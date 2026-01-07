Ni final ni desguace del Plan Bandera, qué es la disolución de un área antinarco

El ministerio de Seguridad de Nación barrió con un área investigativa ante escasos resultados y redistribuye funciones. De los buenos números generales a la depuración

La disolución por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro) , creado para trabajar dentro del Plan Bandera , generó suspicacias respecto al futuro del programa de seguridad que ha dado éxitos en los últimos dos años. En principio, es solo eso, una depuración y reacomodo de funcionamiento ya que confirman la continuidad conjunta.

Aquella idea precipitada de desguace del Plan Bandera ante cada movimiento administrativo (como la salida de Patricia Bullrich en Seguridad), operativo o incluso de coyuntura política que se ha realizado en estos dos años volvió a inquietar en la ciudad ni bien conocida la Resolución 4/2026 . Más aún cuando se habló de disolución de una unidad o, mejor dicho, se dejó sin efecto la resolución de la creación del grupo investigativo en cuestión.

¿Tiene efecto en el resto del esqueleto operativo? No. El plan es por un lado de despliegue y, por otro, de investigación. Dentro del área de investigación cada fuerza tiene sus áreas de Inteligencia y de investigación. Se había armado el grupo en cuestión para que trabajen distintos agentes de distintas fuerzas, todos en conjunto, para ver si tenían más resultado. No lo hubo. Los por qué no se saben.

Como forma de frenar versiones, Nación emitió un comunicado de prensa aclarando la continuidad del Plan Bandera. Además aclaró que resultaba necesario integrar las funciones del Geanro a las unidades investigativas de las diferentes fuerzas que dependen del Comando Unificado, “evitando superposición y duplicación de estructuras”. Es decir, lo reducen a una cuestión administrativa.

Al igual que en la resolución, argumentaban que el grupo había cumplido su función durante la etapa de emergencia, “como un espacio específico y acotado de coordinación investigativa entre las cinco fuerzas federales”. Como no podía ser de otra manera afirmaron que “ese objetivo fue cumplido plenamente”.

Sin embargo, según supo La Capital, el problema fue más bien de productividad. “Se les dio un año y medio y los resultados no fueron muchos mejores que lo que hacían a la par cada unidad en cada fuerza”, se limitaron a explicar desde Buenos Aires. “No vemos que esta área tenga un impacto diferencial”, agregó una fuente provincial encima del trabajo operativo. Por lo tanto, se resolvió que no tenía mucho sentido seguir trabajando de esa manera.

El fundamento de la disolución de la unidad en que se ampara la resolución del ministerio de Seguridad nacional es algo vaga: los homicidios dolosos bajaron, entonces ya no era necesaria la unidad. Pero no detallan los logros. Claro, no había mucho que mostrar.

moteoliva Alejandra Monteoliva asumió como ministra de Seguridad y disolvió el grupo de investigación antinarco Foto: NA

Luego, continúa la obligada defensa: “El Geanro constituyó, en el marco de la emergencia de seguridad, una herramienta eficaz para robustecer las capacidades iniciales de respuesta en la ciudad de Rosario. Y que, habiendo cumplido su rol en la etapa de instalación del Plan Bandera y ante la consolidación de dispositivos permanentes como el Goc Centro, corresponde reordenar las funciones”.

Un dato: en la resolución se le pide a Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal y Policía Aeroportuaria que reasignen a los agentes a sus unidades y sigan trabajando en el Plan Bandera, lo que no arroja en principio sospechas de algún tipo de mal comportamiento, sino de funcionamiento.

En el fondo, algo reconocen en el comunicado de prensa: “Esta decisión implica profundizar y optimizar el esquema operativo del Plan Bandera, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y la integración funcional de las áreas operativas e investigativas, con el objetivo de incrementar su eficacia”.

Esta medida “no implica una disminución del esfuerzo estatal, sino una redistribución de los recursos humanos y técnicos hacia sus respectivas Fuerzas”. En esta frase aclaran que el Bandera continúa igual. Igualmente, a la par, se crea un antecedente: lo que no funcione, y más aún cuando los resultados generales vayan bien, se quita. Es decir, los ojos de Nación sobre el plan están constantemente al acecho. El desafío, entonces, es tener todo aceitado.