzas federales frente a la caída de los homicidios en Rosario y otros indicadores de criminalidad.

Aunque la estadística provisoria del último año indica que la cantidad de muertes repuntó después del abrupto descenso de 2024, la cifra sigue muy lejos del registro récord de la década anterior. A partir del análisis de estos datos, el Ministerio de Seguridad Nacional derogó la resolución por la que había creado el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro), diseñado para desarrollar el programa de prevención y combate del crimen organizado y los delitos violentos.

En la cartera que actualmente encabeza Alejandra Monteoliva concluyeron que el cuerpo de investigadores de elite cumplió con su misión antes del plazo de dos años estipulado para evaluar la prórroga o ajustes en torno a su labor. Si bien el equipo se disuelve formalmente, el gobierno anticipó que sus tareas serán reasignadas dentro de otros organismos permanentes con rango regional.

¿Cómo seguirá el Plan Bandera?

De acuerdo a la resolución 4/2026 del Ministerio de Seguridad nacional, el Plan Bandera seguirá en marcha en dos ámbitos distintos. En este sentido se menciona el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico de la Región Centro (GOC Centro), creado con una finalidad similar a la del Geanro. La principal diferencia es que el ámbito de intervención va más allá de Rosario e incluso de la provincia de Santa Fe a la hora de rastrear organizaciones criminales y redes delictivas.

El equipo de investigadores que se conformó a principios de 2024 contaba con investigadores de todas las policías y fuerzas de seguridad, así como el Servicio Penitenciario Federal. También se dispuso la designación de un coordinador general específico para trabajar exclusivamente en la ciudad y el área de influencia.

>> Leer más: Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Por otro lado, el gobierno resolvió darle continuidad al plan rosarino a través de la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico. En este caso, el organismo opera como un nexo con el Poder Judicial y los fiscales de distintas provincias para agilizar la toma de decisiones estratégicas en cada jurisdicción.

"Esta medida no implica una disminución del esfuerzo estatal, sino una redistribución de los recursos humanos y técnicos hacia sus respectivas fuerzas", apuntaron desde el ministerio nacional. Así plantearon la necesidad de "optimizar su empleo y asegurar la continuidad de las tareas operativas e investigativas en el territorio".

Final de la etapa de instalación

Aunque el Geanro fue creado para investigar organizaciones dedicadas al narcotráfico, los principales argumentos estadísticos ligados a su disolución se refieren a la mejora del registro de casos de violencia altamente lesiva. En particular, la resolución firmada por Monteoliva señala: "Si bien 2025 aún no ha terminado, se evidencia estabilidad en los citados indicadores en concordancia con los objetivos del Plan Bandera".

El año pasado se reportaron al menos 116 homicidios en el departamento Rosario. Aunque esto implica un incremento del 27 % en relación al período anterior, el rebote es leve si se considera que previamente se produjo un descenso de más del 65 por ciento en el registro oficial.

Los números del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe marcaron la misma tendencia en lo que respecta a la cantidad de personas heridas con armas de fuego. En 2023 se confirmaron 801 víctimas, mientras que en 2024 la cifra total bajó a 353, de modo que disminuyó un 55 % en el resultado final.

A partir de esta evolución en los indicadores, el gobierno concluyó que no hay necesidad de mantener en funcionamiento el grupo antinarcotráfico asignado a Rosario. De esta manera se decretó el final de la "etapa de instalación" del Plan Bandera y las autoridades resolvieron impulsar una redistribución dentro de las fuerzas federales, tanto a nivel de recursos humanos como técnicos.

¿Cuándo empezó el Plan Bandera?

El programa de seguridad para frenar la violencia altamente lesiva en la ciudad se puso en marcha a partir de un acto organizado el 2 de enero de 2024 frente al Monumento. La presentación oficial se llevó a cabo semanas antes en el mismo escenario, donde la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trazó una consigna que definía el papel de Rosario dentro de la política de la cartera: "Toda la nación contra la narcocriminalidad".

En el primer semestre de operaciones, los homicidios dolosos disminuyeron más del 50 % en la ciudad con respecto al mismo período de 2023. La caída interanual llegó al 70 por ciento en las zonas patrulladas por fuerzas federales. Así, la estadística llegó al nivel más bajo en la última década.

Antes del primer año de gestión, el gobierno creó el Comando Unificado de Fuerzas Federales (CUF) para formalizar la labor que venían realizando los jefes de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La resolución dejaba en claro que no se duplicaban funciones existentes y también permitía su disolución, tal como ocurrió este miércoles con el Geanro.

Un año después, Monteoliva tomó el mando en la cartera a partir de la mudanza de Bullrich al Senado de la Nación y el mes pasado prometió continuar con el Plan Bandera. "El seguimiento no se descuida en ningún momento", afirmó ni bien asumió al frente del ministerio.

