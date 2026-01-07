Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

La Capital | Policiales | entrega controlada

7 de enero 2026 · 07:56hs
Una pareja fue detenida en las últimas horas en la zona sur de Rosario acusados por tentativa de extorsión. El hombre y la mujer fueron aprehendidos tras un operativo de entrega controlada de dinero realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y supervisado por el fiscal de la Unidad de Flagrancia David Carizza en una carnicería de Avellaneda al 2500.

Voceros del caso indicaron que todo comenzó a partir de la denuncia por extorsión que hizo un hombre mayor de edad en la sede de PDI. La víctima declaró que recibió varias amenazas de muerte de parte de personas que le exigían la entrega de dinero a cambio de no atentar contra su vida.

Según indicaron fuentes de la investigación, le pidieron en distintas oportunidades entre 20 mil y 150 mil pesos. El último de los pedidos lo recibió el lunes pasado, cuando le exigieron la entrega de 60 mil pesos.

Tras la denuncia que hizo la víctima, personal de PDI con intervención del fiscal Carizza montaron un operativo de entrega controlada de dinero. El punto de encuentro entre la víctima y el extorsionador fue una carnicería ubicada en Avellaneda al 2500, en la zona sur de Rosario.

Ante esta situación, personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval) montó un operativo en las inmediaciones del lugar y logró la aprehensión del presunto autor de las amenazas. La medida se realizó con la presencia de testigos ocasionales, a fin de garantizar la legalidad del procedimiento.

El detenido fue identificado como O. D. de 34 años. Además, en el marco de la investigación, se estableció que, en al menos dos oportunidades anteriores, las entregas de dinero se habrían concretado mediante transferencias a cuentas bancarias digitales a nombre de C. S., quien fue señalada como pareja conviviente del principal imputado.

Puesto en conocimiento de tal situación, el fiscal Carizza dispuso la detención de la mujer, medida que se concretó cuando ella se presentó de manera voluntaria en la base operativa de PDI. Finalmente, por orden del fiscal los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, que fueron incorporados a la causa para su análisis.

