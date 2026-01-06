El tiempo en Rosario: un miércoles que empezaría con lluvia y terminaría con viento

El jueves tiene algunas chances de lluvias aisladas y el viernes habría tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario algunas chances de chaparrones matutinos, una tarde nublada y con una temperatura máxima de 32º, y una noche con posibilidad de fuertes ráfagas de viento. El jueves tiene algunas chances de lluvias aisladas y el viernes habría tormentas.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del noroeste, un registro de 20º y algunas chances de tormentas aisladas cambiando a posibles chaparrones en la mañana, ya con los termómetros marcando 25º. Para la tarde se espera una máxima de 32º y cielo mayormente nublado, mientras que a la noche habría vientos intensos de hasta 40 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h, con marcas que no superarían los 23º.

El jueves empezaría nublado, y desde la tarde hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas. La temperatura: 28º de máxima y 19º de mínima.

El viernes tiene entre 10 y 40 por ciento de chances de tormentas aisladas en la mañana y hasta un 70 por ciento de posibilidades de tormentas desde la tarde. Los registros siguen en descenso, oscilando entre 26º y 17º.

El sábado estaría atravesado por ráfagas de hasta 50 km/h, con algunas chances de lluvias aisladas matutinas y marcas entre 24º y 18º.

Para el domingo se espera una mejora general, con cielo parcialmente nublado, vientos moderados, 30º de máxima y 16º de mínima.

La semana próxima arrancaría con cielo algo nublado el lunes y una máxima que podría trepar hasta los 32º, con la mínima todavía baja: 18º.