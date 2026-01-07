La Capital | La Región | jefe

Picada, alcohol y una mujer muerta: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque fatal

Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.

7 de enero 2026 · 14:45hs
El choque ocurrió el 3 de enero en la ruta 6

El choque ocurrió el 3 de enero en la ruta 6, a la altura de Luján. El jefe de la Policía Federal de Rafaela fue pasado a disponibilidad mientras avanza la causa judicial.

El jefe de la Policía Federal Argentina en Rafaela, Maximiliano Gastón Montepeloso (38), fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la Nación tras protagonizar un accidente vial fatal ocurrido el 3 de enero en la provincia de Buenos Aires. La decisión administrativa se adoptó a partir del inicio de la causa judicial que lo investiga por la muerte de Vanesa Yanina Soledad Escalante (36), quien viajaba en un vehículo embestido de frente.

El siniestro se produjo minutos antes de las 18 en la ruta provincial 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en jurisdicción de Luján. Según la investigación, Montepeloso circulaba en un Honda Civic junto a una mujer cuando, por causas que se analizan, cruzó de carril y colisionó frontalmente contra un Chevrolet Prisma en el que se desplazaba una familia. Como consecuencia del impacto, Escalante falleció en el lugar; su esposo y su hija resultaron con lesiones y fueron asistidos por los servicios de emergencia.

Tras el choque, el jefe policial fue trasladado a un hospital de Luján y quedó aprehendido por orden de la fiscal Mariana Suárez, titular de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de Mercedes.

Imputación y situación procesal

El lunes posterior al hecho, Montepeloso fue imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente y por lesiones culposas respecto de las demás víctimas. La audiencia estuvo a cargo del juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia, quien rechazó el pedido de detención formulado por la Fiscalía y ordenó su libertad, por lo que el acusado continúa el proceso en libertad, a la espera de nuevas medidas probatorias.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad resolvió apartarlo del cargo y pasarlo a disponibilidad de la Jefatura de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rafaela, función que ejercía desde abril de 2024 y que había asumido formalmente como jefe a comienzos de 2025.

Un elemento central del expediente es el test de alcoholemia, que arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero, por lo que cualquier registro positivo constituye un agravante, más aún tratándose de un funcionario público.

Quién es Montepeloso, el jefe de la Federal

Durante 2024, Montepeloso había ganado visibilidad institucional en el centro-oeste santafesino. Como segundo jefe y luego como jefe de la DUOF Rafaela, participó de reuniones con autoridades locales para coordinar políticas de seguridad, entre ellas encuentros con intendentes de la región y con el Fiscal Regional de la Circunscripción 5 para abordar delitos complejos como el microtráfico.

En febrero de 2025, tras asumir la jefatura, había expresado públicamente su compromiso de “marcar presencia” y trabajar de manera articulada con fuerzas locales y federales.

Qué investiga la Justicia

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, dos vehículos habrían circulado a alta velocidad y con maniobras imprudentes antes del impacto. La Fiscalía analiza si existió una carrera ilegal y continúa la búsqueda del conductor de un Audi que, según esos relatos, se habría dado a la fuga tras el choque sin asistir a las víctimas. La mujer que acompañaba a Montepeloso fue identificada como Romina Riedel (32), bombera.

Mientras peritos de la Policía Científica avanzan con las reconstrucciones técnicas, familiares y vecinos de General Rodríguez reclaman justicia por la muerte de Escalante. El expediente sigue su curso en la Fiscalía de Mercedes y no se descartan nuevas imputaciones conforme se consolide la prueba.

