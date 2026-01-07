La Capital | Ovación | Malcorra

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

El mediocampista se despidió de Central como un ídolo y acordó su llegada al Rojo con un contrato por un año

7 de enero 2026 · 13:46hs
Ignacio Malcorra fue confirmado como nuevo refuerzo de Independiente.

La despedida de Ignacio Malcorra dejó un triste capítulo para los hinchas de Central en este mercado de pases, luego de que el ídolo de la institución dejó el club al finalizar su contrato. En la mañana de este miércoles, el mediocampista firmó su contrato con Independiente por un año e iniciará una nueva etapa en su carrera.

El 10 manifestó su cariño por el club de Arroyito y confesó que se fue “con el corazón encanallado”, una breve descripción del amor incondicional que tuvieron los hinchas auriazules con él desde que llegó a la institución a mediados de 2022.

No obstante, afirmó que le hubiera gustado “despedirse de otra manera” ante su gente en el Gigante. La llegada de Jorge Almirón a Central, más la necesidad de negociar su nuevo contrato, inclinaron la balanza para el volante, que decidió buscar un nuevo destino.

Tras tres años y medio en Arroyito, Malcorra se despidió de Central.

Ignacio Malcorra jugará en Independiente

Tras las idas y vueltas, Malcorra confirmó el lunes pasado que no jugaría más en Central, casi en simultáneo con la conferencia de prensa en la que la dirigencia presentó a Almirón.

Finalmente, apenas 48 horas más tarde, Independiente hizo oficial la llegada del 10, que firmó su contrato con la institución de Avellaneda por un año tras arribar con el pase en su poder.

Malcorra afrontará la pretemporada del Rojo bajo las órdenes de Gustavo Quinteros y, luego del comienzo del torneo Apertura, regresará a Rosario para visitar a Newell's en el Coloso el próximo martes 27 de enero a las 22.15 por el partido correspondiente a la fecha 2.

