En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Mutación de la oferta, estrategias de equilibrio comercial y sinergia con el Bioceres Arena y el espacio gastronómico Vía Vieja, entre las claves del fenómeno

7 de enero 2026 · 06:25hs
Actualmente, el Mercado del Patio cuenta con 42 locales, incluyendo el anexo de Vía Vieja, y mantiene un flujo de público sostenido a lo largo del año. 

En un contexto marcado por la caída del consumo y el ajuste del gasto familiar, el Mercado del Patio cerró el año con un dato que sobresale dentro del comercio minorista rosarino: ocupación plena de sus locales. Lejos de ser un fenómeno lineal, el resultado es consecuencia de una mutación constante de la oferta, una estrategia de equilibrio comercial y una creciente articulación con propuestas culturales y gastronómicas del entorno.

Actualmente, el Mercado del Patio cuenta con 42 locales, incluyendo el anexo de Vía Vieja, y mantiene un flujo de público sostenido a lo largo del año. A pesar de los altibajos del bolsillo, con una caída en la facturación de los locales gastronómicos que estiman en un 20 %, la combinación de oferta variada, espacio verde y paseo gastronómico continúa atrayendo a vecinos, público general y turistas.

Durante el último año, el mercado atravesó rotaciones, cierres y nuevas aperturas, con ingresos que lograron consolidarse rápidamente. Uno de los casos más visibles es Almacén de Campos, que hoy aparece entre los locales con mejor desempeño, junto a Corral Carnes y Posta Gourmet, propuestas con precios competitivos en rubros de consumo diario.

Gastronomía y consumo

El perfil del mercado se fue redefiniendo con el tiempo. Hoy, el 20 % de los locales son gastronómicos, entre ellos Vía Vieja, Pizza Piazza, Sal si Puedes, Zazen, Churrasquito, Sanduba, Lemmys, Panchos Posta y el último arribo, Fuego Amigo. En conversaciones con titulares de estos espacios, se repite un diagnóstico: las ventas bajaron respecto de años anteriores, en línea con la caída general del consumo en el rubro: un 20 %.

Sin embargo, los rubros vinculados al consumo cotidiano lograron mayor estabilidad. Almacenes como Almacén de Campos y Almacén Rural, verdulerías como Huerta y Consuma Salud, y propuestas monoproducto como Chipá Porá, Tierra del Té, Wuandu y Pastas Sanguinetti, lograron sostener ventas durante 2025.

Incluso, algunos locales ampliaron su superficie, invirtieron y sumaron puestos de trabajo. Casos como Tierra del Té y Consuma Salud muestran una tendencia clara: las unidades comerciales iniciales quedaron chicas y hoy se demandan más metros cuadrados para ampliar la oferta.

Sinergia

Uno de los factores determinantes del buen desempeño del mercado fue la consolidación de Vía Vieja como patio de comidas, hoy ya instalado como una referencia dentro de la oferta gastronómica rosarina con los locales de Ronnie, Club de la Milanesa, Hank's, Growler Garage y Cero341. A esto se sumó la llegada sobre fin de 2024 del Bioceres Arena, que potenció el flujo de público y transformó al mercado en punto de encuentro previo y posterior a shows y actividades culturales.

El mercado hoy funciona mejor que muchos otros espacios comerciales de la ciudad”, explicó Federico Bensi, gerente del Mercado del Patio. “Hay tres variables que ayudan mucho: la articulación con Vía Vieja y Bioceres, el mayor volumen de gente que generan, y la mejora en la seguridad, que permite que la gente se quede pasadas las 22 o 23 horas, algo que antes no pasaba”.

En contextos de retracción del consumo, la gastronomía suele ser uno de los primeros rubros en sentir el impacto, aunque no siempre los números reflejan con precisión lo que pasa en el día a día. Hoy las autoridades detectan más circulación de público, pero con tickets promedio más bajos, un comportamiento típico de los períodos de ajuste.

A eso se suma una mayor incidencia de descuentos por pago en efectivo y cambios en las formas de consumo, que pueden distorsionar los indicadores formales. Por eso, la caída real conviene mirarla con cierta cautela: el movimiento está, la actividad no se detiene, pero se reconfigura, y eso hace que el impacto económico no siempre se lea de manera lineal en los registros producto de la subdeclaración.

Rotaciones, contratos y estabilidad

Lejos de un escenario de crisis, el mercado muestra estabilidad estructural. No hay atrasos de expensas, un indicador clave, y más de la mitad de los locales están desde el inicio del proyecto. Las salidas que se produjeron, en muchos casos, no respondieron a malos resultados comerciales sino a decisiones personales.

Los locales abonan un canon más expensas según metros cuadrados, con contratos de tres años más dos de prórroga. Los nuevos ingresos se definen por concesión, y desde el municipio se ponderan rubros estratégicos para mantener un equilibrio de oferta: carne, frutas y verduras, panificados, bazar, vinos, gastronomía, productos básicos de almacén y productos gourmet, entre otros.

El mercado te lo define el consumidor. Al principio la gastronomía no era fuerte y hoy ya es el 20 %. Cuando Bioceres termine de consolidarse, eso se va a potenciar todavía más”, señaló Bensi, quien estimó que el proyecto del arena recién se posicionará plenamente en 2026, tras un año de ajustes operativos.

Tres mercados

Rosario cuenta hoy con tres mercados públicos con perfiles distintos. El Mercado del Patio es el más consolidado, con una unidad de negocios estable. El Mercado del Centro atraviesa su momento más complejo durante el verano, cuando el calor impacta de lleno y enero suele ser el mes más flojo. Allí se produjo una renovación parcial de locales y la Subsecretaría de Economía Social prepara acciones de promoción para enero y febrero para llevar público en el momento de estacionalidad más baja.

El Mercado del Río, inaugurado hace apenas un mes, comenzó con buen nivel de actividad. El calor juega a favor, la zona se revitalizó, hay más iluminación y seguridad, y funcionan nueve locales gastronómicos, entre cervecerías, vermuterías, pizzerías, empanadas y tapeo al río: Almu, Cero 341, Empanadas & Punto, ¡Hay Pique!, Hijos del Río, Invasión Chipás, La Bodeguita, Mosto y Río Helados.

En un año adverso para el comercio, el Mercado del Patio logró resistir, adaptarse y reinventarse. Con ocupación plena, integración territorial, diversidad de propuestas y una dinámica que combina consumo diario, gastronomía y cultura, el espacio se consolida como un caso singular dentro del entramado comercial rosarino, demostrando que, aun en tiempos de ajuste, la gestión, la ubicación y la sinergia pueden marcar la diferencia.

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

