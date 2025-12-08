Rosario se suma a una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

En tiempos acelerados, de notificaciones constantes de redes sociales, donde pareciera que no se puede ver una película sin relojear cada tanto el celular, invertir 30 minutos para la lectura silenciosa para alguno podrá sonar casi imposible . Pero desde el proyecto "Por qué leer", coordinado por la booktuber Cecilia Bona invitan a romper esa premisa y van por más: hacer de la lectura una experiencia colectiva.

¿Qué pasa cuando uno lee su libro rodeado de otros lectores? El flyer de la invitación es directo: una imagen del Monumento a la Bandera (ícono de Rosario) y la certeza de que " la lectura puede juntar una ciudad ". Bajo esta idea es que el próximo sábado 13 de diciembre invitan a los rosarinos a acercarse hasta el cartel de Rosario ubicado en Oroño y el río para pasar una tarde de lectura no individual sino comunitaria.

Es que desde las 17, el parque ubicado junto al río será sede del "Colectivo de lectores", una iniciativa que invita a compartir un momento de lectura silenciosa y colectiva en uno de los puntos más emblemáticos de la costanera. Una tarde de mate, facturas y libros para todas las edades. El encuentro es organizado por el proyecto "Por qué leer", con el impulso del Centro Cultural de España en Buenos Aires y el acompañamiento del plan Rosario Lee, del municipio rosarino.

Según contó Bona a La Capital , el "Colectivo de lectores" es una movida que comenzó en 2020 en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, con la idea de convocar en un punto de encuentro a quienes tengan ganas de ocupar el espacio público leyendo .

Experiencia silenciosa

"Llenemos el espacio público de personas leyendo" es la propuesta central de la jornada, que consiste en dedicar 30 minutos cronometrados a la lectura silenciosa y simultánea. Cada uno con su libro en un mismo espacio. Para aquellos que se acerquen ese mismo día sin un libro y quieran sumarse, el plan Rosario Lee pondrá a disposición ejemplares a préstamo para que nadie se quede sin participar.

"La idea no es solamente que que vayan personas que estén enteradas de la movida previamente, sino que cualquiera que esté pasando ese día por el parque de las Colectividades se pueda quedar con nosotros en leyendo. Para eso va a haber libros a disposición para esas personas, ya sea que estén solas, en familia o con amigos, y va a haber para todas las edades".

El proyecto que arrancó hace cinco años en la ciudad de Buenos Aires, donde vive Bona, de a poco se fue expandiendo a otros territorios, con ediciones en Mar de Plata, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba y Chubut. "Este año hasta lo hicimos en un barco, avistando ballenas en Puerto Pirámides y lo volvimos a hacer en el subte y vinieron 400 personas", destacó la booktuber, que este año estuvo presente en el programa "La broma infinita", por el canal de streaming de Gelatina.

bona (4).jpg Solo en Instagram la cuenta de “Por qué leer” tiene más de 100 mil seguidores. Una fiel comunidad que acompaña a Cecilia Bona en sus lecturas. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Un aleph de lectura

La de Rosario será la edición número 24 del "Colectivo de lectores", la primera en la provincia de Santa Fe. "Elegimos hacerlo en Rosario —contó Bona— porque consideramos que es una ciudad que tiene mucha apertura a la lectura y la cultura, con muchas librerías y además hay vecinos y vecinas, no solo de Rosario sino de alrededores, que también se sienten atraídos por las actividades que pasan en Rosario".

Después de la lectura silenciosa, la actividad continúa con una puesta en común de lo que se vivió en ese momento de pausa y concentración: "Una vez una chica dijo tomó la palabra y dijo que había sentido como que estábamos conformando un aleph, porque estábamos todos en el mismo punto pero todos en distintos lugares. Y para mí fue re poderoso eso, porque efectivamente si preguntabas dónde estuvieron con la mente en ese rato uno estuvo en Alaska, el otro en Buenos Aires y otro en Australia. A pesar de que estamos juntos de cuerpo presente, estuvimos en distintos lados".

El cierre de la tarde cultural incluirá sorteos y, para los bibliófilos, una suelta y canje de libros, por lo que se invita a los asistentes a llevar ejemplares usados para intercambiar y renovar sus bibliotecas personales. El evento es gratuito, abierto a toda la comunidad y no se suspende por lluvia.

por qué leer (3) Foto: Laura Dalto

Entre el libro y el celular

"El libro o la lectura tienen una oportunidad en este tiempo, porque no existen muchas cosas que nos permitan rescatarnos del celular", dijo Cecilia Bona. Para la impulsora de "Por qué leer" a veces hasta en reuniones con amigos o en familia cada uno suele estar sumergido en su pantalla: "El libro en cambio tiene el poder de ayudarnos con la concentración, de presentarnos una sola cosa a la vez, no 300 que tenemos que diversificar nuestra cabeza".

Por eso para Bona uno de los grandes aportes de la lectura, en este tiempo de clips y consumo snack, es la concentración con el aquí y ahora. "Por eso —dijo— lo que proponemos en hacerlo en comunidad, porque el levantar la vista y ver a tantas personas leyendo y contribuyendo con tu silencio hace que sientas mayor compromiso, por eso digo que la lectura es también un acto colectivo. No es que estamos solos cuando leemos, sino que vamos en busca de la voz de un otro, de las historias que se le ocurrieron a un otro y de todas las personas que trabajan en la cadena del libro (editores, diagramadores, ilustradores, bibliotecarios) además de los lectores. Y esa comunidad es la que me va a ayudar a sostener el silencio, la concentración que es tan difícil en esta época y que después me va a contar qué estuvo leyendo, qué recomienda para mí. Es muy rico lo que pasa en el post lectura, porque la gente comparte cosas únicas de lo que le pasó y ponen de manifiesto su intimidad".