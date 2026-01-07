Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

La Legislatura empieza a tratar la Ley de Municipios donde se incorpora la figura de vice jefe de la ciudad. Límites, facultades y un nuevo mapa político

En un mes la Legislatura podría comenzar a tratar una nueva figura política clave para Rosario: la viceintendencia . En el temario de sesiones extraordinarias, los legisladores tendrán en sus manos la Ley de Municipios que busca, entre otros punto, sumar un vicejefe a la ciudad que cambiaría varios aspectos del funcionamiento y la rosca política.

El proyecto que fue incluido por el Ejecutivo provincial en la agenda para el verano legislativo contempla las viceintendencias, en principio, para dos ciudades: Rosario y Santa Fe . En realidad, no apunta nombres propios sino que establece a las ciudades de más de 200 mil habitantes, por ende, las dos únicas en la provincia son las mencionadas.

En un ranking poblacional, en tercer lugar sigue, lejos, Rafaela, con poco más de 100 mil habitantes, y luego un pelotón por debajo de esa cifra con Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista. “ En las ciudades de más de 200.000 habitantes el Departamento Ejecutivo es ejercido por un Intendente y en su defecto por un viceintendente , elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico periodo que el intendente".

El intendente tendrá una función ejecutiva y el vice legislativa al presidir el Concejo municipal. Algo así como sucede con la vicegobernadora y el Senado.

La nueva figura podría servir para tapar un vacío de poder: cuando el intendente se ausente temporalmente (ejemplo un viaje) sería la máxima autoridad municipal a cargo. Hoy en día esa función la cumple el concejal que preside el Concejo.

Pablo Javkin El intendente Pablo Javkin ve con buenos ojos sumar la figura de viceintendente en Rosario Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

En tanto, si la ausencia permanente en caso que el intendente no pueda cumplir más la función ejecutiva, completaría el resto del mandato sólo si resta menos de un año y medio, caso contrario deberá llamar a elecciones en el transcurso de un mes.

Con el nombramiento de un vice, se acabaría la designación y negociación por quién preside el Concejo municipal. Ahora bien, ¿Cómo se resolverá su rol ante un eventual empate en una votación de los concejales presentes? Hoy en el cuerpo hay 28 integrantes, número par.

Se podría decir que la rosca ya no será por el presidente del Concejo sino que será previa, en la confección de la fórmula a intendente. Con ese componente, los cálculos se amplían y ya no solo se enfoca en la figura del jefe del Palacio de los Leones.

Ese lugar en la fórmula da la posibilidad de ampliar alianzas, repartir distinto el poder, hacer cálculos más complejos para ganar una elección a la hora de pensar en el electorado a convencer. Más aún en algún escenario que termine polarizando la definición.

Si llega a empantanarse en el tratamiento en la Legislatura, no se descarta que se pueda tratar en la carta orgánica municipal en 2027 que habilitó la declaración de autonomía rosarina. El 5 de febrero el Senado empieza a tratar el proyecto de ley y todo se comenzará a clarificar.