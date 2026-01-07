La Capital | Zoom | Stranger Things

Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

El material incluye discusiones creativas, puesta en escena y el clima emocional que transcurrió durante el final de la producción de la serie

7 de enero 2026 · 12:45hs
Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

Netflix amplía el universo de Stranger Things con un documental que recorre el proceso creativo y técnico de su temporada final. Tras el estreno del último capítulo el 31 de diciembre, la serie confirmó el lanzamiento de "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5".

El filme se estrenará el 12 de enero y ofrecerá una mirada detallada sobre los años de trabajo que demandó la conclusión de la ficción ambientada en el pueblo de Hawkins durante la década de 1980.

La dirección quedó a cargo de Martina Radwan, con producción de Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena, integrantes de MakeMake Productions. El equipo logró una inmersión total en el set y capturó imágenes que van desde ensayos técnicos hasta momentos de alta carga emocional durante el cierre del rodaje.

Según la sinopsis oficial, la producción muestra “los años de esfuerzo y dedicación que hicieron posible la última entrega de la serie que definió a una generación”. Las cámaras acompañaron al elenco y al equipo técnico durante todo el desarrollo de la quinta temporada, desde los ensayos iniciales hasta el rodaje del episodio final.

>> Leer más: Stranger Things llegó a su final: qué dijo la crítica del último episodio

De qué trata el documental de Stranger Things

El tráiler del documental comienza con imágenes de la última lectura de mesa. El adelanto muestra las reacciones del elenco y recupera imágenes de los primeros años de la serie.

El avance también ingresa a la sala de escritores y expone debates sobre el destino de Eleven. "No estoy lista para dejarlo ir", dice Brown en uno de los pasajes más destacados. El cierre muestra a Ross Duffer, uno de los hermanos creadores de la serie, anunciando el final de Stranger Things en el último día de rodaje.

El especial cuenta con la participación de los personajes principales de la temporada final: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Jim), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), entre otros.

Embed

Noticias relacionadas
Los cuatro protagonistas se preparan para la batalla final en Stranger Things, que estrena su último episodio el 31 de diciembre

Un repaso por "Stranger Things", la serie que se volvió un fenómeno pop

Tras 9 años, Stranger Things llega a su fin

Stranger Things 5: cuándo se estrena el episodio final de la serie en Netflix

Cientos de personas asistieron a la ceremonia de despedida de Brigitte Bardot, y armaron un pequeño altar en homenaje

Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

Wanda Nara respondió las preguntas de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

El intercambio de Yanina Latorre y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me da lástima la gente poco inteligente"

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Lo último

Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

El intercambio de Yanina Latorre y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: Me da lástima la gente poco inteligente

El intercambio de Yanina Latorre y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me da lástima la gente poco inteligente"

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

El incidente sucedió a la altura de Avellaneda, donde tres vehículos sufrieron averías en el mismo sector del bulevar

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

Ovación
Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos
Ovación

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newells: los gustos de Lionel Messi a los 13 años que se viralizaron

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newell's: los gustos de Lionel Messi a los 13 años que se viralizaron

Jornada de anuncios en Newells: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Jornada de anuncios en Newell's: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Policiales
Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

La Ciudad
En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas
Información General

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende
Economía

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca
La Ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales
Economía

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo
Economía

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
Información general

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias