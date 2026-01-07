Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

El material incluye discusiones creativas, puesta en escena y el clima emocional que transcurrió durante el final de la producción de la serie

Netflix amplía el universo de Stranger Things con un documental que recorre el proceso creativo y técnico de su temporada final. Tras el estreno del último capítulo el 31 de diciembre, la serie confirmó el lanzamiento de "Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5" .

El filme se estrenará el 12 de enero y ofrecerá una mirada detallada sobre los años de trabajo que demandó la conclusión de la ficción ambientada en el pueblo de Hawkins durante la década de 1980.

La dirección quedó a cargo de Martina Radwan, con producción de Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena, integrantes de MakeMake Productions. El equipo logró una inmersión total en el set y capturó imágenes que van desde ensayos técnicos hasta momentos de alta carga emocional durante el cierre del rodaje.

Según la sinopsis oficial, la producción muestra “los años de esfuerzo y dedicación que hicieron posible la última entrega de la serie que definió a una generación” . Las cámaras acompañaron al elenco y al equipo técnico durante todo el desarrollo de la quinta temporada, desde los ensayos iniciales hasta el rodaje del episodio final.

>> Leer más: Stranger Things llegó a su final: qué dijo la crítica del último episodio

De qué trata el documental de Stranger Things

El tráiler del documental comienza con imágenes de la última lectura de mesa. El adelanto muestra las reacciones del elenco y recupera imágenes de los primeros años de la serie.

El avance también ingresa a la sala de escritores y expone debates sobre el destino de Eleven. "No estoy lista para dejarlo ir", dice Brown en uno de los pasajes más destacados. El cierre muestra a Ross Duffer, uno de los hermanos creadores de la serie, anunciando el final de Stranger Things en el último día de rodaje.

El especial cuenta con la participación de los personajes principales de la temporada final: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Jim), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), entre otros.