El tiempo en Rosario: un miércoles que empezaría con lluvia y terminaría con viento

Salud
Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan los cambios a Rosario
Policiales
Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
LA CIUDAD
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD
Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado
Policiales
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
La Ciudad
Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación
Información general
Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
LA CIUDAD
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos
Policiales
Ataque en Villa Gobernador Gálvez: un joven internado por un disparo en la cabeza
POLITICA
Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side
El Mundo
El polémico mensaje de Estados Unidos: "Este hemisferio es nuestro"
POLICIALES
Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
El Mundo
Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
Policiales
Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra