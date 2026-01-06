La Capital | Información General | Suiza

El bar suizo que sufrió una tragedia como la de Cromañón llevaba cinco años sin controles

La última inspección de seguridad había sido en 2019. El incendio dejó 40 muertos y más de 100 heridos

6 de enero 2026 · 21:00hs
El bar suizo que sufrió una tragedia como la de Cromañón llevaba cinco años sin controles

Las autoridades municipales llevaban desde 2019 sin realizar inspecciones de seguridad contra incendios en el bar suizo donde un foco ígneo durante una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos y más de 100 heridos.

Según los investigadores, el fuego en Le Constellation, en la ciudad turística de Crans-Montana, se habría iniciado con las bengalas encendidas colocadas sobre botellas de champaña, cuando las llamas alcanzaron el techo. Las autoridades estudian si el material de insonorización en el techo cumplía con la normativa, y si el uso de bengalas estaba permitido en el lugar.

Las autoridades suizas abrieron una investigación criminal contra los gerentes del bar, sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria, de acuerdo con la fiscal jefe del cantón de Valais.

Las autoridades regionales señalaron que las inspecciones de seguridad son responsabilidad del municipio. El ayuntamiento de Crans-Montana dijo que las inspecciones en el bar, que incluían controles de seguridad contra incendios, se habían realizado en 2016, 2018 y 2019, y que se solicitaron modificaciones, pero no se había planteado ningún problema con las medidas de insonorización.

Tras consultar la documentación luego del trágico accidente, el gobierno local descubrió que “no se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”, indicó el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud.

“Lo lamentamos esto profundamente”, dijo añadiendo que le corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué influencia pudo haber tenido esto en la cadena de eventos que condujeron al incendio.

Féraud indicó que no puede explicar el motivo por el que no se realizaron inspecciones de seguridad durante tanto tiempo. Sí precisó que en septiembre del año pasado se pidió a un experto externo que realizara un análisis de insonorización, que concluyó que el establecimiento cumplía con las normativa contra el ruido, sin hacer más observaciones.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas de las víctimas del incendio, lo que obligó a las familias a proporcionar muestras de ADN a las autoridades. Los investigadores concluyeron la identificación de las 40 víctimas mortales el domingo y el lunes ya tenían la lista completa de los 116 heridos, procedentes de distintos países.

Por su parte, la fiscalía de París anunció la apertura de una pesquisa para colaborar con la suiza y facilitar la comunicación entre las familias de las víctimas francesas y los investigadores suizos. Nueve franceses perdieron la vida en el incendio (entre ellos un chico de 14 años) y 23 más resultaron heridos.

Según Féraud, los reportes de las inspecciones realizadas mencionaban que el bar tenía una capacidad máxima de 100 personas en la planta baja y de otras 100 en el sótano. No está claro cuántas personas había en Le Constellation cuando comenzaron las llamas y los investigadores apuntaron que es posible que nunca se conozca el dato.

El siniestro ocurrido en Suiza recuerda en Argentina a la llamada Tragedia de Cromañón, el incendio de la noche del 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, durante un recital de Callejeros, que dejó 194 muertos y más de 1.400 heridos.

